Quali sono i lavori più richiesti in Svizzera?

Quali sono i lavori più pagati in Svizzera? E quanto guadagna un operaio qui? Queste sono solo alcune delle domande più frequenti che, chi sta pensando al proprio futuro lavorativo o non è soddisfatto del proprio attuale lavoro (o sarebbe meglio dire stipendio), si chiede spesso.

Già, perché la Svizzera è uno dei paesi più ricchi del mondo, vi hanno sede numerose società internazionali che offrono opportunità di lavoro per professionisti stranieri. Se hai anche solo il desiderio di poter un giorno cambiare vita e trovare un lavoro in Svizzera ti tornerà utile sapere in quale direzione andare, ovvero, quali sono i lavori più pagati (anche senza laurea) in Svizzera. Continua a leggere.

Lavori più richiesti in Svizzera 2022

I posti di lavoro più richiesti in Svizzera rientrano in queste categorie:

Commercio, edilizia e ingegneria. In particolare ingegneri, designer e architetti

Digitalizzazione e gestione. Si tratta soprattutto di chi si occupa dei progetti sviluppo organizzativo e della gestione dei progetti insieme ai professionisti nel campo dell’informatica e delle telecomunicazioni.

Settore dei servizi. Soprattutto servizi legali e finanziari nel campo dei quali le figure ricercate maggiormente sono analisti e ricercatori.

Salute e sociale. Complice anche la carenza di lavoratori, le professioni mediche e infermieristiche sono piuttosto richieste.

Quale stipendio per vivere bene in Svizzera?

Se è vero che in Svizzera si guadagna bene, è allo stesso modo vero che il costo della vita è alto, perlomeno se paragonato all’Italia. Dunque, per vivere bene nello stato si necessita di un reddito mensile compreso tra 6.000 CHF e 9.000 CHF. Per farti un’idea, basta pensare a quanto guadagna un lavapiatti in Svizzera: considera circa 33.900 CHF all’anno.

Tabella stipendi Svizzera

Di seguito, una tabella esplicativa degli stipendi in Svizzera tramite la quale puoi farti un’idea sommaria del guadagno mensile delle più comuni professioni.

Professione Salario mensile lordo Settore bancario 5.997 Settore automobilistico 4.721 Commercio 4.959 Edilizia e immobiliare 5.298 Istruzione, scienze e ricerca 4.463 Risorse umane 5.483 Assicurazione 4.980 Giornalismo, stampa e media 4.367 Telecomunicazioni 5.775

In quanto alle condizioni contrattuali, sappi che i dipendenti in Svizzera hanno diritto ad almeno quattro settimane di ferie all’anno. Chi ha 20 anni (o meno), ha diritto a cinque settimane. Infortuni, malattie e altre assenze da lavoro per queste motivazioni sono a discrezione dei datori di lavoro. Tutte le madri lavoratrici hanno diritto a 14 settimane di congedo di maternità retribuito. I papà possono beneficiare del congedo di paternità.

