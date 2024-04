L'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo celebra il suo ventennale con una settimana di eventi

Workshops, laboratori per i più piccoli, incontri, ma anche la possibilità di fare la spesa al mercato e tanto intrattenimento: ecco i 6 giorni per festeggiare l’Università di Scienze Gastronomiche.

Dal 29 maggio al 3 giugno 2014, Pollenzo, il borgo che ospita l‘Università di Scienze Gastronomiche, sarà al centro di una straordinaria festa per celebrare i vent’anni dell’ateneo. Una lunga serie di eventi coinvolgeranno studenti, docenti, alumni, esperti e appassionati in un’esperienza indimenticabile lunga ben sei giorni.

Oltre all’aspetto dedicato ai festeggiamenti e all’intrattenimento, questi sei giorni offriranno l’opportunità di riflettere profondamente sul nostro rapporto con il cibo attraverso un dialogo denso di storia, di condivisione e di cambiamenti che si estenderà ben oltre la tavola, toccando temi come cultura, innovazione, sostenibilità ed educazione.

L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Ispirata dalla filosofia di Slow Food, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo adotta un approccio olistico e multidisciplinare che punta alla didattica esperienziale e all’interazione con gli stakeholders. Nei programmi di studi viene dato ampio spazio alle discipline umanistiche e sociali, a quelle tecnico-scientifiche e alle scienze della vita per assicurare una formazione completa e la nascita di un professionista ben consapevole della propria responsabilità sociale, proprio come ricorda Carlo Petrini, fondatore e presidente dell’UNISG: “Quando nel 2004 aprimmo le porte di Pollenzo ritenevamo che ci fosse un grande bisogno di esperti e studiosi del cibo, preparati a livello interdisciplinare. La sfida era quella di far comprendere al resto del mondo l’importanza delle scienze gastronomiche e la loro attinenza con vari ambiti professionali. Oggi possiamo dire con fierezza che da 20 anni all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo vengono formati gastronomi, figure professionali in grado di coniugare le esigenze del mondo produttivo con una visione del cibo che sappia rispondere alle sfide economiche, sociali, ambientali e climatiche attuali. I giovani gastronomi formati nel nostro ateneo sono coloro che, attraverso il loro operato, diffondono consapevolezza, conoscenza e spirito critico in merito al rapporto con il cibo e con la natura. Educare e saper informare sulle numerose problematicità che legano la vita degli individui al modo in cui il cibo viene prodotto, scelto e consumato, è uno dei pilastri fondativi di Pollenzo”.

Il programma dei festeggiamenti

Ecco alcune delle attività che faranno parte del ricco programma eventi di Pollenzo.

Workshop e Laboratori Interattivi tenuti da esperti del settore per esplorare gli aspetti sensoriali del cibo e conoscere nuove specialità culinarie in un ambiente che promuove abitudini alimentari sostenibili.

Masterclass al Pollenzo Food Lab per tre giornate di formazione pratica dedicate alla panificazione, alla fermentazione e al foraging.

Degustazioni guidate della Banca del Vino tenute da esperti enologi per conoscere le eccellenze vinicole italiane attraverso degustazioni tematiche di etichette selezionate provenienti da tutto il Paese.

UNISG Talks con i docenti e i ricercatori UNISG che proporranno pillole di divulgazione scientifica, seguite da sessioni di domande e risposte con il pubblico.

Incontri culturali con un’ampia gamma di approcci che spaziano dall’arte alla scienza per approfondire alcuni temi emergenti della gastronomia.

Attività per i più piccoli volte a promuovere un rapporto consapevole con il cibo sin dalla giovane età.

Mercato dei produttori, dal venerdì alla domenica, per valorizzare la biodiversità agroalimentare del territorio piemontese.

E ancora: momenti di convivialità tra cibo, musica e balli, un concorso cinematografico e molti altri imperdibili appuntamenti.

Per il calendario completo: www.ventennaledipollenzo.it/