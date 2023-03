Veronica Duque è un’insegnante spagnola che ha ideato un modo originale per rendere le lezioni di scienze più coinvolgenti e memorabili per i suoi studenti. Essendo consapevole delle difficoltà che i suoi allievi avrebbero potuto incontrare nel comprendere la struttura 3D degli organi interni e dei muscoli del corpo umano, soprattutto per via del fatto che la docente insegna in una scuola bilingue di Alicante, Veronica ha deciso di indossare una tuta speciale che mostra tutte le parti del corpo umano in modo chiaro e dettagliato.

Insegnante spiega il corpo umano indossando una tuta

L’approccio di Veronica alla didattica, che utilizza costumi speciali e giochi per spiegare concetti importanti (in passato si è già travestita da scheletro, pirata e donna greca e medioevale), è stato apprezzato dalla scuola ed ha attirato l’attenzione di molti a livello internazionale. Il video diventato virale, che risale al 2019, ancora oggi riceve un grosso numero di visualizzazioni. La sua idea di utilizzare strumenti visivi come la tuta mostrando i muscoli e gli organi interni del corpo umano rappresenta un esempio di come la creatività e l’innovazione possano essere utilizzate per motivare gli studenti e renderli più partecipi delle lezioni.

Inoltre, l’uso di costumi speciali e di approcci creativi alla didattica potrebbe rappresentare una soluzione utile per i docenti che ogni giorno devono trovare il modo di fare appassionare i propri studenti alla lezione di turno. Specialmente in un’epoca in cui le lezioni a distanza sono diventate la norma e l’attenzione degli studenti è minata da una lunga serie di distrazioni.

Un approccio innovativo nonché un esempio di buona didattica

L’insegnante ha rivelato di aver trovato il costume per puro caso dopo aver visto un annuncio online. Ha quindi deciso di acquistarlo. “L’ho trovato molto interessante perché gli organi sono visti da dietro”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata ad un quotidiano spagnolo. Da lì a diventare virale sui social il passo è stato breve, e assolutamente casuale. E’ successo infatti che una collega della donna abbia scattato alcune foto di Veronica mentre teneva la lezione e le abbia inviate a suo marito, che le ha a sua volta caricate su Twitter.

L’approccio di Veronica alla didattica dimostra come la creatività e l’innovazione possano essere utilizzate per rendere le lezioni più coinvolgenti e memorabili per i bambini, e rappresenta un esempio di buona didattica che potrebbe ispirare altri docenti a cercare modi innovativi per rendere le lezioni più interessanti e coinvolgenti per i propri studenti.

Photo Credit | Facebook