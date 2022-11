Sono finalmente iniziati i tanto attesi sconti per la settimana del Black Friday su Amazon, migliaia di prodotti in super sconto da oggi 18 novembre fino a venerdì prossimo 25 novembre, in tutte le categorie. Siate ben attenti alle offerte che popoleranno il web in questi giorni, potete trovare decine di prodotti a prezzi folli che vi possono servire all’università, oppure per fare i regali di Natale. Iniziamo dandovi questa bomba, Jumper EZbook S5 è un laptop super sottile e portatile ad un prezzo folle scontato del 70%, infatti adesso lo potete acquistare a soli 269,99 €.

Ricordatevi che Amazon non è solo convenienza, ma anche affidabilità. Grazie alla politica di questo e-commerce, avete 30 giorni di tempo per decidere se effettuare il reso del prodotto acquistato. Inoltre grazie al servizio Cofidis, potete acquistare questo ultrabook pagandolo in comode rate a tasso zero. Questa è follia.

Black Friday Amazon: il portatile perffetto per l’università, adesso con il 70% di sconto

Non fatevi ingannare dal prezzo basso, questo laptop ha tutte le caratteristiche necessarie per essere competitivo sul mercato e diventare il vostro nuovo compagno di università. Iniziamo parlando dal design, questo PC ha un telaio in alluminio ultra sottile, con uno spessore di soli 0,7 cm e super leggero. Non solo farete bellissima figura ovunque voi andiate, ma questo portatile non vi peserà nello zaino universitario.

Anche le prestazioni sono degne di nota per questo prezzo. Sotto al telaio trovate 12 GB di RAM e uno storage interno di 256 GB SSD e tutto viene gestito dal sistema operativo Windows 11. Non dovete preoccuparvi di rimanere senza energia durante le lezioni universitarie, questo laptop ha un’autonomia fino a 8 ore.

Non perdete questa incredibile occasione, prima che i pezzi a disposizione si esauriscano e questo sconto FOLLE del 70%, acquistate questo bellissimo laptop a soli 269,99 €.