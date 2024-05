Ti ritieni, senza alcun dubbio, un tipo da commedia e le tragedie proprio non riesci a leggerle. Figuriamoci, allora, se la tragedia la devi studiare per i compiti della scuola! I riassunti sono la salvezza per ogni studente, perciò oggi ti proponiamo il riassunto dettagliato del Macbeth di William Shakespeare (1564-1616) in modo che tu possa conoscere il contenuto di tutti gli atti e tutti i personaggi.

Ecco quindi come si sviluppa questa tragedia dalle tinte forti, cupa e cruenta dove il male è l’assoluto protagonista, incentrata sulla smania di potere e sull’ambizione e sulle conseguenze terribili che questa ha sul destino delle persone. Vediamola nel dettaglio: ecco per te il riassunto del Macbeth.

MACBETH RIASSUNTO BREVE

Il bello è brutto ed il brutto è bello”: è il motto delle streghe che sentiamo nella prima scena del Macbeth, quando le tre sorelle, le Sorelle Fatali, le Norne, decidono che il loro prossimo incontro dovrà avvenire in presenza di Macbeth. La narrazione si svolge nella Scozia del Basso-Medioevo e si apre durante una furiosa tempesta di lampi e tuoni. Macbeth, signore di Glamis, e Banquo, suo amico, sono due generali di re Duncan di Scozia, che hanno appena sconfitto in battaglia l’usurpatore Macdonwald, che, con il signore di Cawdor, si era messo a capo degli eserciti di Irlanda e Norvegia.

In scena appaiono Macbeth e Banquo che stanno facendo ritorno dal campo di battaglia, quando incontrano tre streghe che predicono loro il futuro; si rivolgono prevalentemente a Macbeth: La prima lo saluta come Barone di Glamis, la seconda come Barone di Cawdor, e la terza gli preannuncia che diverrà re. Le streghe prevedono poi che Banquo sarà progenitore di una stirpe di re. Predetto il futuro, le streghe scompaiono: i due vengono raggiunti da un nunzio regale. Macbeth, per il valore dimostrato sul campo di battaglia, scopre di essere stato nominato signore di Cawdor. Macbeth collega l’accaduto al destino preannunciato dalle streghe:la prima profezia si è subito avverata. Spinto da fiera ambizione, informa subito la moglie, la perfida Lady Macbeth, di ciò che ha appena saputo e vissuto in prima persona.

MACBETH RIASSUNTO DETTAGLIATO

La scena si sposta al castello di Inverness: a seguito della vittoria, Macbeth e Banquo sono ricevuti da re Duncan, che dopo averli accolti con tutti gli onori, li informa della decisione di nominare suo figlio maggiore Malcolm come erede della corona. Per Macbeth è un colpo duro: l’erede rappresenta un ostacolo sulla strada del realizzarsi della profezia. Lady Macbeth, saputa la notizia, escogita un piano per ucciderlo e assicurare il trono di Scozia al marito. Macbeth inizialmente è reticente ma, succube della moglie, decide di commettere il delitto.

Dopo il suo assenso, Macbeth ha un’allucinazione in cui compare un pugnale insanguinato. Il piano però viene messo in atto: vengono fatte ubriacare le guardie della stanza di Duncan, che viene assassinato da Macbeth. L’uomo però subisce un crollo psicologico per aver commesso l’omicidio perciò Lady Macbeth prende il controllo della situazione e lascia dei pugnali insanguinati accanto alle guardie prive di sensi, per far ricadere la colpa su di loro. Il mattino dopo arrivano Lennox, un nobile scozzese, e MacDuff, il leale barone di Fife. Il portiere apre il portone e Macbeth li conduce nella stanza del re dove MacDuff scopre il cadavere di Duncan. In un simulato attacco di rabbia, Macbeth uccide le tre guardie prima che queste possano dichiararsi innocenti.

