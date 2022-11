Continuano a spuntare nuove offerte per il Black Friday di quest’anno su Amazon, come sempre noi vi mostriamo quelle che riteniamo essere le migliori. Oggi vogliamo consigliarvi un piccolo oggetto estremamente utile. Stiamo parlando di una chiavetta USB di Lexar da 32 GB, che ora potrete acquistare a 5,99€, grazie ad un bellissimo sconto del 25% sul prezzo di listino.

Questa piccola chiavetta USB dal design molto elegante e classico interamente in metallo, non è solo robusta e durevole, ma offre anche una migliore comodità per l’archiviazione e il trasferimento di condivisioni, foto, video e file. Oltre ovviamente a essere coperta da una garanzia di 2 anni per qualsiasi problema o difetto possiate riscontrare nell’utilizzarla.

La qualità Lexar garantisce una velocità di trasferimento dati standard 2.0 in maniera incredibilmente stabile. Oltre ad una compatibilità completa non solo con i sistemi operativi più recenti e nuovi, ma anche con qualunque versione di Windows a partire dalla 98, con qualunque Mac OS dal 10.3 in poi, e con qualunque sistema Linux.

Inoltre l’anello sulla parte inferiore della chiavetta, e la modalità plug and play, rendono questo dispositivo comodo da attaccare a qualunque portachiavi per poter essere portato in giro e utilizzato in qualunque momento ne sentiate il bisogno.