L'Università di Parma celebra Carlo Ancelotti con una laurea ad honorem

L’Università di Parma ha deciso di celebrare Carlo Ancelotti conferendogli una laurea ad honorem. Per l’occasione, è stata organizzata una cerimonia in programma per mercoledì 11 ottobre prossimo, alle ore 11, presso l’Ateneo. Qui, verrà conferirà al calciatore e tecnico la Laurea Magistrale ad honorem in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate. Perché questa scelta? E perché proprio l’Università di Parma?

Chi è Carlo Ancelotti

Anche chi non segue assiduamente il calcio conoscerà questo grande nome del mondo dello sport. Classe 1959, Carlo Ancelotti è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, oggi tecnico del Real Madrid. Giusto per rendere l’idea, detiene un primato senza precedenti nella storia del calcio: ha conquistato il titolo nei cinque principali campionati europei: Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Inoltre, è l’unico allenatore a vantare quattro vittorie nella UEFA Champions League, con due trionfi al Milan e altri due al Real Madrid.

Ma non finisce qui, perché è diffusamente riconosciuto come uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi. Ed i riconoscimenti che ha ottenuto nel corso di questi lunghi anni lo dimostrano. Nel 2014, ad esempio, si è guadagnato un posto nella Hall of Fame del calcio italiano; nel 2020 è stato insignito del titolo di miglior allenatore nella storia del Paris Saint-Germain. Solo l’anno precedente la rivista francese France Football lo aveva annoverato tra i 50 migliori allenatori nella storia del calcio.

Attualmente tecnico del club spagnolo Real Madrid, il suo contratto scadrà nel giugno 2024. A partire da quella data diventerà il nuovo allenatore della nazionale brasiliana di calcio, come ha confermato qualche mese fa il presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF). Una carriera straordinaria e ancora in divenire, insomma, tanto che l’Università di Parma ha voluto rendergliene atto donandogli questo prestigioso riconoscimento.

L’Università di Parma conferisce laurea ad honorem a Carlo Ancelotti

Ora si accinge a ricevere un nuovo ed originale “premio”, una laurea ad honorem voluta dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma e confermata dalla Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Soddisfatto, il rettore Paolo Andrei ha dichiarato:

«Per noi è un grande onore e una grande gioia e siamo davvero grati a Carlo Ancelotti di avere accettato questo nostro riconoscimento, che tra l’altro arriva da una città che per molti versi ha costituito un crocevia fondamentale per le sue due carriere: di calciatore e di allenatore. Ancelotti è un vero ambasciatore del nostro Paese e del nostro territorio nel mondo, e il fatto di aver saputo vincere in realtà così diverse tra loro lo rende un’autentica leggenda. Sarà davvero un enorme privilegio averlo tra i nostri laureati».

Adesso non resta che attendere l’11 ottobre, quando la cerimonia prenderà il via presso l’Ateneo, precisamente nell’Auditorium Paganini. In programma una ricca scaletta che prevede una serie di interventi e, a conclusione, la lectio doctoralis, intitolata “Il calcio: una scuola di vita”, tenuta dal tecnico. Per parteciparvi, purtroppo, avrete bisogno dell’invito, anche se una parte dei posti è riservata ai cittadini, che potranno prenotare la propria presenza all’evento direttamente sul sito dell’Ateneo.

Leggi anche:

Photo Credit | Facebook