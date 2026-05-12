Eurovision 2026, prima semifinale su Rai 2: orari, conduttori e la qualificazione di Sal Da Vinci

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si può seguire in chiaro su Rai 2, disponibile anche in streaming su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Per chi preferisce l’audio, la radiocronaca è affidata a Diletta Parlangeli e Matteo Osso su Rai Radio 2 e RaiPlay Sound, con Martina Martorano inviata da Vienna per seguire gli sviluppi direttamente dalla Wiener Stadthalle.

Gli orari: anteprima alle 20:15, diretta dalle 21:00

La serata prende avvio su Rai 2 alle 20:15 con l’Anteprima Eurovision, spazio dedicato alla presentazione della prima semifinale e al clima che si respira a Vienna. Dopo la consueta pausa per il Tg2, alle 21:00 parte la diretta effettiva della competizione, con l’ingresso sul palco dei primi artisti in gara e l’apertura ufficiale della serata che avvia il percorso verso la finale di sabato 16 maggio.

La durata e l’esito: 15 esibizioni, dieci finalisti

La prima semifinale si conclude intorno alle 23:15, dopo circa due ore di diretta. Nel corso della serata si alternano quindici performance, ciascuna con il compito di conquistare il pubblico da casa e le giurie nazionali.

Al termine delle esibizioni vengono assegnati dieci pass per la finale di sabato 16 maggio. I qualificati emergono dai risultati combinati del televoto e delle valutazioni delle giurie, secondo il meccanismo 50/50 che caratterizza il sistema di voto dell’Eurovision.

Il calendario: seconda semifinale e finale con orari e canali

Dopo la prima semifinale di martedì 12 maggio su Rai 2, il percorso dell’Eurovision 2026 prosegue giovedì 14 maggio con la seconda semifinale, in onda sempre su Rai 2. L’appuntamento conclusivo è fissato per sabato 16 maggio, quando la finale sarà trasmessa su Rai 1.

Tutte e tre le serate mantengono lo stesso orario di inizio: 21:00. Il passaggio alla rete ammiraglia per la finale conferma l’importanza mediatica dell’evento, garantendo una copertura più ampia e una platea di pubblico potenzialmente più vasta rispetto alle semifinali.

Per la telecronaca italiana torna Gabriele Corsi, alla sesta edizione consecutiva dietro al microfono dell’Eurovision, questa volta affiancato da Elettra Lamborghini, che debutta nel ruolo di commentatrice. Sul palco della Wiener Stadthalle, venue ufficiale della manifestazione, conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, volti della presentazione internazionale scelti dall’emittente austriaca ORF per guidare il pubblico attraverso le performance e i momenti di intrattenimento della serata.

I paesi in gara e l’Italia: Sal Da Vinci già in finale; Senhit per San Marino

Sono 35 i paesi al via per questa edizione, un numero inferiore al recente passato a causa dei ritiri di Spagna, Irlanda, Islanda, Slovenia e Paesi Bassi, tutti in protesta contro la partecipazione di Israele.

L’Italia è rappresentata da Sal Da Vinci con Per sempre sì, brano vincitore del Festival di Sanremo 2026. L’artista si esibisce nella prima semifinale ma è già qualificato di diritto alla finale, in quanto l’Italia rientra tra i Big 4, i paesi che accedono all’atto conclusivo senza dover passare dalle semifinali.

Nei pronostici internazionali, Sal Da Vinci si posiziona in top 10 ma resta fuori dalla zona podio. Presente anche Senhit, che gareggia per San Marino in coppia con Boy George con il brano Superstar.