Legge sull'Intelligenza Artificiale, scuola e sicurezza: dettagli e implicazioni normative

Il Senato ha approvato ieri in seconda lettura il disegno di legge sull’intelligenza artificiale, confermando il testo già passato alla Camera il 25 giugno scorso. Questo passaggio parlamentare rappresenta una tappa fondamentale per l’Italia, che si allinea finalmente alle disposizioni dell’AI Act europeo entrato in vigore nel 2024.

La normativa italiana risponde all’esigenza di armonizzare la legislazione nazionale con gli standard comunitari, garantendo un approccio coordinato alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale a livello continentale.

I capitoli della legge: struttura e contenuti

La normativa si articola in 28 articoli distribuiti attraverso cinque capi distinti. Il Capo I stabilisce i principi generali, le finalità applicative e le definizioni tecniche, includendo specifiche disposizioni per la protezione dei dati personali e la sicurezza nazionale.

Il Capo II dedica particolare attenzione ai settori strategici: sanità, lavoro, professioni intellettuali, pubblica amministrazione e attività giudiziaria, introducendo inoltre norme per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale. Il Capo III delinea la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale e istituisce il Comitato di coordinamento, definendo le Autorità nazionali competenti e prevedendo investimenti specifici nei settori dell’IA e del calcolo quantistico.

I riferimenti normativi per la scuola

La nuova normativa risponde direttamente alle linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nell’ambiente scolastico. Il testo legislativo ribadisce la necessità di un approccio antropocentrico nell’utilizzo dell’IA, garantendo che la dimensione umana rimanga centrale nei processi educativi.

L’articolo 14 della legge stabilisce che l’intelligenza artificiale deve svolgere esclusivamente una funzione strumentale e di supporto, preservando l’autonomia e il potere decisionale della persona responsabile. La normativa rafforza inoltre le disposizioni sulla protezione dei dati personali degli studenti, elemento cruciale per la sicurezza nell’ambiente scolastico digitale.

Le implicazioni e le sanzioni per l’utilizzo dell’AI

La normativa introduce stringenti obblighi di trasparenza per tutti i contenuti generati artificialmente. Gli utenti devono essere sempre informati quando interagiscono con sistemi di intelligenza artificiale, mentre i deepfake richiedono un’etichettatura obbligatoria per garantire la riconoscibilità.

Le sanzioni penali prevedono da 1 a 5 anni di reclusione per chiunque provochi danni attraverso l’impiego di sistemi di IA. Per le professioni intellettuali, è vietata la produzione automatica di contenuti senza supervisione umana: ogni utilizzo dell’intelligenza artificiale deve prevedere una revisione diretta da parte di professionisti qualificati.