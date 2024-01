Morto Adam Jendoubi, l'attore dei video di Liberato: aveva 23 anni

Se n’è andato a soli 23 anni Adam Jendoubi, attore noto al grande pubblico per aver recitato nel film “La Paranza dei Bambini”, tratto dall’omonimo libro di Roberto Saviano, e per aver interpretato alcuni video del cantante Liberato. Era stato soccorso nella notte di Capodanno, tra il 31 dicembre ed il primo gennaio 2024 a Castellammare di Stabia, quando si era accasciato, senza sensi, in viale delle Terme.

Morto Adam Jendoubi, era stato colpito da arresto cardiaco

E’ stato trovato con alcune ferite al volto oltre che con fratture multiple al cranio. Ciò aveva inizialmente fatto pensare che il ragazzo avesse avuto un incidente stradale. Invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo dopo che il personale sanitario sull’ambulanza del 118 ha constatato che il giovane era stato colto da arresto cardiaco. Le sue condizioni, piuttosto gravi fin dall’inizio, si sono ulteriormente aggravate nei giorni del ricovero. Adam è rimasto in ospedale, nel reparto di terapia intensiva in coma non indotto, fino al pomeriggio del 9, quando le complicazioni ne hanno causato la morte. Giunto in ospedale era stato sottoposto a numerosi esami, ma nessuno di questi aveva rivelato compromissioni preoccupanti o l’assunzione di sostanze stupefacenti o di alcolici.

A rendere noto il triste epilogo è stato il fratello Habib, che ha condiviso tramite un post sui social anche la volontà di espiantare i suoi organi.

«Sangue mio, spero che hai finito di soffrire» ha scritto. Ed ha aggiunto:

«Hai dimostrato di essere un leone fino alla fine, uomo vero con valori e principi scegliendo già a 18 anni che il giorno della tua morte avresti voluto donare gli organi e così hai fatto. Oggi cambia totalmente la mia vita perché tu, fratello mio, non sarai più di fianco a me, ma so che mi guarderai dall’alto proteggendomi sempre».

Adam Jendoubi, la carriera

Adam era di origini polacche e tunisine, ma aveva sempre vissuto nel quartiere napoletano di Forcella. Aveva iniziato la sua carriera (perché sì, la sua aspirazione era quella di diventare un attore) recitando nei video del cantante Liberato. Nel 2018 aveva avuto una piccola parte nel film di Lello Arena, ‘Finalmente Sposi’. Successivamente, era stato scelto per interpretare il ruolo di Aucelluzzo nel film “La paranza dei bambini”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Roberto Saviano che aveva conseguito l’Orso d’Argento al Festival di Berlino per la migliore sceneggiatura. Oltre ad essere stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. “Espressivo, dinamico, intenso” lo ha definito lo scrittore in un post che gli ha dedicato su Instagram. Significative le parole che ha usato per ricordarlo:

“Adam aveva il viso della nuova Napoli: metà polacco, metà tunisino e completamente partenopeo”. “Ecco perché sei così bello – gli avevo detto – sommi più culture ed è sempre così, bellezza nasce da ciò che si mischia, si intreccia, si confonde perché dispone la vita in forme nuove e inaspettate”

