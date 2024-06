[LIVE] Seconda Prova Maturità 2024: tracce pubblicate, soluzioni e news

Tracce Seconda Prova Maturità 2024: la diretta

Dopo la Prima Prova con cui sono iniziati ufficialmente gli esami della Maturità 2024, per gli studenti arriva anche la Seconda Prova Maturità 2024 nella mattinata di giovedì 20 giugno. Per il secondo anno consecutivo – e come era già prima della pandemia – è a livello nazionale e questo significa che ogni indirizzo ha la stessa prova da svolgere e non ci sono tracce decise dalle stesse commissioni di esame interne ai singoli istituti.

DIRETTA: alle 08:30 scopriremo le tracce!

Seconda prova Maturità 2024: le materie

Ecco le materie scelte a livello nazionale per licei, istituti tecnici ed istituti professionali:

Liceo Classico: Greco

Liceo Scientifico: Matematica

Liceo delle Scienze Umane: Scienze Umane

Liceo Linguistico: Lingua straniera 3

Liceo Musicale: Teoria, analisi e composizione

Liceo Coreutico: Tecniche della danza

Liceo Artistico: Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi

Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM): Economia aziendale

Relazioni Internazionali per il Marketing: Economia aziendale e geopolitica

Costruzioni, Ambiente e Territorio: Topografia

Meccanica, Meccatronica ed Energia: Meccanica, macchine ed energia

Informatica e Telecomunicazioni: Sistemi e reti

Grafica e Comunicazione: Progettazione multimediale

Agrario: Trasformazione dei prodotti

Turistico: Discipline turistiche e aziendali

Trasporti e Logistica: Dipende dall’indirizzo

Sistema Moda: Dipende dall’indirizzo

Elettronica ed Elettrotecnica: Tecnologie e progettazione sistemi

Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: Scienza e cultura dell’alimentazione

Accoglienza Turistica: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

Professionale Agricoltura: Economia agraria

Servizi Commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali

Produzioni Industriali e Artigianali: Consulta tutte le materie e i commissari delle diverse opzioni di studio

Manutenzione e Assistenza Tecnica: Tecnologie diagnostiche e manutenzione dei mezzi di trasporto

Servizi Socio-Sanitari: Psicologia

Come funziona la Seconda Prova

Nella maggior parte dei casi, la Seconda Prova si svolge in un giorno e ha una durata massima di 6 o 8 ore, con alcune eccezioni:

Liceo Classico: massimo 6 ore

Liceo Artistico: fino a 18 ore distribuite su tre giorni (escluso il sabato)

Liceo Musicale e Coreutico: due giorni

Il Ministero dell’Istruzione specifica la durata della verifica alla fine della traccia e indica anche dopo quante ore gli studenti possono lasciare la classe se hanno finito il compito.

I voti della seconda prova vengono assegnati in ventesimi, per poi essere sommati al punteggio della prima prova (anche in questo caso in ventesimi) e ai crediti accumulati. Per assicurare una valutazione omogenea, il Ministero ha definito delle griglie di valutazione che le commissioni devono usare durante la correzione. Gli studenti potranno conoscere il loro punteggio qualche giorno dopo la fine degli scritti, quando gli istituti renderanno noti i tabelloni con i punteggi.