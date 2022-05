Insegna a soli 22 nella scuola in cui si è diplomato: chi è

Carmelo Giamboi è un ragazzo di Reggio Calabria che a soli 22 anni ha ottenuto una laurea triennale in Ingegneria Industriale, indirizzo Gestionale, in tempi record, infatti attualmente è professore nella scuola che l’ha visto diplomarsi appena tre anni fa (Augusto Righi). Così ora insegna ai quasi “coetanei” che aveva conosciuto qualche anno prima sui banchi di scuola Scienze della Navigazione Aerea: “Provateci, fissatevi un obiettivo, soffrite, senza sofferenza non c’è risultato. Gli attori della vostra vita siete voi“, ha detto a Fanpage. La pandemia è stata un po’ la “fortuna” di questo ragazzo, visto che – essendo poco social – ha deciso di passare tutto il tempo a disposizione sui libri, riuscendo a laurearsi in tempi record.

Insegna a soli 22 nella scuola in cui si è diplomato: cos’è successo

La telefonata per insegnare nel suo ex liceo è arrivata mentre Carmelo stava seguendo una lezione all’Università della Calabria: la preside l’ha chiamato per proporgli la cattedra in Scienze della Navigazione aerea e da ottobre la sua settimana si è divisa tra lavoro e studio: “I primi tempi sono stati allo stesso tempo imbarazzanti e gratificanti“. In realtà però i suoi sogni sono altri, infatti il ragazzo vuole proseguire gli studi per diventare l’accountable manager di un aeroporto.

Ingegneria Industriale indirizzo Gestionale

Ricordiamo che la laurea magistrale in Ingegneria Industriale indirizzo Gestionale fa parte della classe di laurea LM-31 ha come scopo la formazione di un professionista che grazie a conoscenze tecniche ed economiche e a competenze organizzative e manageriali, sia in grado di gestire i processi e pianificare le strategie necessarie a promuovere l’innovazione delle aziende. L’ingegnere gestionale può trovare occupazione come manager in imprese manifatturiere e di servizi, nella consulenza direzionale e a supporto dello sviluppo dell’economia digitale. Mansioni tipiche sono il controllo di gestione, il marketing, la finanza, la consulenza strategica, la gestione dell’ICT. In questo caso Carmelo ha deciso di insegnare ed è stato possibile, in quanto la classe di laurea LM-31 dà modo di accedere alle seguenti classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento: