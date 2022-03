La laurea in Ingegneria online rappresenta uno dei titoli di studio maggiormente spendibili sul mercato del lavoro. La grande varietà di indirizzi e specializzazioni, unita a una preparazione teorica e pratica che introduce alla professione, forniscono a giovani diplomati e a lavoratori in cerca di un miglioramento della propria condizione professionale una serie di elementi di sicuro interesse.

In Italia il corso di laurea in Ingegneria a distanza è erogato, oltre che dalle università tradizionali, anche dalle 11 Università Online Riconosciute dal MIUR: esse infatti rilasciano titoli legalmente riconosciuti, equipollenti a quelli delle università statali e pertanto utilizzabili in tutti i contesti previsti dalle leggi.

L’offerta formativa si compone di due cicli di studio: quello triennale o di primo livello, cui si accede dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di II grado, e quello specialistico o magistrale, che dura due anni e al quale si può accedere solo con la laurea triennale. Sono molti gli atenei online che offrono entrambi i cicli di studio e consentono quindi a chi si iscrive di modulare il proprio percorso in base alle proprie necessità e ambizioni.

In questa guida illustreremo non solo i cicli di studio, ma anche le classi di laurea: sono molti infatti i corsi disponibili, inclusa Ingegneria Informatica online, erogati dagli atenei e non mancano le differenze sia dal punto di vista delle materie di studio che dal punto di vista delle opportunità lavorative.

Corsi di Laurea in Ingegneria Online: le opzioni disponibili

Se stai pensando di iscriverti ad un corso di laurea Ingegneria telematica attualmente hai a disposizione le seguenti opzioni:

Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (L-07)

Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione (L-08)

Laurea Triennale in Ingegneria Industriale (L-09)

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23)

Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza (LM-26)

Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (LM-29)

Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (LM-31)

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32)

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-33)

I laureati della classe di laurea (L-07) in Ingegneria Civile e Ambientale online devono essere a conoscenza degli aspetti della matematica e delle scienze di base associati all’utilizzo connesso all’ingegneria.

Devono inoltre conoscere le tecniche e gli strumenti utili alla progettazione di componenti, sistemi e processi. Unite alle conoscenze dell’ambiente aziendale e della cultura d’impresa nei suoi aspetti economici, gestionali e organizzativi e a una solida preparazione in almeno una lingua straniera, queste conoscenze di base apriranno le porte dell’impiego nelle imprese in numerosi ambiti legati alla manutenzione, al monitoraggio e alla sicurezza dell’ambiente e del territorio.

Il corso di Laurea on line in Ingegneria dell’Informazione (L-08) forma professionisti in grado di operare nella gestione della sicurezza in fase di prevenzione o emergenza, sia come liberi professionisti che nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche: aree di intervento sono nella progettazione, nella produzione, nella gestione ed organizzazione, nell’assistenza delle strutture tecnico-commerciali, nonché nell’analisi del rischio.

I principali ambiti di impiego riguardano l’area dell’ingegneria dell’automazione, l’area dell’ingegneria biomedica, l’area dell’ingegneria elettronica, l’area dell’ingegneria informatica, l’area dell’ingegneria delle telecomunicazioni e infine l’area dell’ingegneria della sicurezza e protezione dell’informazione.

La classe di laurea in Ingegneria Industriale (L-09) forma professionisti che conoscono e utilizzano gli aspetti operativi e metodologici della matematica e delle altre scienze di base per interpretare i problemi legati all’ingegneria.

I laureati in (L-09) sono inoltre capaci di valutare l’impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisico-ambientale, conoscono le proprie responsabilità professionali ed etiche nonché i contesti aziendali e la cultura d’impresa nei suoi aspetti economici, gestionali e organizzativi.

Molteplici sono le aree di impiego professionale: dall’area dell’ingegneria aerospaziale a quella dell’ingegneria dell’automazione, passando per le aree dell’ingegneria biomedica, dell’ingegneria chimica, dell’ingegneria elettrica, dell’ingegneria energetica, gestionale, dei materiali, meccanica, navale e nucleare.

Nella Classe di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23) gli studenti si formano sugli aspetti tecnico-scientifici della matematica e delle scienze di base per utilizzarli nell’interpretazione e nella descrizione dei problemi legati all’ingegneria. Sono inoltre capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e innovativi. Importanti sono anche gli aspetti legati alla conoscenza dell’organizzazione aziendale.

La classe di laurea in Ingegneria della Sicurezza on line riconosciuta dal MIUR (LM-26) riunisce la maggior parte delle discipline dell’ingegneria, da quelle classiche e con una tradizione più consolidata a quelle più recenti.

