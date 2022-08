Bonus e treni gratis agli studenti in Emilia-Romagna: come funziona

Continua per il secondo anno consecutivo in Emilia-Romagna il progetto Salta Su per sensibilizzare gli studenti riguardo le tematiche ambientali. L’iniziativa è rivolta a tutti quelli che usano i mezzi pubblici per recarsi in aula: per loro treni e autobus gratuiti con un risparmio di circa 300 euro a figlio. Per ottenere l’incentivo basta presentare richiesta sul portale Salta Su, accedendo con credenziali SPID proprie o dei genitori per chi fosse ancora minorenne e dando requisiti ISEE: per ricevere il bonus il reddito familiare non deve superare i 30mila euro. Chi ha meno di 14 anni invece non ha limite di reddito.

Bologna e l’attenzione alla mobilità sostenibile per i ragazzi

Lo scorso maggio a Bologna è in scena l’undicesima edizione di Siamo nati per camminare, la manifestazione promossa dal Ctr Educazione alla sostenibilità di Arpae e dalla Regione Emilia-Romagna, per aiutare il mondo della scuola e le famiglie sui vantaggi della mobilità pedonale, ciclistica e sostenibile. “Dal 28 marzo al 9 aprile oltre 1.600 classi, appartenenti a 222 scuole distribuite su tutto il territorio regionale con ben 72 comuni coinvolti, si sono sfidate in una gara che ha portato studenti e famiglie a sperimentare nuove modalità per andare a scuola in modo sostenibile“, si legge nel comunicato stampa ufficiale. Senza dimenticare la seconda edizione di Tracce e idee per la sostenibilità, il concorso dedicato allo sviluppo sostenibile e rivolto a studenti e studentesse delle classi terza e quarta degli Istituti secondari di secondo grado, statali e paritari. Lo scopo è spiegare in un video i modelli di sostenibilità attivi nel territorio metropolitano attraverso luoghi e persone, con l’obiettivo di trovare uno spazio pubblico da rileggere in chiave sostenibile.

Bonus e treni gratis agli studenti in Emilia-Romagna e nel resto d’Italia

Solo qualche giorno fa, invece, il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha parlato del bonus trasporti. Secondo il decreto Legge numero 50 dello scorso 17 maggio (il cosiddetto “Decreto Aiuti”), il valore dell’incentivo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento annuale o mensile ai mezzi del trasporto pubblico locale su gomma e su ferro e non può superare la somma di 60 euro. Ricordiamo che si può usare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi TPL, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, in tutta Italia.

