Libri di testo digitali stampabili dal 2027: obbligo al 50% di sconto per editori

L’articolo 105 del disegno di legge di Bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre e attualmente all’esame parlamentare, introduce un obbligo significativo per gli editori: fornire una versione digitale dei libri di testo scolastici e universitari che sia integralmente stampabile, con un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto all’edizione cartacea corrispondente.

La proposta modifica l’articolo 15 del decreto-legge 112/2008, che disciplina attualmente le versioni cartacea, digitale e mista dei testi scolastici. La novità si distingue nettamente dai libri digitali oggi disponibili, la cui consultazione avviene principalmente attraverso applicazioni o piattaforme dedicate che impongono limiti stringenti alla stampa dei contenuti.

Il provvedimento rappresenta un cambiamento sostanziale nel mercato editoriale scolastico, poiché gli editori dovranno adeguare la propria offerta mettendo a disposizione file digitali che consentano la riproduzione cartacea completa dell’opera, superando le restrizioni tecnologiche attualmente in uso.

Trattandosi di una proposta in iter parlamentare, il testo definitivo potrebbe subire modifiche prima dell’entrata in vigore.

Gli obblighi sulla stampa: una sola copia integrale e i divieti

Il nuovo comma 2-quinquies amplia i diritti dell’acquirente rispetto al quadro attuale. Chi compra la versione digitale potrà realizzare, a proprie spese, un’unica copia cartacea completa dell’opera, superando il limite del 15% previsto dalla legge sul diritto d’autore. La stampa può essere effettuata personalmente o affidata a servizi professionali come copisterie.

La norma introduce però vincoli stringenti. È vietato produrre ulteriori copie oltre la prima, nonché cedere, vendere, diffondere o condividere il file digitale e la copia cartacea ottenuta. Il diritto di stampare un intero libro rappresenta un’estensione significativa rispetto alla prassi vigente, ma resta circoscritto a una sola riproduzione fisica per evitare usi impropri.

Le adozioni scolastiche: i requisiti di conformità per i nuovi testi

Il nuovo comma 2-septies introduce un vincolo diretto per le istituzioni scolastiche: i libri di testo che non rispettano le nuove disposizioni non potranno essere oggetto di nuove adozioni. La norma impone ai collegi docenti di verificare che ogni testo proposto includa effettivamente la versione digitale stampabile, venduta alle condizioni economiche previste, ovvero con uno sconto di almeno il 50% rispetto al prezzo di copertina della versione cartacea.

Gli editori, dal canto loro, dovranno adeguare tempestivamente i propri cataloghi per garantire la conformità e non escludere i titoli dalle scelte scolastiche future, rendendo così la disponibilità del formato digitale stampabile un requisito necessario per mantenere l’accesso al mercato delle adozioni.

Le tempistiche: dal decreto attuativo all’anno scolastico 2027/2028

Le nuove disposizioni non entreranno automaticamente in vigore con l’approvazione della legge di Bilancio. L’articolo 105 prevede infatti un passaggio intermedio obbligatorio: entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma, il Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, dovrà emanare un decreto attuativo.

Questo provvedimento definirà le caratteristiche tecniche dei file digitali, le modalità per garantire che venga realizzata una sola copia cartacea, le procedure da seguire in caso di problemi durante la stampa e i criteri per verificare la conformità dei libri alle nuove prescrizioni.

Il comma 3 dell’articolo stabilisce che le disposizioni si applicheranno ai libri posti in commercio o oggetto di nuova adozione a partire dall’anno scolastico o accademico successivo a quello in corso quando il decreto ministeriale sarà entrato in vigore. Traducendo in tempi concreti: se la legge di Bilancio entrasse in vigore il 1° gennaio 2027 e il decreto attuativo venisse pubblicato nei sessanta giorni previsti, le novità potrebbero trovare applicazione già dall’anno scolastico 2027/2028.

Questa tempistica resta tuttavia condizionata all’iter parlamentare, che potrebbe modificare il testo originario della proposta.

I nodi operativi: costi di stampa, controlli e rischi di burocrazia

La proposta solleva interrogativi concreti sulla sua applicazione pratica. Come verificare che del file digitale venga realizzata un’unica copia cartacea senza complicare eccessivamente l’utilizzo dei libri? Anche introducendo sistemi che blocchino il file dopo la prima stampa, la copia cartacea ottenuta potrà comunque essere riprodotta con una comune fotocopiatrice, a costi spesso inferiori rispetto alla stampa integrale iniziale.

Il risparmio effettivo per le famiglie resta incerto. Stampare integralmente un volume di diverse centinaia di pagine, specialmente a colori, può comportare spese superiori al prezzo dello stesso volume già stampato. Il taglio del 50% riguarda il prezzo del file digitale, ma la stampa rimane a carico dell’acquirente, riducendo il vantaggio economico reale.

Il decreto attuativo dovrà affrontare queste criticità operative, con il rischio di creare un apparato burocratico complesso e difficile da gestire. Gli editori, dal canto loro, potrebbero accogliere con perplessità questa opportunità offerta agli studenti e alle famiglie.

Le ricadute per famiglie e scuole: risparmio potenziale e scelte d’uso

La norma offre alle famiglie la possibilità di acquistare il file digitale a metà prezzo e decidere autonomamente se consultarlo su dispositivo elettronico oppure stamparlo integralmente. La convenienza effettiva dipenderà dai costi di stampa sostenuti, che potrebbero superare il risparmio iniziale.

Le scuole saranno tenute a verificare la conformità dei testi alle nuove disposizioni prima di procedere con le adozioni. Per gli studenti, aumenta la flessibilità nelle modalità di studio, ma sarà necessario valutare attentamente tempi e spese della stampa.