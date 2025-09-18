Il MUR autorizza la doppia iscrizione ai percorsi abilitanti all'insegnamento e al TFA sostegno

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha finalmente chiarito una questione attesa da mesi dalle comunità universitarie: è ora possibile iscriversi contemporaneamente ai percorsi abilitanti all’insegnamento e al TFA sostegno per l’anno accademico corrente. La decisione, formalizzata attraverso una nota ministeriale del 17 settembre 2023, risponde direttamente alla richiesta avanzata dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), che aveva evidenziato l’urgente necessità di incrementare il numero di docenti specializzati nel sostegno.

I dettagli della nota ministeriale del 17 settembre

La nota ministeriale pubblicata il 17 settembre 2023 rappresenta un documento ufficiale che rivoluziona l’approccio tradizionale alle iscrizioni universitarie. Il testo supera esplicitamente la tradizionale impossibilità di sovrapposizione tra percorsi formativi distinti, autorizzando per la prima volta l’iscrizione simultanea ai percorsi abilitanti e al TFA sostegno.

Il documento richiama espressamente il precedente anno accademico, stabilendo una continuità normativa che rende la decisione coerente con scelte già operate in passato. Questa analogia offre un quadro di riferimento stabile agli atenei, eliminando incertezze interpretative e garantendo prevedibilità amministrativa per il futuro.

Il ruolo della CRUI e le motivazioni della richiesta

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha svolto un ruolo determinante nell’ottenimento di questa autorizzazione ministeriale. L’organismo ha presentato una richiesta formale motivata da evidenze concrete: il crescente rischio di una carenza strutturale di docenti specializzati nel sostegno e l’urgenza di rispondere alle necessità delle scuole italiane.

Le motivazioni esposte dalla CRUI evidenziano come il sistema scolastico si trovi di fronte a una domanda sempre maggiore di personale qualificato per l’inclusione, mentre i tempi tradizionali di formazione non consentono di colmare rapidamente questo divario. La richiesta sottolinea inoltre l’elevato numero di aspiranti interessati a entrambi i percorsi formativi.

I vantaggi e le criticità della doppia iscrizione

La decisione ministeriale presenta vantaggi significativi per il sistema formativo. La flessibilità rappresenta il beneficio principale, consentendo agli aspiranti docenti di ottimizzare tempi e risorse senza attendere il completamento di un percorso prima di iniziare l’altro.

L’aumento della platea di docenti specializzati favorisce il superamento delle disparità territoriali tra regioni e atenei, mentre la risposta rapida alle esigenze scolastiche permette di colmare il deficit di personale qualificato in tempi più brevi.

Tuttavia, emergono alcune criticità da monitorare attentamente. Il rischio di sovraccarico formativo rappresenta la principale preoccupazione: la doppia iscrizione implica un impegno considerevole che richiede un’attenta modulazione del carico didattico da parte degli atenei.

La gestione amministrativa complessa necessita di coordinamento preciso tra diversi uffici, mentre permane il rischio di disparità di interpretazione della normativa tra le diverse università italiane.

Gli aspetti normativi e regolamentari

La deroga autorizzata dal Ministero rappresenta un’eccezione significativa alla normativa generale che impedisce l’iscrizione simultanea a più percorsi universitari. Questa apertura normativa si applica esclusivamente al X ciclo del TFA sostegno e ai percorsi abilitanti dell’anno accademico corrente, senza carattere di automaticità per le annualità successive.

Il quadro regolamentare richiede ora un coordinamento amministrativo puntuale tra atenei per evitare sovrapposizioni di calendari e garantire la fruibilità effettiva di entrambi i percorsi formativi.

Le prospettive future e le implicazioni per la formazione docenti

La doppia iscrizione ai percorsi abilitanti e al TFA sostegno potrebbe consolidarsi come pratica strutturale per rispondere alle carenze del sistema scolastico. L’integrazione didattica tra metodologie pedagogiche diverse offrirà ai futuri insegnanti competenze trasversali più complete.

Il monitoraggio della qualità formativa diventerà cruciale per valutare l’efficacia dell’iniziativa e prevenire fenomeni di overbooking tra iscritti e posti disponibili nelle scuole. La semplificazione normativa e valutazioni periodiche garantiranno sostenibilità e qualità nell’evoluzione della formazione docenti.