RIASSUNTO MACBETH

Venuto a conoscenza della morte del re, l’erede al trono Malcolm e il fratello minore Donalbain, temendo per la propria incolumità, fuggono rispettivamente in Inghilterra e in Irlanda. È un errore fatale perché così facendo i sospetti per l’omicidio del padre ricadono su loro due. MacDuff nutre dei sospetti sul conto di Macbeth, che sale al trono come re di Scozia. Macbeth non è comunque tranquillo; le streghe hanno predetto che è Banquo colui che genererà una stirpe reale. Ha in mente di eliminarlo: lo invita a un banchetto reale ma viene a sapere che Banquo e il giovane figlio, Fleance usciranno per una cavalcata quella sera stessa, così ingaggia due sicari per ucciderli. Banquo muore nell’imboscata, mentre Fleance si dà alla fuga. Macbeth va su tutte le furie quando viene a conoscenza che l’erede del vecchio compagno di battaglie è ancora vivo. Si reca comunque al banchetto dove, a tavola, gli appare il fantasma di Banquo, che solo lui può vedere. Il suo equilibrio psichico, già precario, non regge la paura e così perde il controllo e si accanisce contro un fantasma che nessuno può vedere. Tutti gli ospiti lo guardano come se fosse impazzito. Lady Macbeth spiega quindi ai presenti che il marito è gravemente malato e congeda tutti partecipanti al banchetto.

RIASSUNTO BREVE MACBETH

Macbeth è assolutamente sconvolto e decide di recarsi nuovamente dalle streghe. Le tre donne lo mettono al corretente di altrettante profezie tremende: nella prima, la testa decapitata di un cavaliere lo mette in guardia da Macduff; nella seconda, un bambino insanguinato gli assicura che non potrà essere ucciso da alcun uomo nato da una donna; nella terza, un fanciullo che stringe in mano un albero gli spiega che egli cadrà quando la foresta di Birnam si sposterà al castello di Dunsinane.

A Macbeth sembrano profezie campate in aria e improbabili, perciò si sente rassicurato. Non pago e per rasserenarsi ulteriormente, decide di eliminare Macduff, che però è fuggito in Inghilterra, dove ora appoggia Malcolm per spodestarlo, e, quindi, finisce col massacrare la moglie e i figli del rivale. Dopo questi omicidi, anche Lady Macbeth comincia a vacillare e a sentire il peso di tanti crimini al punto da decidere di togliersi la vita. Famosa è la scena in cui, sonnambula, cerca ossessivamente di lavar via il sangue dei delitti dalle proprie mani.

MACBETH RIASSUNTO DEGLI ATTI

La scena cambia di nuovo: Macbeth si reca al castello di Dunsinane, dove lo raggiunge la notizia del suicidio di Lady Macbeth. Il protagonista è in uno stato di sconforto, come emerge dal suo famoso monologo (“Domani e domani e domani”) sulla vita dell’uomo. Nel frattempo Macduff, desideroso di vendetta, e Malcolm, che ha radunato un esercito supportato anche dai nobili scozzesi, muovono guerra a Macbeth, che ormai è considerato un vero e proprio tiranno.

Le truppe di Malcolm si accampano nella foresta di Birnam. Come le streghe avevano predetto, la foresta di Birnam si sta muovendo contro Macbeth! Nella battaglia, le forze di Malcolm stanno soverchiando i rivali, e così si giunge allo scontro finale tra Macduff e Macbeth. Quest’ultimo sa che non può essere vinto o ucciso, perché secondo l’oracolo delle streghe nessun “nato da donna” potrà sconfiggerlo. Macduff però gli rivela di essere nato da un parto cesareo. Macbeth è spacciato: viene sconfitto e decapitato da Macduff, che ristabilisce l’ordine e fa salire sul trono Malcolm. I futuri sovrani di Scozia – come previsto dalla profezia delle streghe – saranno la discendenza di Fleance, figlio di Banquo.

Anche se Malcolm, e non Fleance, salí al trono, la profezia delle streghe riguardante Banquo fu ritenuta veritiera dal pubblico di Shakespeare, che riteneva che re Giacomo I fosse diretto discendente di Banquo.