Il corso è finalizzato alla formazione di professionisti in grado di svolgere mansioni sia nella progettazione che nella realizzazione e gestione, nei settori dell’ingegneria ambientale, dell’ingegneria industriale e dell’ingegneria dell’informazione.

Ingegneria Elettronica online (LM-29) è una laurea che ha lo scopo di offrire allo studente specifiche conoscenze e reali competenze che vanno dal campo della progettazione elettronica e fino a quello delle telecomunicazioni.

Il laureato in Ingegneria Elettronica è in grado di operare efficacemente nei settori della ricerca, nella progettazione e nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi, dove si rende necessaria una profonda attitudine alla ricerca di soluzioni avanzate e una visione ampia del progetto, caratterizzata anche da un rapporto costo/prestazioni ottimale.

La classe di laurea in Ingegneria Gestionale on line (LM-31) ha come obiettivo la formazione di un professionista che grazie a conoscenze tecniche ed economiche e a competenze organizzative e manageriali, sia in grado di gestire i processi e pianificare le strategie necessarie a promuovere l’innovazione delle aziende.

L’ingegnere gestionale può occupare posizioni manageriali in imprese manifatturiere e di servizi, nella consulenza direzionale e a supporto dello sviluppo dell’economia digitale. Professioni tipiche sono il controllo di gestione, il marketing, la finanza, la consulenza strategica, la gestione dell’ICT.

Coloro che desiderano intraprendere gli studi nella classe di laurea in Ingegneria Informatica (LM-32) dovranno conoscere sia gli aspetti teorico-scientifici dell’ingegneria informatica che quelli di natura matematico-statistica. L’area informatica è qui affiancata infatti a una preparazione matematico-statistica e ingegneristica elettrica tale da consentire al laureato di ricoprire ruoli di responsabilità nella promozione e gestione dell’innovazione tecnologica e nella gestione di equipe di lavoro.

La laurea on line in Ingegneria Meccanica (LM-33) offre allo studente conoscenze teoriche e competenze pratiche nel settore della progettazione meccanica e dei sistemi industriali. Il percorso di studio forma una figura professionale in grado di ideare, pianificare, progettare, sviluppare e gestire sistemi, processi e servizi complessi. I laureati troveranno impiego, con ruoli di responsabilità, in complesse operazioni di progettazione e nelle attività inerenti i reparti di Ricerca e Sviluppo delle realtà industriali.

Qualche riga merita anche l’aspetto legato agli Albi professionali. Con la Laurea Triennale infatti lo studente diventa Ingegnere Junior e può iscriversi alla sezione B dell’Albo professionale.

La laurea Magistrale consente invece l’iscrizione alla sezione A dell’Albo della Professione.

Laurea Triennale in Ingegneria online: i corsi disponibili

Chi sta pensando di frequentare un corso di laurea triennale in Ingegneria online ha a disposizione varie opzioni. Le Università online riconosciute dal MIUR che erogano il corso infatti sono attualmente 7 su 11 e consentono di poter scegliere tra numerosi indirizzi e specializzazioni. Vediamo insieme un elenco di tutti i corsi disponibili:

eCampus: Ingegneria Industriale – Veicoli Ibridi ed Elettrici (L-09)

eCampus: Ingegneria Industriale – Chimica (L-09)

eCampus: Ingegneria Industriale – Gestionale (L-09)

eCampus: Ingegneria Informatica e dell’Automazione – Ingegneria Informatica e delle App (L-08)

eCampus: Ingegneria Informatica e dell’Automazione – Droni (L-08)

eCampus: Ingegneria Informatica e dell’Automazione – Database (L-08)

eCampus: Ingegneria Civile e Ambientale – Paesaggistico (L-07)

eCampus: Ingegneria Informatica e dell’Automazione – Sistemi di Elaborazione e Controllo (L-08)

eCampus: Ingegneria Industriale – Energetica (L-09)

eCampus: Ingegneria Civile – Civile e Ambientale (L-07)

Unimarconi: Ingegneria Industriale – Energetica e Nucleare (L-09)

Unimarconi: Ingegneria Industriale – Sicurezza (L-09)

Unimarconi: Ingegneria Industriale (L-09)

Unimarconi: Ingegneria Informatica (L-08)

Unimarconi: Ingegneria Civile (L-07)

Uninettuno: Ingegneria Gestionale – (L-09)

Uninettuno: Ingegneria Civile e Ambientale (L-07)

Uninettuno: Ingegneria Informatica (L-08)

Unicusano: Ingegneria Elettronica e informatica (L-08)

Unicusano: Ingegneria Industriale (L-09)

Unicusano: Ingegneria Civile (L-07)

Unifortunato: Ingegneria Informatica (L-08)

Mercatorum: Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile (L-07)

