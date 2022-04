Grande fermento nel mondo della scuola per le novità in merito al concorso straordinario bis: il Ministero dell’Istruzione, infatti, ha svelato la distribuzione dei 14.420 posti a disposizione per classe di concorso e regione, riservati a insegnanti con specifici requisiti di servizio. Il concorso riguarderà esclusivamente le classi di concorso della scuola secondaria.

Non è stata ancora effettuata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma è disponibile la bozza della tabella MIUR di distribuzione per classe di concorso e regione. Il concorso straordinario bis è previsto per andare a completare le immissioni in ruolo sui posti vacanti dell’anno scolastico 2021/2022.

La prova disciplinare dovrà essere effettuata entro il 15 giugno 2022, sui posti residui dalle assunzioni effettuate in via ordinaria (da GaE e GM concorsuali) e straordinaria (da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi), fatto salvo l’accantonamento dei posti destinati al concorso ordinario per la scuola secondaria, bandito con DD n. 499/2020 come modificato dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022.

I requisiti di accesso al concorso straordinario bis per le classi di concorso della scuola secondaria

Di seguito, in base a quanto si apprende dalla bozza del bando, ecco i requisiti di cui i docenti devono essere in possesso per poter partecipare al concorso:

abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso, ossia analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma;

avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.

Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione, è ritenuto valido ai fini della partecipazione al concorso straordinario per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico. È necessario, inoltre, l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per la quale si partecipa.

Per l’anno scolastico 2021/2022, dal momento che, probabilmente, il bando verrà pubblicato ufficialmente entro il mese di aprile, sarà possibile partecipare soltanto con il raggiungimento dei 180 giorni di servizio entro la scadenza per la presentazione della domanda.

L’annualità di servizio può essere fatta valere anche se il contratto è stato di poche ore, o se si tratta di annualità svolte in un altro grado di istruzione, come, per esempio, nel caso di aver effettuato due anni nella scuola primaria e poi uno nella scuola secondaria, specifico per la classe di concorso richiesta.

Ancora non è stata effettuata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: decreto e relativo bando previsti entro aprile 2022

Il cronoprogramma del concorso straordinario bis dovrebbe quindi essere articolato come segue:

decreto e relativo bando ad aprile 2022

30 giorni di tempo per presentare la domanda su istanze online

formazione delle commissioni

convocazione dei candidati

svolgimento della prova orale entro il 15 giugno 2022

incarico a tempo determinato per i vincitori dal 1° settembre 2022

formazione in collaborazione con le Università (40 ore, 5 CFU) + anno di prova e formazione nell’anno scolastico 2022/23

assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023

Di certo, a partire dalla pubblicazione del bando, alcuni degli elementi presentati in bozza potrebbero essere soggetti a delle modifiche.

Intanto, è noto che si potrà partecipare soltanto a una classe di concorso, per la quale si sia in possesso dei requisiti di accesso previsti e sarà necessario partecipare solo per una regione, per cui, ovviamente, il docente dovrà selezionarne una in cui la classe di concorso prescelta sia stata bandita.

Escluse del tutto invece alcune classi di concorso, per le quali non sono presenti posti in nessuna regione. Si tratta di:

A019 Filosofia e Storia

Filosofia e Storia A031 Scienze degli alimenti

Scienze degli alimenti A53 Storia della musica nella scuola secondaria di secondo grado

Storia della musica nella scuola secondaria di secondo grado A054 Storia dell’arte

Storia dell’arte B04 Laboratorio di Liuteria

Laboratorio di Liuteria B028 Laboratorio di tecnologie orafe

