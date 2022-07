Si chiamano Chiara e Laura, hanno entrambe 24 anni e tutte e due si sono appena laureate, entrambe lo stesso giorno ed entrambe conseguendo il massimo dei voti (con lode). Dimenticavamo, tutte e due erano iscritte alla facoltà di matematica e un ultimo dettaglio: sono gemelle. Già. Ad accomunarle, oltre una serie di geni, è anche la passione per la materia, ostica per una grandissima percentuale non solo di studenti, ma anche di persone, ma adorata da entrambe. Tanto da averle spinte a sceglierla come materia base del loro percorso di studi nell’istruzione superiore universitaria, e a farlo con successo.

Chiara e Laura: gemelle con la passione per la matematica

Le ragazze hanno confermato di avere sempre avuto il sostegno dei loro insegnanti, che le hanno sempre incoraggiate nel fare bene per tutta la durata dei loro studi. Oltre ad avere condiviso la famiglia, hanno sempre coltivato insieme la passione per i numeri. Tanto che questa le ha condotte fino al conseguimento della laurea, nello stesso giorno e con la medesima votazione.

Chiara e Laura Venturini, questo il nome delle gemelle di Bione in Valsabbia (Bs), hanno infatti conseguito la laurea magistrale in matematica presso l’università Cattolica di Brescia. Probabilmente è stata anche la condivisione di questo interesse, oltre che un pizzico di sana competitività, a portarle fino a qui. La tesi della prima è stata più teorica, riguardante la geometria ed incentrata sul teorema di De Rham. Quella di Laura ha invece riguardato «L’approccio risk parity nella costruzione di un portafoglio».

Così come ha dichiarato Chiara:

Gli esami li abbiamo sostenuti rigorosamente nello stesso appello. È come avere un compagno di corso sempre con te, che risponde a ogni tua domanda 24 ore su 24″.

E per non rimanere mai indietro, l’una rispetto all’altra, hanno dato sempre e solo il massimo, proseguendo il loro percorso in maniera perfettamente allineata.

Gemelle pazze per la matematica; progetti per il futuro

Bene, ma ora che sono giunte al termine del percorso di studi, quali sono i loro piani per il futuro? Viene naturale chiedersi se abbiano intenzione di continuare all’unisono o se le loro strade, almeno quelle professionali, si divideranno dando a ciascuna la possibilità di sperimentare esperienze in solitaria. Ebbene, Laura, sogna di fare l’insegnante. Mentre Chiara è più orientata ad applicare le conoscenze acquisite tramite il percorso di studi appena concluso all’economia e alla finanza. Che, tradotto, significa che il suo prossimo step sarà lavorare in banca.