Mercatorum: Ingegneria Gestionale (L-09)

Mercatorum: Ingegneria Informatica (L-08)

Unipegaso: Ingegneria Civile (L-07)

L’Università Telematica Guglielmo Marconi offre corsi di laurea triennale in Ingegneria in tutte e tre le classi:

Ingegneria Industriale – Energetica e Nucleare (L-09)

Ingegneria Industriale – Sicurezza (L-09)

Ingegneria Industriale (L-09)

Ingegneria Informatica (L-08)

Ingegneria Civile (L-07)

Il corso di Ingegneria civile (L-07) ha come obiettivo la formazione di professionisti dei settori tecnici e tecnico-organizzativi in contesti che necessitano di competenze atte a comprendere, gestire e risolvere le problematiche cui va incontro il lavoro di pianificazione, progettazione, realizzazione, e manutenzione delle opere e delle infrastrutture civili.

La laurea triennale Ingegneria Informatica a distanza (L-08) è incentrata su una preparazione che abbraccia i fondamenti del sapere informatico, unita alle basi di altre discipline inerenti Ingegneria dell’Informazione e Ingegneria gestionale.

La laurea on line in Ingegneria Industriale (L-09) è suddivisa in tre curricula:

Generale

Energetica e Nucleare

Sicurezza

Base comune del corso è una formazione di carattere sia scientifico che tecnologico atta a strutturare una figura di ingegnere industriale moderno, a suo agio in mansioni quali la progettazione, la costruzione e la gestione di macchinari, impianti e processi.

Anche l’Università Telematica eCampus offre una ricchissima scelta di corsi di Ingegneria online, disponibili in tutte le classi di laurea elencate:

Ingegneria Industriale – Veicoli Ibridi ed Elettrici (L-09)

Ingegneria Industriale – Chimica (L-09)

Ingegneria Industriale – Gestionale (L-09)

Ingegneria Industriale – Energetica (L-09)

Ingegneria Informatica e dell’Automazione – Ingegneria Informatica e delle App (L-08)

Ingegneria Informatica e dell’Automazione – Droni (L-08)

Ingegneria Informatica e dell’Automazione – Database (L-08)

Ingegneria Civile e Ambientale – Paesaggistico (L-07)

Ingegneria Informatica e dell’Automazione – Sistemi di Elaborazione e Controllo (L-08)

Ingegneria Civile – Civile e Ambientale (L-07)

La laurea Triennale in Ingegneria Industriale online (L-09) dispone di quattro indirizzi:

Veicoli ibridi ed elettrici

Chimica

Gestionale

Energetica

A base della formazione, di stampo tecnico-scientifico, c’è un percorso didattico incentrato sulle problematiche energetiche, sulle risorse, sulla riduzione dell’impatto sull’ambiente.

Anche il corso di laurea triennale in Ingegneria informatica e dell’Automazione on line di eCampus (L-08) dispone di indirizzi specializzanti, che sono i seguenti:

Ingegneria Informatica e delle App

Droni

Database

Sistemi di Elaborazione e Controllo

Il corso forma professionisti capaci di progettare, simulare, realizzare, gestire sistemi informatici e di controllo automatico. Importante anche l’impiego nello sviluppo e integrazione di soluzioni hardware e software per lo sviluppo del web.

Il corso di laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale online (L-07) infine è erogato da eCampus in due differenti indirizzi:

Paesaggistico

Civile e Ambientale

Gli insegnamenti di questa classe di laurea consentono agli studenti di acquisire adeguate competenze riguardo l’ingegneria sismica, il restauro delle abitazioni e strutture esistenti, il rilevamento del territorio per la progettazione di nuove infrastrutture.

Il corso di Ingegneria online è disponibile per le tre classi di corso anche presso l’Università Telematica Uninettuno. L’ateneo organizza il corso di laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (L-07), che si divide in due indirizzi:

Strutture e Infrastrutture

Costruzioni, Estimo e Topografia

Il corso triennale intende offrire ai laureati una preparazione dei saperi di base e delle materie caratterizzanti dei vari indirizzi che consenta loro di affrontare e risolvere le problematiche di natura tecnica e che consenta, se lo desiderano, di affrontare il biennio magistrale con le adeguate conoscenze.

Il corso di laurea in Ingegneria Informatica on line di Uninettuno (L-08) ha l’obiettivo di formare una figura professionale con valide competenze nell’Ingegneria dell’Informazione, in grado di operare nella programmazione, lo sviluppo, l’utilizzo e la gestione di applicazioni e di sistemi informatici, reti informatiche, calcolatori elettronici e banche dati.

Anche Ingegneria Gestionale online (L-09) si divide in due indirizzi della durata triennale:

Economico

Produzione

Il corso intende formare un professionista che conosce le problematiche insite nella progettazione e nella gestione a livello produttivo e logistico dei sistemi aziendali. Il laureato in questa disciplina è capace di programmare un sistema integrato con le altre parti della filiera aziendali, ne misura le prestazioni, suggerisce miglioramenti.

L’Università Telematica Niccolò Cusano eroga corsi di laurea triennale on line in Ingegneria per le tre classi di laurea con i seguenti percorsi didattici:

Ingegneria Civile (L-07)

Ingegneria Elettronica e informatica (L-08)

Ingegneria Industriale (L-09)

Il corso in Ingegneria Civile forma professionisti capaci di ricoprire funzioni tecniche nell’ambito della progettazione e costruzione di opere civili.

Ingegneria Elettronica e Industriale onlinedi Unicusano si articola in ben 5 curricula diversi: Meccanico, Elettronico, Gestionale, Agro-industriale, Biomedico. Ognuno di essi è orientato alla formazione di profili professionali con competenze di grande utilità nell’industria moderna.

L’Università Telematica Giustino Fortunato, invece, eroga solamente il corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica (L-08), che ha lo scopo di formare delle figure professionali orientate all’uso dell’informatica nella gestione dell’impresa, dando però una preparazione ingegneristica completa.

Mercatorum concentra la propria offerta didattica su tre corsi di laurea triennale in ingegneria on line:

Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile (L-07)

Ingegneria Informatica (L-08)

Ingegneria gestionale (L-09)

Il corso di Laurea Triennale Online in Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibili ha lo scopo di formare ingegneri con abilità per la progettazione di infrastrutture di un sistema dei trasporti, con particolare attenzione all’economia circolare e alla sostenibilità.

Il Corso di Laurea triennale online in Ingegneria Informatica si sviluppa attraverso un percorso di formazione avente l’obiettivo di fornire una preparazione finalizzata allo sviluppo e all’impiego delle tecnologie dell’informatica.

Ingegneria Gestionale si pone l’obiettivo di formare figure professionali capaci di inserirsi nelle dinamiche del settore gestionale e industriale e di affrontare e risolvere i problemi tecnologici che nascono nell’era moderna, nonché di gestirne i relativi processi.

L’Università Telematica Pegaso eroga il corso di studio in Ingegneria Civile (L-07), che, come è possibile leggere dal sito dell’ateneo, si basa su una preparazione che si caratterizza per flessibilità e capacità di aggiornamento, elementi imprescindibili per affrontare l’ampio ventaglio di problematiche e l’evoluzione incessante delle tecnologie nel campo delle costruzioni e delle infrastrutture civili.

Laurea Magistrale Online Ingegneria: le specialistiche disponibili

Chi sta pensando di iscriversi a un corso di laurea magistrale online ingegneria può scegliere tra una vastissima offerta:

eCampus: Ingegneria Industriale – Industria 4.0 (LM-33)

eCampus: Ingegneria Industriale – Progettuale (LM-33)

eCampus: Ingegneria Industriale – Tecnologico Gestionale (LM-33)

eCampus: Ingegneria Informatica – Artificial Intelligence (LM-32)

eCampus: Ingegneria Informatica – Cyber security (LM-32)

eCampus: Ingegneria Civile e Ambientale – Gestione, Manutenzione e Controllo del Costruito (LM-23)

eCampus: Ingegneria Industriale – Termomeccanico (LM-33)

eCampus: Ingegneria Informatica e dell’Automazione (LM-32)

eCampus: Ingegneria Civile e Ambientale – Struttura e Territorio (LM-23)

Unimarconi: Ingegneria Civile e Ambientale (LM-23)

Unimarconi: Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30)

Unimarconi: Ingegneria Industriale (LM-33)

Unimarconi: Ingegneria Informatica (LM-32)

Uninettuno: Ingegneria Gestionale (LM-31)

Uninettuno: Ingegneria Informatica (LM-32)

Uninettuno: Ingegneria Civile (LM-23)

Unicusano: Ingegneria Informatica (LM-32)

Unicusano: ingegneria elettronica (LM-29)

Unicusano: Ingegneria Meccanica (LM-33)

Unicusano: Ingegneria Civile (LM-23)

Unicusano: Ingegneria Gestionale (LM-31)

Mercatorum: Ingegneria Gestionale (LM-31)

Unipegaso: Ingegneria della Sicurezza (LM-26)

L’Università Telematica Guglielmo Marconi eroga i seguenti corsi di laurea magistrale in ingegneria online:

Ingegneria Civile e Ambientale (LM-23)

Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30)

Ingegneria Informatica (LM-32)

Ingegneria Industriale (LM-33)

Ingegneria Civile (classe di laurea LM-23) propone una formazione avanzata nel settore delle costruzioni civili (progettazione, realizzazione, gestione). Di particolare interesse l’aspetto legato al recupero delle costruzioni esistenti.

