Sono iniziate le offerte folli su Amazon per i Prime Day che si terranno oggi (11) e domani 12 ottobre. Centinaia di prodotti sono in super sconto solo per questi due giorni e tra ivari dispositivi tech abbiamo selezionato questo tablet per voi. Il Lenovo Tab M10 Plus è in offerta a soli 159,00 €, grazie a questo sconto del 27% potete acquistare un tablet affidabile, dai mille utilizzi per l’università e a casa.

Prime Day: ecco le offerte assurde di questi due giorni

Ogni volta c’è grande attesa per i Prime Day, diverse centinaia di prodotti sono in super offerta su Amazon e la gente aspetta proprio queste offerte per fare l’affare. Se state cercando un tablet economico, ma affidabile, che faccia davvero bene il suo lavoro, ecco a voi il Lenovo Tab M10 Plus. Lenovo è ormai leader nel settore di PC e Tablet e negli ultimi anni ha conquistato una grossa fetta di mercato grazie ai suoi prodotti con un ottimo rapporto qualità – prezzo. Questo tablet non è da meno, ha uno chassis interamente in metallo ed è liscio, mentre il rapporto superficie/display è quasi del 90%. Quindi un design elevato che vi farà fare un figurone con tutti i compagni all’università.

Sotto al telaio potete trovare il processore MediaTek Helio P22T, una RAM di 4 GB Soldered LPDDR4x e un ampio storage di 64 GB espandibile tramite MicroSD Card fino a 256 GB, FAT32; e fino ad 1 TB, exFAT. La camera frontale da 5 MP vi consente di effettuare videochiamate limpide con il vostro gruppo di studi, mentre la camera posteriore da 8 MP vi consente di fotografare gli appunti dei compagni o la lavagna del professore a fine lezione. Il comparto multimediale vi accompagnerà le notti a casa, grazie ai due altoparlanti ottimizzati con Dolby Atmos, per poter guardare le vostre serie TV preferite.

Acquistate subito il nuovo Lenovo Tab M10 Plus a soli 159,00 €, prima che le ultime scorte si esauriscano, questo dispositivo sta andando a ruba.