Lauree false in Medicina: 7 mandati d'arresto e class action degli studenti

Oltre cinquanta studenti che si erano immatricolati presso l’università italo-bosniaca presenteranno una class action davanti al tribunale di Londra, cui ha sede una delle società che riceveva i pagamenti degli iscritti al corso di laurea. L’azione collettiva mira a ottenere un risarcimento per il danno subito dagli studenti, i quali non solo hanno versato migliaia di euro per ottenere lauree non riconosciute dal Ministero per la Ricerca Scientifica, ma hanno anche frequentato corsi privi di qualsiasi valore legale per anni.

Gli avvocati Gabriele Giambrone e Mario Bellavista dello studio legale Giambrone & Partners saranno incaricati di condurre l’azione di risarcimento. Essi depositeranno una denuncia anche presso la Procura di Palermo, che da mesi sta indagando sul cosiddetto “Bosnia-Gate”, con Messina al centro delle accuse. Tra il 2022 e il 2023, infatti, centinaia di persone si sono iscritte pagando rette annuali costose – fino a 20.000 euro – per conseguire lauree in vari campi come Medicina, Odontoiatria, Farmacia, Veterinaria, Fisioterapia, Logopedia, Podologia, Ortottica e Infermieristica.