Le soluzioni innovative nel campo energetico e nello studio e sviluppo delle energie nucleari è invece alla base del corso di laurea magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30).

Se l’informatica è il tuo forte e sei in possesso di una laurea di Primo Livello puoi valutare la possibilità di proseguire i tuoi studi con il corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica online (LM-32).

Infine, il corso di laurea magistrale in Ingegneria Industriale (LM-33) erogato da Unimarconi basa la sua proposta sui temi dell’innovazione e della sviluppo dei sistemi di produzione industriale.

L’offerta formativa dell’Università Telematica eCampus per quanto riguarda la laurea magistrale in Ingegneria on line è davvero ampia. Ecco i corsi proposti dall’ateneo:

Ingegneria Civile e Ambientale – Struttura e Territorio (LM-23)

Ingegneria Civile e Ambientale – Gestione, Manutenzione e Controllo del Costruito (LM-23)

Ingegneria Informatica – Artificial Intelligence (LM-32)

Ingegneria Informatica – Cyber security (LM-32)

Ingegneria Informatica e dell’Automazione (LM-32)

Ingegneria Industriale – Termomeccanico (LM-33)

Ingegneria Industriale – Industria 4.0 (LM-33)

Ingegneria Industriale – Progettuale (LM-33)

Ingegneria Industriale – Tecnologico Gestionale (LM-33)

Per quanto riguarda Ingegneria Civile e Ambientale (LM-23) due sono gli indirizzi di Laurea Magistrale proposti, Struttura e Territorio e Gestione, Manutenzione e Controllo del Costruito. Si tratta di due corsi di recente istituzione orientati ad un alto grado di specializzazione nel campo delle strutture e infrastrutture.

Ingegneria informatica (LM-32) comprende invece i campi di studio di valore nel campo dell’innovazione tecnologica come Artificial Intelligence, Cyber Security e Automazione. Si tratta di tre indirizzi molto richiesti nel mondo del lavoro.

Ingegneria Industriale (LM-33) di eCampus si compone invece di quattro indirizzi: Termomeccanico, Industria 4.0, Progettuale, Tecnologico Gestionale. L’obiettivo dell’Ateneo è quello di formare figure professionali in grado di affrontare problemi nell’ambito dell’innovazione e dello sviluppo della produzione industriale.

L’Università Telematica Uninettuno propone un corso di laurea Magistrale online per ogni classe di corso. Ingegneria Gestionale (LM-31) forma un laureato capace di agire sia nel settore tecnologico che in quello economico-manageriale, grazie alla specializzazione in tre curricula (Gestione dei processi industriali, Industria 4.0, Sistemi energetici).

Ingegneria Informatica (LM-32) dispone invece di due indirizzi: Big Data e Programmazione e Sicurezza.

Il corso in Ingegneria Civile (LM-23) online, infine, affronta i campi dell’Edilizia e Progettazione e delle Strutture e Infrastrutture per preparare i laureati alla costruzione e gestione delle grandi opere e delle infrastrutture.

Presso l’Università Telematica Niccolò Cusano si può conseguire la Laurea Magistrale in Ingegneria online nei seguenti campi:

Ingegneria Informatica (LM-32)

Ingegneria Elettronica (LM-29)

Ingegneria Meccanica (LM-33)

Ingegneria Civile (LM-23)

Ingegneria Gestionale (LM-31)

Ingegneria Informatica (LM-32) si concentra sugli aspetti hardware e software, sulla progettazione di componenti e personal pc e super – computer, sulla progettazione di circuiti.

Ingegneria Elettronica online (LM-29) propone una preparazione forma esperti specializzati nelle applicazioni di sistemi elettronici e nella progettazione e gestione della comunicazione.

Ideazione, pianificazione, progetto e sviluppo di sistemi di produzione complessi e di sistemi meccanici in ambito industriale sono il focus della formazione del corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica online (LM-33) di Unicusano.

Ingegneria Civile (LM-23) unisce alla perizia nella progettazione e nella realizzazione, il controllo e la manutenzione delle costruzioni civili e industriali.

La gestione e le competenze in materia di economia dei servizi produttivi fanno da base invece a chi intende conseguire una laurea di secondo livello in Ingegneria Gestionale (LM-31) presso Unicusano.

L’Ateneo Telematico Mercatorum eroga il solo corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale online (LM-31). Il corso per meglio intercettare le esigenze della aziende, dispone di due curricula: Gestione del Rischio e Trasformazione Digitale.

