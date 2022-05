Erano stati acquistati, così come è avvenuto nelle scuole di tutta Italia, a causa del Covid. E della necessità, a questo correlata, di far rispettare agli studenti l’oramai familiare distanza di sicurezza anche a scuola. Distanza che, altrimenti, non si sarebbe potuta assicurare, specie continuando ad utilizzare in classe i classici banchi ai quali tutti ci siamo seduti. Ed è così che, approdati negli istituti scolastici nel settembre 2020 proprio in vista dell’inizio di un nuovo anno scolastico, i banchi “a rotelle“, sono stati usati pochissimo, quindi abbandonati al loro destino. Ovviamente non solo a Milano.

200 banchi a rotelle nel cortile della scuola

Ma i banchi a seduta innovativa – altrimenti detti a rotelle – sono stati un vero flop (ne sarebbe stato usato solo il 50%) e, come tali, ammassati e dimenticati. Non nella scuola media Cavalieri di Milano, dove a qualcosa sono serviti. 200 banchi a seduta innovativa inutilizzati erano stati ammassati nel cortile dell’istituto e, lì, usati dagli studenti come mezzi per poter giocare a banco-scontro, alternativa scolastica al classico auto-scontro dei parco giochi sparsi per il mondo.

Raggruppati nel cortile dell’istituto, così come spiegato dal preside della scuola Lorenzo Alviggi, sarebbero stati motivo di continua distrazione per gli alunni.

“Le segnalazioni dei docenti è che i banchi a rotelle si stavano rivelando un continuo momento di distrazione, gli studenti li usavano come se andassero alle giostre sugli auto-scontri“.

Ha affermato il dirigente scolastico.

Banchi a rotelle, sono costati 95 milioni

Ciò in quanto, non potendo essere “impilati” come i comuni banchi ed essere conservati in un luogo adatto, sono rimasti a sostare nel luogo dedicato allo svago degli studenti. I quali hanno pensato bene di sfruttarli per i loro passatempi tra una lezione e l’altra. Il problema segnalato dalla scuola è la difficoltà relativa al loro smaltimento, anche perché non possono essere portati autonomamente presso una piattaforma ecologica. L’istituto sta valutando, quindi, l’opzione di una loro donazione.

Se ci fermiamo un attimo a pensare, piange il cuore a vedere quanti soldi il Governo abbia buttato a tal proposito. Tanto che la stima divulgata dal Ministero parla di un 50 per cento delle sedute con rotelle comprate come misura anti-Covid e mai state utilizzate. Un po’ per via della Dad, che ha costretto i ragazzi a seguire le lezioni da casa rendendo inutili tali sedute a scuola, un po’ perché giudicate scomode dagli stessi. Fatto sta che la spesa totale è stata di 95 milioni di euro.

Leggi: