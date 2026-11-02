Cassazione: infortuni in palestra, la scuola non è automaticamente responsabile

L’ordinanza 27244/2026 della Corte di Cassazione ha delineato con precisione i confini della responsabilità scolastica in caso di infortuni durante le ore di educazione fisica. Il principio affermato è chiaro: la scuola non risponde automaticamente per ogni incidente che si verifica in palestra o durante attività sportive.

L’istituto ha l’obbligo di vigilare sugli studenti e di adottare tutte le cautele necessarie per prevenire situazioni di pericolo. Tuttavia, per ottenere il risarcimento, chi agisce in giudizio deve dimostrare l’esistenza di un nesso causale diretto tra una specifica mancanza della scuola e il danno subito.

Non è sufficiente provare che l’incidente sia avvenuto durante l’orario di lezione.

La pronuncia introduce una distinzione fondamentale: l’evento lesivo che si verifica durante l’attività scolastica non coincide automaticamente con la responsabilità dell’istituto. Quest’ultima scatta solo quando si dimostri che una condotta omissiva o negligente della scuola ha causato il danno.

Il chiarimento giurisprudenziale ridefinisce quindi le aspettative di famiglie e istituti, equilibrando il dovere di protezione con la necessità di provare concretamente la colpa.

Il principio di prova: non basta l’incidente in orario di lezione

La Corte di Cassazione ha ribadito che chi chiede il risarcimento deve provare sia la mancanza dell’istituto sia il nesso causale tra quella condotta omissiva e il danno subito. L’evento lesivo verificatosi durante l’attività didattica non costituisce, da solo, prova sufficiente per ottenere il risarcimento: serve dimostrare che una specifica carenza di vigilanza o di cautele abbia determinato l’infortunio.

Dall’altra parte, la scuola è tenuta a fornire la prova positiva di aver adottato tutte le misure di sorveglianza e prevenzione appropriate al tipo di attività svolta. Questo significa documentare le modalità di organizzazione della lezione, la presenza del docente, l’idoneità degli spazi e delle attrezzature, e ogni altro accorgimento idoneo a prevenire rischi prevedibili.

Il discrimine tra il semplice accadimento e la responsabilità giuridica risiede nel nesso causale: occorre collegare l’infortunio a un comportamento inadeguato della scuola, non limitarsi a constatare che l’incidente è avvenuto in orario scolastico. Senza questa dimostrazione, l’istituto non può essere chiamato a rispondere del danno.

Il caso esaminato: frattura al mignolo durante attività con il pallone

La vicenda oggetto dell’ordinanza 27244/2026 riguarda una studentessa che si è fratturata il mignolo della mano sinistra nel corso di un’esercitazione in palestra con il pallone. I genitori hanno chiesto il risarcimento all’istituto, sostenendo che l’infortunio fosse avvenuto durante l’attività scolastica, sotto la responsabilità della scuola.

I giudici di Cassazione hanno però ribadito che la sola circostanza temporale – cioè il fatto che l’incidente sia occorso in orario di lezione – non è sufficiente a fondare la responsabilità dell’istituto. Per ottenere il risarcimento, è necessario provare che una specifica omissione nella vigilanza o nelle cautele adottate dalla scuola abbia causato il danno.

La ricostruzione della dinamica dell’infortunio e la verifica delle misure preventive predisposte diventano quindi centrali nel giudizio.

Nel caso specifico, l’istituto ha dimostrato di aver adottato le cautele necessarie e non è emersa alcuna mancanza nell’attività di sorveglianza. La Corte ha così confermato il principio secondo cui l’evento lesivo in sé non prova la colpa della scuola: occorre un nesso causale diretto tra condotta omissiva e danno.

Le implicazioni operative: cautele, vigilanza e oneri probatori

La pronuncia della Cassazione traccia ricadute concrete per scuole e famiglie. Per gli istituti, diventa essenziale predisporre protocolli di sicurezza nelle ore di educazione fisica e conservare documentazione che attesti l’adozione di cautele adeguate: registro delle attività, verifica dello stato delle attrezzature, presenza di personale qualificato e sorveglianza costante durante gli esercizi.

Per le famiglie, la sentenza chiarisce che ottenere il risarcimento richiede più della semplice constatazione dell’incidente in orario scolastico. Occorre dimostrare, con prove concrete, che una specifica omissione dell’istituto ha causato il danno.

La percezione comune secondo cui “incidente a scuola uguale responsabilità automatica” non trova conferma nel diritto.

La decisione orienta verso maggiore prevenzione e trasparenza: le scuole dovranno tracciare le misure adottate, le famiglie valutare con attenzione la sussistenza del nesso causale prima di avviare richieste risarcitorie. Il risultato atteso è un sistema più equilibrato, che tutela gli studenti senza penalizzare automaticamente gli istituti.