Ingegneria della Sicurezza (LM-26) è invece il corso di laurea magistrale erogato dall’Università Telematica Pegaso. Nel biennio di studi gli iscritti approfondiscono il contesto del pericolo cimentandosi sull’analisi del rischio per analizzare le problematiche esistenti nei campi dell’ingegneria ambientale, industriale, dell’informazione.

Università telematiche con Ingegneria: le facoltà disponibili

Se stai pensando di iscriverti ad una università telematica con Ingegneria oggi puoi contare sulle seguenti Università Telematiche:

Unimarconi

eCampus

Uninettuno

Unicusano

Unifortunato

Mercatorum

Unipegaso

Questi Atenei rilasciano titoli accademici legalmente riconosciuti ed equivalenti a quelli delle università tradizionali. Tutti seguono il modello della didattica a distanza, con videolezioni da integrare con dispense e materiale di studio (fornito dalle facoltà) ed esercitazioni fruibili in qualunque momento dal web.

Le prove d’esame presso gli Atenei Telematici, aspetto che occorre evidenziare, si svolgono in presenza, presso le sedi abilitate nel territorio: attualmente però questa pratica è soggetta a variazioni e a regolamentazioni determinate dai DPCM in materia di Covid-19. In questo momento pertanto potrebbero esserci sessioni d’esame a distanza.

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi mette a disposizione sia la classe di corso triennale che quella magistrale. L’Ateneo unisce metodologie di formazione on line con attività di formazione in presenza (come già detto in apertura di capitolo attualmente limitata come da DPCM relativi all’Emergenza Sanitaria) attraverso lezioni, seminari, laboratori, sessioni tematiche: l’obiettivo è quello di fornire occasioni di approfondimento al fine di raggiungere i migliori risultati. Unimarconi è sottoposto ai controlli da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario).

L’Università Telematica eCampus propone una metodologia di studio a distanza che può essere alternata (se possibile in base alle norme anti-covid) alla frequenza presso i campus dell’ateneo. La facoltà di Ingegneria a distanza propone sia corsi di laurea triennale (L-07/L-08/L-09) che corsi di laurea Magistrale (LM-23/LM-32/LM-33). eCampus è oggi tra le più grandi realtà del panorama della didattica a distanza e dispone di 5 facoltà e 56 corsi di laurea che servono oltre 50.000 iscritti. Numerose le sedi in tutta Italia.

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno (detta anche UTIU) è un ateneo che fonda la sua attività attraverso i poli tecnologici distribuiti sul territorio nazionale ed internazionale. Fondata il 15 aprile 2005 con decreto ministeriale, vanta oggi più di 15.000 iscritti provenienti da oltre 160 Paesi, eroga i corsi in cinque lingue e rilascia titoli riconosciuti in Italia, in Europa e in alcuni paesi dell’area Mediterranea. La Facoltà di Ingegneria propone sia corsi triennali (L-07/L-08/L-09) sia i biennali magistrali (LM-23/LM-31/LM-32).

Anche l’Università Telematica Unicusano eroga sia corsi Triennali che Magistrali in Ingegneria. Si tratta di un ateneo non statale con sede a Roma, legalmente riconosciuto dal MIUR. La formazione blended (o mista), e quindi sia in presenza che on line, garantisce momenti di scambio e crescita didattica e personale. Naturalmente in questo periodo occorre tenere ben presenti le restrizioni che potrebbero esserci per via dell’emergenza sanitaria.

L’Università Telematica Giustino Fortunato è un ateneo alla continua ricerca nell’ottimizzazione della qualità dell’insegnamento partendo da docenti dal valore ben riconosciuto e mantenendo intenzionalmente un rapporto tra docenti e studenti basso, indispensabile per mantenere un’università di eccellenza. Attualmente la Facoltà di Ingegneria eroga solamente il corso di laurea triennale L-08.

Per Mercatorum la didattica è rivolta alla ricerca costante dell’innovazione e alla preparazione dei suoi studenti per il mercato dell’impresa e del lavoro. L’università privata fondata dalle Camere di Commercio offre infatti percorsi misti di studio online e di applicazione pratica attraverso stage e altre forme di formazione attiva. Eroga i corsi triennali in Ingegneria L-07, L-08 e L-09 e il corso di laurea magistrale LM-31.

L’Università Telematica Pegaso è un’Università online tra le più grandi e diffuse in Italia. Utilizza una metodologia didattica improntata sulla flessibilità che consente a studenti a tempo pieno e studenti-lavoratori di trovare l’organizzazione di studio adatta alle proprie esigenze. Dispone di numerose sedi. La facoltà di Ingegneria eroga la Laurea Triennale con classe di corso L-07 e la laurea Magistrale LM-26.

