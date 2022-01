8 consigli per essere più produttivi al lavoro

Trovi spesso che la tua giornata lavorativa vada fuori controllo? Fortunatamente per te, ci sono abitudini che puoi sviluppare per aumentare la tua produttività e completare le attività in modo più efficiente in termini di tempo. Magari inizi la giornata alla grande con un sacco di buoni propositi ma poi, lentamente, inizi a perdere la concentrazione, a procrastinare e ti concentri sugli ultimi pettegolezzi che riguardano la tua collega. Bene, questo è il segno che qualcosa non va: scopri come riprendere il controllo e ottenere il massimo dalla tua giornata lavorativa con questi suggerimenti super efficaci.

Leggi: Ecco il metodo per essere felici e produttivi ogni giorno!

Come essere più produttivi al lavoro: 8 consigli utili

Mangia bene e bevi sufficientemente. Quello che mangi e che bevi è fondamentale. Ti sarai reso conto del fatto che, dopo un pranzo ricco di carboidrati, l’abbiocco sia dietro l’angolo o come, quando ti senti affamato, trovi particolarmente difficile concentrarti sul compito da svolgere. Il segreto sta nel seguire un’alimentazione sana e variegata. Non disdegnare degli spuntini salutari in ufficio per evitare di crollare nel corso della giornata. Allo stesso modo, anche mantenersi idratati è importante. Dovresti bere almeno 6-8 bicchieri d’acqua al giorno. Limita le distrazioni. Inizia a bloccare tutti i suoni fonte di distrazione concentrandoti esclusivamente sul lavoro che stai facendo. Ad esempio, disattiva le notifiche per la maggior parte di email, sms e telefonate (che, diciamoci la verità, fin troppo spesso sono puro svago fine a se stesso). Metti su una playlist rilassante, di quelle che conciliano il lavoro, e isolati dalle discussioni tra colleghi. Fai pause regolari. Quando senti di aver perso la concentrazione o ti senti mentalmente stanco, prenditi una breve pausa. Anche se staccare dal lavoro può sembrare controproducente, è la chiave per una migliore produttività. Basta anche solo alzarsi dalla propria postazione e muoversi. Sii organizzato. Essere organizzati è un altro dei segreti per rimanere connessi (non solo sul lavoro, ma anche nello studio o nella vita). Stila delle liste di attività a lungo termine che desideri portare a termine e tienile sempre a vista. Barra o deseleziona man mano tutte le attività completate. Questa strategia aumenterà la tua motivazione. Siediti alla luce naturale. Se sul posto di lavoro hai una finestra vicino a te, cerca di tenere le persiane alzate e la finestra aperta. La luce naturale ti aiuta a sentirti più sveglio e migliorerà la produttività in ufficio. Decora la tua postazione di lavoro. Trascorri gran parte della tua vita al lavoro: decorare la tua postazione come faresti a casa ti permetterà di creare un’atmosfera più rilassante in modo da sentirti felice e motivato alla tua scrivania. Evita gli incontri inutili. A meno che tu non sia obbligato, evita tutte le call e gli appuntamenti superflui che non sono rilevanti per il tuo lavoro. Concentrati, piuttosto, sulle attività che devi completare. Fai prima le cose noiose. Dedica un’ora al mattino ai compiti monotoni che eviti da settimane ormai: se lasci questi compiti fino alla fine della giornata, li rimanderai solamente.

Leggi anche: