Meta introduce l'IA per stimare l'età: nuove protezioni per i minori su Instagram e Facebook

Meta ha annunciato l’introduzione di un sistema basato su intelligenza artificiale per identificare con precisione l’età degli utenti sulle proprie piattaforme. L’obiettivo dichiarato è duplice: impedire ai minori l’accesso a contenuti inadeguati e applicare automaticamente impostazioni di privacy più restrittive a chi non ha ancora raggiunto la maggiore età.

In Italia e nell’Unione Europea il sistema è già attivo su Instagram, dove l’IA monitora i profili per rilevare discrepanze tra età dichiarata e comportamenti effettivi. L’estensione a Facebook è prevista nei prossimi mesi, completando così la copertura delle due piattaforme principali del gruppo.

L’intelligenza artificiale esamina una serie di elementi per stimare l’età reale: analizza le interazioni, il linguaggio utilizzato nei commenti e la rete di contatti. Quando il sistema identifica un profilo registrato come adulto ma con caratteristiche tipiche di un adolescente, attiva automaticamente le protezioni previste per legge, senza necessità di intervento manuale.

L’analisi predittiva dei profili: segnali e relazioni

Meta ha messo a punto un sistema di analisi predittiva capace di identificare utenti che dichiarano un’età superiore a quella reale. Gli algoritmi osservano segnali comportamentali tipici delle fasce giovani, analizzano il linguaggio utilizzato nei commenti e mappano le reti di contatti, individuando amicizie in comune tra profili. Questo approccio consente di riconoscere i teenager anche quando si registrano come adulti, aggirando le regole di accesso.

Il sistema valuta la coerenza tra identità dichiarata e comportamenti digitali: interazioni frequenti con coetanei, uso di espressioni gergali adolescenziali e pattern di navigazione forniscono indizi convergenti. L’obiettivo è costruire una barriera tecnologica difficile da superare, riducendo drasticamente gli account irregolari e applicando automaticamente le restrizioni di privacy previste dalla legge per i minori, senza necessità di intervento manuale.

La stretta sotto i 13 anni: controlli su foto e video senza riconoscimento facciale

Per gli utenti di età inferiore ai tredici anni, Meta applica verifiche ancora più rigorose. L’intelligenza artificiale esamina non solo i testi, ma anche i contenuti multimediali pubblicati, analizzando foto e video per accertare la coerenza con l’età dichiarata durante la registrazione.

Quando un account viene classificato come sospetto, scatta immediatamente la sospensione preventiva. Il titolare del profilo riceve la richiesta di fornire documenti ufficiali per confermare la propria identità anagrafica. Qualora la verifica non vada a buon fine, si procede con l’eliminazione definitiva dell’account, impedendo così nuove iscrizioni fraudolente.

Meta ha precisato che gli algoritmi impiegati stimano l’età partendo dai contenuti visuali condivisi, senza ricorrere al riconoscimento facciale. Questa scelta garantisce un equilibrio tra efficacia dei controlli e tutela della privacy, offrendo una barriera tecnologica progettata per proteggere i più piccoli da accessi non autorizzati alle piattaforme.

Il coinvolgimento delle famiglie e le proposte per app store e marketplace digitali

Meta ha previsto l’invio di notifiche mirate ai genitori per aiutarli a monitorare l’attività digitale dei figli e favorire un dialogo educativo sull’importanza della sincerità in rete. L’obiettivo è rendere le famiglie parte attiva nella tutela dei minori online.

Oltre alle misure interne, l’azienda ha proposto riforme normative che coinvolgono l’intera filiera di distribuzione delle applicazioni. Le richieste chiave riguardano l’obbligo di verifica dell’età direttamente presso gli app store, il consenso parentale obbligatorio prima di ogni download e la responsabilità condivisa tra piattaforme social e marketplace digitali.

Questo modello a più livelli sposterebbe parte del controllo sui grandi distributori di software, creando uno standard di protezione universale applicato fin dal momento in cui un’applicazione viene scaricata, non solo durante l’uso.