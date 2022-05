Rischiare di soffocare per del cibo andato di traverso è un incubo per molti. E non è raro che accada, specie tra i bambini. E’ ciò che è successo – o, meglio, che stava per succedere – presso un istituto comprensivo in provincia di Perugia. Qui, uno dei piccoli studenti della scuola primaria ha rischiato di morire soffocato a causa di un pezzo di merendina. Fortunatamente la maestra, ricordandosi di una scena vista nell’ambito di una serie Tv, ha prontamente eseguito sul piccolo la manovra di Heimlich, salvandogli praticamente la vita.

Alunno rischia di soffocare, salvato da maestra

“L’ho visto fare in una serie tv”. Così ha esordito la maestra quando le è stato chiesto come fossero andate le cose. Evidentemente il bambino deve avere iniziato a manifestare i segni di un soffocamento. Stava mangiando una merendina quando un pezzo di questa deve essere andata a finire di traverso. Da lì il tutto si è svolto molto velocemente. Non c’era tempo di attendere l’arrivo dei soccorsi che, per quanto tempestivi sarebbero potuti essere, non sarebbero mai arrivati in tempo per salvare il bambino.

Ed è stato così che, con sangue freddo e prontezza d’animo, la maestra si è lanciata in un salvataggio disperato. Ha tentato di praticare – riuscendoci – la manovra di Heimlich. Salvando così la vita del suo piccolo alunno. La maestra si è guadagnata la riconoscenza eterna dei genitori, che l’hanno ringraziata pubblicamente.

Cos’è la manovra di Heimlich

A prescindere da quando e se la useremo mai, la manovra di Heimlich è una operazione che tutti dovrebbero saper eseguire. Si tratta di un metodo di primo soccorso per evitare il soffocamento. Nota come spinte addominali, può essere eseguita in diversi modi su adulti e bambini. Per imparare a farla correttamente esistono diversi corsi ad hoc. Qui vi diamo alcune dritte per potervi cimentare nel caso – che non vi auguriamo – dovesse servirvi:

Posizionatevi dietro la persona in difficoltà e mettete le braccia intorno alla sua vita.

Stringete un pugno con una mano e stringete forte l’altra attorno ad essa.

Posizionate il lato del pollice del pugno appena sotto la loro cassa toracica a circa 5 cm sopra l’ombelico.

Spingete con forza e velocemente le mani verso l’interno e verso l’alto per cinque volte consecutive.

Ripetete fino a quando l’oggetto non viene espulso o la persona non perde i sensi.

Questi sono i passaggi fondamentali.

