Maturità 2025: quando escono le materie della seconda prova?

Maturità 2025: le prime anticipazioni

Oggi, martedì 7 gennaio, gli studenti tornano – a loro malincuore – sui banchi di scuola. Chi si trova all’ultimo anno del liceo deve affrontare un periodo davvero intenso, infatti si tratta degli ultimi mesi prima della Maturità 2025. Lo scorso dicembre il Ministero dell’Istruzione ha diffuso le date dell’Esame di Stato: la data da segnare sul calendario per la prima prova è quella di mercoledì 18 giugno 2025, mentre la seconda ci sarà giovedì 19 giugno. Come sempre le prove orali si svolgeranno una volta che tutti gli scritti saranno completati e le date cambiano da istituto ad istituto.

Seconda prova Maturità 2025: quando escono le materie?

Sarà il Ministero dell’Istruzione e del Merito a scegliere quali e quante materie, tra quelle caratterizzanti di ogni indirizzo di studio, inserire nella seconda prova della Maturità 2025. Gli studenti conosceranno le materie della seconda prova e quelle che saranno affidate ai commissari esterni entro il 31 gennaio. Lo scorso anno il MIM ha pubblicato le materie della maturità il 29 gennaio, mentre nel due anni fa le materie sono state ufficializzate il 26 gennaio. Le tracce delle prove scritte, invece, saranno decise dal MIM nei prossimi mesi.

Come essere ammessi alla Maturità 2025

Entro il 30 novembre 2024 i laureandi hanno presentato, presso le segreterie degli istituti, la domanda d’esame. Questo è il primo passo per essere ammessi alla prova. In merito agli Invalsi, questi si svolgeranno presumibilmente nel corso del mese di marzo con lo scopo di migliorare l’orientamento degli allievi. Altro requisito fondamentale è l’ottenimento della sufficienza in tutte le materie scolastiche, compresa la condotta. La Seconda Prova ha la durata massima di 6 ore, ma ci sono alcuni istituti tecnici e professionali che prevedono una durata massima di 8 ore. In tutti questi casi, come accde per la Prima Prova, gli studenti non possono lasciare la classe prima delle 3 ore. Ecco invece tutte le eccezioni: