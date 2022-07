Orecchie d’asino a studente, maestra 62enne denunciata

C’è un articolo del Codice Penale, l’art. 571 per la precisione, che recita: “Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina(1) in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente(2), con la reclusione fino a sei mesi.” E’ a questo che ci si è appellati per denunciare una maestra che avrebbe posto in essere un abuso dei mezzi di correzione. Ma come sono andati i fatti? Andiamo con ordine.

Fa indossare orecchie d’asino a studenti

Ci troviamo in Lombardia, in una scuola elementare per la precisione. Qui, un’insegnante avrebbe visto e segnalato di essere entrata un giorno in classe e di aver notato un alunno che indossava un paio di orecchie d’asino. Queste sarebbero state disegnate da una sua compagna di classe su “invito” della maestra. Ma non si sarebbe trattato di un caso isolato. Sarebbe successo in un’altra occasione, invece, che gli alunni ad indossarle sarebbero stati più di uno, e sarebbero stati appellati dalla medesima insegnante come “bestiacce”. Qualcuno avrebbe perfino indossato una coroncina di carta con su scritto “Il re degli asini”. I fatti si sono svolti nel 2020, e la protagonista di questa vicenda è una maestra di 62 anni, in servizio in una scuola primaria di Pavia.

Docente accusata di abusi di mezzi di correzione