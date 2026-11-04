Manovra 2027, il pacchetto giovani non convince: il 67% lo giudica insufficiente

Il Presidente del Consiglio ha presentato su Instagram il pacchetto giovani incluso nella Legge di Bilancio 2027, subito dopo il varo della manovra. Le misure annunciate rispondono alle proteste emerse nelle ultime settimane su caro-affitti, caro-vita e carenze delle strutture scolastiche.

Il pacchetto si articola su tre direttrici principali. Prima misura: aria condizionata in tutte le scuole per migliorare le condizioni di studio. Seconda misura: detassazione dei premi di produzione fino a 2.500 euro annui, destinata ai giovani lavoratori. Terza misura: cedolare secca all’1% per le locazioni a under 35, con l’obiettivo di facilitare l’accesso al mercato degli affitti.

Il sondaggio: due su tre giudicano insufficienti le misure

Il portale Skuola.net ha lanciato una rilevazione subito dopo l’annuncio del pacchetto, raccogliendo il parere di 2.076 tra ragazze e ragazzi. L’elevata partecipazione testimonia quanto il tema delle politiche generazionali sia sentito dalle nuove generazioni.

Il verdetto fotografa una distanza profonda tra gli interventi messi in campo e le aspettative reali. Il 67% dei partecipanti ha definito i provvedimenti una “scarsa risposta alle richieste”, bocciando di fatto il pacchetto come insufficiente rispetto alle criticità vissute quotidianamente dagli under 35.

Si tratta di un giudizio netto: praticamente due ragazzi su tre considerano deludenti gli strumenti proposti per affrontare caro-affitti, caro-vita e investimenti scolastici.

La minoranza che promuove le mosse del Governo si divide in due fasce: il 17% ritiene si tratti di un'”ottima risposta”, mentre un ulteriore 16% la definisce una “buona risposta”. Complessivamente, solo un terzo dei giovani interpellati esprime valutazioni positive, segnalando uno scollamento significativo tra le azioni dell’Esecutivo e le richieste della fascia d’età più esposta alle difficoltà del mercato immobiliare e lavorativo.

Le critiche: efficacia pratica e tempistiche nel mirino

Lo scetticismo degli studenti si concentra su due fronti: le tempistiche sospette e l’efficacia concreta delle misure. Nei commenti più popolati emerge la percezione di promesse elettorali tardive.

“Ci si prepara per la campagna elettorale!”, sentenzia un utente raccogliendo migliaia di like. “In 4 anni niente, adesso con le elezioni alle porte facciamo altre promesse. Ok”, aggiunge un secondo ragazzo. “Ah prima non si poteva fare? Che strano proprio adesso”, conclude un terzo con amara ironia.

Ma le critiche di merito pesano ancor di più. “Un taglio delle tasse non serve a niente se gli stipendi di partenza sono da fame e si lavora solo con contratti precari”, fa notare un partecipante, evidenziando come la precarietà lavorativa vanifichi i benefici fiscali.

Sul fronte abitativo il giudizio è altrettanto netto: “Sconti sugli affitti? Il problema è riuscire a trovarla, una casa nelle grandi città, e potersi permettere la caparra e le garanzie richieste”, replica un’utente.

Per molti under 30 questi interventi rappresentano palliativi incapaci di sciogliere i veri nodi strutturali del caro-vita che affrontano quotidianamente.

Le voci favorevoli: segnali concreti e benefici percepiti

Eppure, come testimonia quel 33% di valutazioni positive (tra “ottima” e “buona” risposta), esiste anche un’area di consenso che accoglie il pacchetto con favore. Molti giovani vi riconoscono un primo passo tangibile da parte delle istituzioni.

“Era ora che qualcuno si ricordasse di noi e mettesse mano alla cedolare secca”, commenta un partecipante al sondaggio, esprimendo il sollievo di chi potrà beneficiare direttamente delle agevolazioni sull’abitazione. L’aliquota all’1% rappresenta, per molti, un risparmio concreto in un mercato immobiliare sempre più inaccessibile.

Altri apprezzano lo sforzo fiscale complessivo dell’Esecutivo, invitando i coetanei a un maggiore pragmatismo: “Siamo sempre pronti a lamentarci: intanto prendiamoci queste agevolazioni che ci mettono soldi in tasca, per migliorare le cose c’è tempo”, chiosa un giovane lavoratore, sottolineando l’opportunità di guardare il bicchiere mezzo pieno e raccogliere i benefici immediati prima di chiederne altri.

La cornice: consenso sulla sicurezza, frizione sull’economia

La bocciatura del pacchetto giovani acquista maggiore rilevanza se inquadrata nel percorso recente delle nuove generazioni. Solo poche settimane prima, in occasione del varo del nuovo Decreto Sicurezza, la maggioranza della Generazione Z si era schierata con l’Esecutivo, appoggiando la linea dura contro violenze di piazza e danni alle città. I giovani avevano chiesto e ottenuto regole e tutele condivise sul fronte dell’ordine pubblico.

Oggi, però, spostando il focus sui temi economici, la sintonia si interrompe bruscamente. Se sull’ordine pubblico le aspettative sono state soddisfatte, sulle politiche sociali bonus e sconti fiscali vengono giudicati inadeguati a risolvere i problemi strutturali.

Il contrasto evidenzia una cesura netta: dove servivano norme, i giovani hanno trovato ascolto; dove servono risposte economiche concrete, percepiscono solo misure parziali.