Siete amanti di titoli survival horror apocalittici in cui il mondo è alla sua fine a causa di un’epidemia zombie e dovrete farvi largo a suon di colpi di pistola? Allora oggi abbiamo una buona notizia per voi visto che Amazon ha deciso di mettere in sconto la steelbox di Dying Light 2 Stay Human, che ora potrete acquistare a 49,14€, invece di 89,99€.

Il virus ha vinto. La civiltà è precipitata di nuovo in un oscuro Medioevo e la città, uno degli ultimi insediamenti umani, è sull’orlo della distruzione. Dovrai usare tutta la tua agilità e abilità per sopravvivere e dare una nuova forma al mondo. Le tue scelte saranno estremamente importanti.

L’edizione steelbox di Dying Light 2 Stay Human, oltre al gioco base, ha al suo interno anche lo Steelbook, vari contenuti digitali e dà accesso ai DLC che sono usciti fino ad ora. Decisamente un bel contenuto considerato lo sconto del 45%.

Dying Light è un titolo che non può mancare nella collezione di tutti gli appassionati del genere horror o dei survival, e che metterà a dura prova non solo le vostre abilità di sopravvivenza, ma anche tutti i vostri principi morali ed etici.