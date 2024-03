Maturità 2024: quando escono i risultati delle prove invalsi

Maturità 2024

Le prove invalsi necessarie per l’ammissione all’esame di maturità 2024 si protrarranno fino al 27 marzo, mentre la sessione suppletiva è prevista dal 27 maggio al 6 giugno 2024. È importante sottolineare che la valutazione di tali prove non influenzerà in alcun modo il voto finale dell’esame di maturità; infatti, per conseguire la maturità, è sufficiente partecipare alle prove, indipendentemente dai risultati ottenuti. Prima di conoscere i risultati delle prove, è fondamentale tenere presente questa distinzione.

I risultati delle prove invalsi

I risultati delle prove invalsi saranno comunicati dopo il mese di giugno e, conformemente alle recenti disposizioni del decreto PNRR, saranno inclusi nel curriculum dello studente, il quale verrà rilasciato insieme al diploma. Le competenze acquisite durante le prove Invalsi saranno descritte in dettaglio all’interno di una sezione apposita del curriculum, con specifiche indicazioni per ciascuna delle discipline coinvolte nel test. Inoltre, sarà inclusa una certificazione relativa alle competenze di comprensione e uso della lingua inglese.