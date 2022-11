La noia è una brutta bestia: quando ti annoi non sai davvero come far passare il tempo. Pagheresti pur di eliminare quella sensazione che ti provoca un’insoddisfazione frustrante. Se la maggior parte di noi, però, ad un certo punto si ingegna pur di trovare qualcosa da fare, di produttivo o anche solo di divertente, c’è chi ha pensato bene di sfogare la propria con un atto vandalico. Lo studente protagonista di questa storia ha infatti imbrattato la scuola con una scritta che non ha potuto fare altro che scatenare la reazione del preside. Ma non quella che ci si aspetterebbe.

Studente imbratta la scuola, la reazione del preside

Niente rancore, giusto perché mi annoio”. Questa è la scritta comparsa all’ingresso di una scuola della provincia di Livorno. Scritta che chi si è recato a scuola lo scorso mercoledì 8 ottobre ha potuto “ammirare”. Il vandalo al momento è ancora ignoto, quello che sappiamo, o perlomeno che evinciamo da quanto ha scritto, è che si stesse annoiando. Inaspettata, invece è stata la reazione del dirigente scolastico, che al vandalo ha risposto in maniera ufficiale attraverso la pagina Facebook dell’istituto. L’uomo ha infatti scritto:

“Qualcuno si è sentito in dovere di omaggiare l’ingresso principale della sede Einaudi con questa sua esternazione di discutibile qualità pittorica. La prima reazione è quella di partire col solito pippone sul danneggiamento, ma questa riflessione vuole piuttosto soffermarsi sulla scritta che, forse involontariamente, ci dice cose interessanti“.