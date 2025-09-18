Il dress code nelle scuole: rischio divise obbligatorie e aumento costi per le famiglie

Il tema del dress code nelle scuole italiane sta assumendo contorni sempre più definiti, con un crescente numero di circolari che stabiliscono precise regole sull’abbigliamento degli studenti. Gonne considerate troppo corte, top giudicati inadeguati, unghie finte etichettate come “pericolose”: l’attenzione delle istituzioni scolastiche si concentra sempre più su come gli studenti si presentano in aula.
Secondo un’indagine di Skuola.net, circa tre studenti su dieci dichiarano di doversi controllare ogni mattina davanti allo specchio per evitare richiami disciplinari. Più della metà riceve indicazioni esplicite dalla scuola su come vestirsi, mentre solo il 20% può scegliere liberamente il proprio abbigliamento.
La posizione del Codacons contro la burocratizzazione scolastica
Il Codacons ha espresso forti perplessità riguardo alle crescenti regolamentazioni sul dress code, temendo che possano rappresentare il preludio all’introduzione di divise o grembiuli obbligatori. L’associazione sottolinea come questa prospettiva aggraverebbe ulteriormente la situazione economica delle famiglie, già alle prese con rincari significativi: libri di testo aumentati del 3,8% e materiale scolastico del 4,8%.
Secondo il Codacons, queste circolari rischiano di burocratizzare l’istruzione creando incertezze e confusione anziché chiarezza. L’organizzazione propone un approccio diverso: il decoro non dovrebbe essere imposto attraverso regolamenti rigidi, ma insegnato come parte integrante della formazione educativa, permettendo agli studenti di comprendere e interiorizzare i principi del rispetto reciproco.
Le implicazioni economiche e sociali
L’eventuale introduzione di divise obbligatorie rappresenterebbe un ulteriore peso economico per le famiglie italiane, già alle prese con aumenti significativi dei costi scolastici. I rincari del 3,8% sui libri di testo e del 4,8% sul materiale didattico renderebbero l’acquisto di uniformi un aggravio difficilmente sostenibile per molti nuclei familiari.
Un aspetto particolarmente critico emerge dall’applicazione disomogenea delle regole: le restrizioni colpiscono prevalentemente le studentesse, con controlli più frequenti su gonne, canotte e scollature rispetto all’abbigliamento maschile. Questa disparità di trattamento solleva interrogativi sulla neutralità delle normative e sul rischio di trasmettere messaggi discriminatori.
Il dress code tocca questioni profonde legate all’identità personale e alla percezione del corpo adolescente, influenzando la formazione dell’autostima e della consapevolezza di sé negli anni più delicati dello sviluppo.
Il dilemma tra uniformità e identità personale
La divisa scolastica emerge come proposta per eliminare le ambiguità interpretative dei regolamenti attuali. L’uniformità garantirebbe chiarezza normativa e ridurrebbe le disparità socioeconomiche visibili attraverso l’abbigliamento di marca. Tuttavia, questa soluzione comporterebbe costi aggiuntivi per le famiglie già gravate dai rincari del materiale didattico.
L’introduzione di divise obbligatorie eliminerebbe le differenze tra studenti provenienti da contesti economici diversi, favorendo un ambiente più equo. Contemporaneamente, però, limiterebbe l’espressione dell’identità personale degli adolescenti, fase cruciale per la costruzione del sé.
La tradizione italiana privilegia la libertà nell’abbigliamento scolastico, considerando la scuola un luogo di apprendimento sociale dove imparare anche le convenzioni del vestire. Il compromesso ideale richiederebbe regole chiare ma flessibili, che bilancino decoro istituzionale e valorizzazione dell’individualità studentesca.