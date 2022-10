Questo è uno sconto di 250 € per uno dei laptop più belli, attualmente disponibili sul mercato. Se state cercando un nuovo portatile da poter usare all’università, che sia robusto e prestante, ma senza tralasciare l’aspetto estetico, dovete approfittare subito di questa offerta su Amazon. Il Microsoft Surface Laptop 4 è un PC di alta qualità, con lui farete un figurone ovunque voi andiate, ma soprattutto è l’alleato perfetto per essere sempre al top negli studi. Oggi lo potete acquistare a soli 899,00 €, grazie a uno sconto del 22%. Prima di skippare questo articolo, ci teniamo a ricordarvi che su Amazon potete acquistare i prodotti in comode rate, grazie al servizio Cofidis. In questo modo non dovete rinunciare alla qualità e alle prestazioni comprando qualcosa di più economico, ma sopratutto potete stare tranquilli che avrete un dispositivo che vi durerà nel tempo. Questo è un investimento.

Microsoft Surface Laptop 4: l’ultrabook per eccellenza

Il Microsoft Surface Laptop 4 è un dispositivo di alta qualità, lo si può capire subito dal suo telaio in alluminio che è un PC costruito sapientemente, per poter resistere a tutti i vostri spostamenti, per raggiungere l’università. Proprio per quanto riguarda la portabilità, c’è da dire che questo laptop è molto leggero e compatto. Qui trovate un display touchscreen PixelSense da 13.5″ e una tastiera in Alcantara con corsa dei tasti ottimizzata e trackpad ampio e preciso.

Compongono il comparto hardware il processore Ryzen R5, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna SSD, in più qui c’è una batteria che vi consente un’autonomia eccezionale fino a 19 ore circa. Il Microsoft Surface Laptop 4 è il PC portatile che tutti dovrebbero avere nella propria borsa per l’università. Approfittate subito di questa offerta su Amazon e acquistatelo a soli 899,00 €, prima che le ultime scorte disponibili a questo prezzo si esauriscano.