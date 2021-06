Concorso STEM: gli aggiornamenti

Con il decreto sostegni si prevede la ripresa dei concorsi nella scuola e, a breve, si parte con il concorso STEM, l’acronimo di Science, Technology, Engineering, Mathematics, in lingua ingles]; in italiano, invece, rappresentano scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Per queste classi di concorso di materie scientifiche STEM:

Matematica

Fisica

Matematica e Fisica

Scienze e tecnologie informatiche per la scuola secondaria di II grado

Matematica e Scienze per la secondaria di II grado.

Scopriamo insieme quali e quanti prove sono previste e la graduatoria.

Concorso STEM: le prove

La prova scritta, computer based, prevede 50 quesiti di cui

40 sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso,

5 sull’informatica

5 sulla lingua inglese.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. Segue la prova orale, per la quale il decreto non dice nulla, se non che sarà valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Concorso STEM: la graduatoria

La graduatoria tiene conto dei punteggi di prova scritta e prova orale, nel limite dei posti banditi. Non si darà luogo alla valutazione di titoli e servizio. La graduatoria dovrà essere formata entro il 31 agosto 2021.

