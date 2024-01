Padre di un ex studente morto in un incidente stradale dona l'auto alla scuola

Il padre di un giovane che ha perso la vita a 25 a causa di un incidente stradale ha deciso di donare l’auto alla scuola frequentata dal figlio. Si tratta dell’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato Filippo Corridoni, di Civitanova Marche. Gesto che, oltre a onorare la memoria del ragazzo, è servito all’Istituto per realizzare un laboratorio per motori termici, che andrà ad arricchire l’offerta formativa dell’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica.

Dona l’auto del figlio alla scuola

E’ così che nella sede dell’Ipsia Corridonia è stato dato il via ad un laboratorio realizzato con le componenti dell’auto di Alessandro Vico, questo il nome dello sfortunato giovane venuto a mancare a seguito di un incidente automobilistico nel 2022 mentre stava andando a festeggiare il suo compleanno. In quell’occasione, la sua auto si era andata a scontrare frontalmente con un Fiat Fiorino per poi ribaltarsi. L’amico 23enne che era in auto con lui era rimasto ferito riportando alcune fratture, ma non gravemente. Alessandro lavorava in una officina.

Il progetto si chiama “Abarth 500” ed è stato avviato qualche mese fa. Alla scelta del padre di donare l’auto alla scuola si è unito anche un altro genitore, quello di Michele Scaramucci, anche lui vittima di un incidente a soli 22 anni nel 2020. Michele, in sella alla sua moto Honda, si era trovato davanti, all’improvviso, un’Opel Agila che proveniva dal senso di marcia opposto. Nonostante il ragazzo avesse tentato di frenare, non era riuscito ad evitare l’impatto, che gli era stato fatale. Anche Michele era un grande appassionato di motori. Oltre ad occuparsi dell’officina della ditta di trasporti dei genitori, era titolare di una propria.

Grazie all’auto di Alessandro è nato un laboratorio per motori termici

Entrambi gli studenti saranno ricordati in occasione dell’apertura del laboratorio. All’ingresso di questo verrà posta una targa commemorativa con sopra impressi i loro nomi. Come riporta Cronache Maceratesi la scuola ha fatto sapere che, oltre al motore che il padre dell’ex studente voleva inizialmente donare, si è riusciti a recuperare anche altre parti dell’auto. Ad eccezione dell’abitacolo. Sono state sfruttate sia le componenti meccaniche che elettriche del mezzo che, grazie al lavoro di alcuni studenti del triennio, unitamente al prof. Amedeo Bompadre e all’assistente tecnico Michele Tarquini, sono andate a comporre un laboratorio automotive di diagnostica automobilistica. L’inaugurazione, fatta dal dirigente scolastico, il prof. Gianni Mastrocola, è prevista per domenica 14 gennaio alle ore 17.

