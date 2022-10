Uniformi scolastiche: le scuole di parecchi Paesi nel mondo – America e Asia tra questi – chiedono ai loro studenti di indossarle, ma sono utili o meno? E quali sono i vantaggi di tale scelta? Ce lo chiediamo alla luce di una notizia che ha interessato nelle ultime ore una scuola di Monopoli, ovvero la decisione di far indossare agli studenti le divise. Notizia che in realtà l’istituto aveva già preannunciato lo scorso mese di giugno, alla conclusione del vecchio anno scolastico. Ne parliamo perché il provvedimento ha suscitato non poche polemiche da parte dei genitori degli studenti. Ma cosa è successo?

Divisa scolastica al posto del grembiule: protesta dei genitori

Se sembra che, almeno inizialmente, la notizia sia stata accolta di buon grado dalle mamme e dai papà degli studenti, adesso che si avvicina il momento di mettere in pratica il provvedimento in molti stanno protestando, adducendo come scusa non solo di non essere stati messi nella posizione di scegliere (e quindi di non avere avuto voce in capitolo al momento della decisione), ma anche e soprattutto per il costo delle divise, che ammonta a 38 euro e dovrebbe essere a carico delle famiglie.

Il costo si riferisce ad una divisa completa di ogni suo pezzo. E, naturalmente, dovrà essere moltiplicato per il numero dei figli frequentanti l’istituto. Da aggiungere alla spesa totale per il corredo scolastico che, libri compresi, non è esattamente irrisorio. Anche alla luce del rincaro dei consumi che stiamo già sperimentando e che si preannuncia ancora più aspro nel corso dell’autunno.

Divisa scolastica: pro e contro

Diciamo subito che, dove sono previste, spesso e volentieri sono obbligatorie. Ovvero lo studente non può scegliere di rifiutare di indossarla. Tuttavia, ad essa sono legati pro e contro, come ogni provvedimento. Ad esempio, le divise scolastiche potrebbero essere un buon escamotage per fare risparmiare ai genitori il costo di capi di abbigliamento costosi. Inoltre, poi, indossare una uniforme promuove l’accettazione sociale. Non tutti possono permettersi di vestire alla moda, e spesso i giovani ne soffrono, oltre ad essere emarginati. Inoltre, indossare l’uniforme rende gli studenti riconoscibili, e questo fa sì che sia possibile garantirne la sicurezza.

Ovviamente c’è anche da considerare il fatto che, a seconda di dove le si acquisti, le uniformi possano essere dispendiose. Inoltre, il rovescio della medaglia sta nel fatto che possano soffocare la personalità dei ragazzi (che così non possono esprimersi attraverso l’abbigliamento che rispecchia i loro gusti). Insomma, vantaggi e svantaggi che devono essere messi sul piatto della bilancia. Voi cosa ne pensate?