Laurea online in Ingegneria: quanto costa?

La laurea online in Ingegneria ha costi che variano da ateneo ad ateneo. Se sei interessato a un corso telematico ma ti stai chiedendo quali sono i costi leggi con attenzione la tabella riportata qui sotto:

Unimarconi : da € 1.600

: da € 1.600 eCampus : da € 2.600

: da € 2.600 Uninettuno : da € 1.900

: da € 1.900 Unicusano : da € 3.000

: da € 3.000 Unifortunato : € 2.500

: € 2.500 Mercatorum : € 3.000

: € 3.000 Unipegaso:€ 3.000

I costi per la laurea online in Ingegneria sono da intendersi per ogni annualità e possono essere generalmente corrisposti in un’unica soluzione o a rate. Le differenze di prezzo interne ad uno stesso corso possono riguardare o meno la possibilità di accedere a sconti e agevolazioni: ogni ateneo infatti ha la facoltà di stipulare delle convenzioni con enti e associazioni di categoria che possono abbassare in maniera significativa la retta annuale.

Il corso può inoltre prevedere costi aggiuntivi per quanto riguarda le spese di segreteria, le tasse regionali (spesso presenti e limitate a non più di € 140 annuali) e i bolli necessari per i certificati.

Qual è la migliore Università Telematica Ingegneria?

Se, arrivato a questo punto della nostra guida, ti stai chiedendo quale sia la Migliore Università Telematica in Ingegneria leggi con attenzione questa sezione dedicata.

La prima cosa che devi tener ben presente è che non esiste una facoltà o un’università telematica migliore delle altre in senso assoluto: la capacità degli atenei online di adattarsi alle tue esigenze rendono infatti questo aspetto molto soggettivo. In altre parole la migliore università online Ingegneria è quella che meglio va incontro alle tue necessità.

Aspetti da tenere in considerazione per una valutazione complessiva sono perciò l’offerta didattica, la possibilità di accedere a sedi dell’ateneo vicine a dove si vive, la qualità della piattaforma didattica di studio, la ricchezza di indirizzi e, ovviamente, il costo.

In generale, tutti gli atenei telematici italiani di cui abbiamo parlato nella nostra guida sono riconosciuti dal MIUR e valutati dall’ANVUR, a garanzia di un livello organizzativo e didattico di assoluto livello.

Andando nello specifico dei singoli atenei, la facoltà di Ingegneria dell’Università Telematica eCampus gode di ottima fama: alla qualità della didattica si aggiunge poi il valore di un’esperienza formativa immersiva che include la possibilità di frequentare il campus e alloggiare al suo interno nel periodo degli esami.

Chi sceglie l’Università Telematica Unimarconi in genere è alla ricerca di un’esperienza formativa vicina a quella delle università tradizionali: l’ateneo inoltre gode di un alto indice di gradimento da parte degli studenti, per rigore didattico e tradizione.

Molto apprezzata dagli studenti per il rapporto qualità-prezzo è anche l’Università Telematica Uninettuno, che ha ottimi punteggi anche nella graduatoria dell’ANVUR.

Se le modalità di svolgimento di valutazioni ed esami sono per te una priorità puoi optare per eCampus, Mercatorum o per l’Università Telematica Pegaso, che propongono test a risposta multipla, forse più facili da affrontare ma meno appaganti dal punto di vista della votazione. L’Università Telematica Niccolò Cusano viene scelta da chi preferisce un sistema di valutazione multiplo, per esami tradizionali e test a crocetta.

Ingegneria online nelle principali città italiane

Le Università online Ingegneria sono molto diffuse: questo aspetto è molto importante perché consente di avere a disposizione, oltre ai contatti web, una sede fisica nel proprio territorio. Un ateneo vicino a casa agevola infatti una serie di comunicazioni e semplifica l’accesso ai servizi, ai contatti con la segreteria didattica e, quando possibile, alle sessioni d’esame.

Vediamo di seguito le sedi degli atenei con Ingegneria a distanza nelle principali città italiane.

Ingegneria Online a Roma: sedi e atenei online

Ingegneria online a Roma dispone di numerose strutture: sedi d’esame, poli didattici e campus infatti non mancano nell’Urbe. Vediamo gli indirizzi.

Unimarconi : via Plinio, 44 (sede centrale); via Paolo Emilio, 29 (sede d’esame)

: via Plinio, 44 (sede centrale); via Paolo Emilio, 29 (sede d’esame) Università Telematica eCampus : via Matera, 18

: via Matera, 18 Uninettuno : via Sandro Sandri 45, Roma (Polo attivo per i soli studenti ELIS); Via Ostiense 159, Roma (c/o Università degli studi Roma Tre).

: via Sandro Sandri 45, Roma (Polo attivo per i soli studenti ELIS); Via Ostiense 159, Roma (c/o Università degli studi Roma Tre). Unicusano : via Don Carlo Gnocchi, 3 (sede centrale); via Artigianato 2/A, Colleferro

: via Don Carlo Gnocchi, 3 (sede centrale); via Artigianato 2/A, Colleferro Unifortunato : in via XX settembre 68/B

: in via XX settembre 68/B Mercatorum : Piazza Sallustio, 21

: Piazza Sallustio, 21 Unipegaso: via di S. Pantaleo 66, via Panisperna 207 e Corso della Repubblica, 253

Ingegneria online a Milano: sedi e atenei disponibili

Gli atenei che erogano Ingegneria online a Milano hanno numerose sedi d’esame. Ecco l’elenco degli indirizzi:

Unimarconi: via Guido Cavalcanti, 5

eCampus: via privata Chioggia, 4

Uninettuno: Via Carlo Bo 1, Milano, c/o Università IULM

Unicusano: via Bergamo, 11

Unifortunato: in Galleria del Corso, 2

Mercatorum: via Santa Maria Valle, 2

Unipegaso: via Santa Maria Valle, 2

Ingegneria online a Torino: sedi e atenei disponibili

Se vuoi studiare Ingegneria online a Torino hai a disposizione i seguenti atenei:

eCampus: Galleria S. Federico, 16/c

Unicusano: Via G. Parini, 7

Mercatorum: via Nino Costa, 8

Unipegaso: Piazza Castello, 99

Per gli altri atenei gli studenti piemontesi dovranno recarsi presso le sedi milanesi

Ingegneria online a Napoli: sedi e atenei disponibili

Ingegneria online a Napoli vanta numerose sedi, studiare ingegneria online nel capoluogo campano è dunque molto agevole.

Unimarconi: via Alfonso d’Avalos, 25

eCampus: P.zza G. Bovio, 22

Unicusano: Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 Scala D, piano 5 int.31

Mercatorum: Piazza Santa Maria La Nova, 44

Unipegaso: via Santa Chiara 49C, Piazza S. Maria la Nova 44, via Giovanni Porzio presso il Centro Direzionale – Isola F2 – I Piano, nonché a San Giorgio a Cremano (Na) in Corso Roma, 43/47; a Giugliano in Campania (Na) in via Verdi; a Somma Vesuviana (Na) in via Filippo D’Aragona, 3

Ma perché scegliere un’Università di Ingegneria online?

L’iscrizione al corso di laurea Ingegneria telematica consente di ottenere un titolo di studio in tutto e per tutto equivalente a quello che si ottiene con un corso di studi in presenza erogato dalle Università tradizionali.

I corsi di laurea online sono, come già abbiamo avuto modo di dire in questa guida, equiparati dal MIUR a quelli delle università statali e consentono di accedere oltre che alle selezioni per l’impiego, ai concorsi nazionali previsti per legge. La laurea Magistrale in Ingegneria consente ad esempio di accedere alle classi di concorso per l’insegnamento negli istituti superiori.

Flessibilità è la parola d’ordine: il corso di laurea in Ingegneria on line è perfetto quindi per studenti e lavoratori che non hanno la possibilità di seguire le lezioni in presenza e hanno necessità di gestire il tempo da dedicare allo studio in base alle proprie necessità.

Grazie alle facoltà online è possibile dunque coniugare impegni didattici e vita privata, lavoro ed esami e sarà più semplice terminare il corso di studi nel tempo stabilito, il tutto senza limitazioni territoriali.

Studiare in un’università telematica consente di avere accesso alle lezioni in qualunque momento, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Ciò è possibile grazie alle piattaforme telematiche, strumenti didattici che ogni Ateneo online ha sviluppato in base alla propria esperienza e alle proprie prerogative: ogni studente è dotato di username e password per l’accesso alla piattaforma e a tutti i materiali didattici in essa contenuti.

L’attività online, per quanto concerne le esercitazioni o la visione delle videolezioni, viene registrata e monitorata ed è valida nel computo dei crediti formativi (che devono essere 180 alla fine del percorso triennale e 300 al termine di quello magistrale a ciclo unico).

Le università telematiche però offrono anche altri vantaggi: le iscrizioni ai corsi sono infatti aperte tutto l’anno, non necessitano di test d’ingresso e il requisito fondamentale è il possedimento di un diploma di scuola superiore.

Le prove finali relative ai singoli esami devono in generale essere sostenute con modalità in presenza: occorre però considerare che il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19 che stiamo vivendo obbliga gli atenei online a optare per soluzioni differenti e in linea con quanto viene di volta in volta comunicato dagli organi di governo.

