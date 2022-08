Premio di Laurea Carpenè-Malvolti per gli studenti: cos’è

La Unione Imprese Centenarie Italiane si rivolge spesso alle nuove generazioni e così questa volta lancia la seconda edizione del Premio di Laurea Carpenè-Malvolti, progetto che si trova all’interno dei festeggiamenti di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. L’associazione che si occupa dei brand più longevi del Made in Italy ripropone questo premio del valore di 3mila euro, promosso con il Patrocinio del CUR Comitato Universitario Regionale della Campania. Il bonus è rivolto a tutti quegli studenti che hanno ottenuto la laurea magistrale nel periodo 2020-2022 (o equipollente secondo il vecchio ordinamento) presso le Università della Campania. Ha detto il Rettore Vincenzo Loia, Presidente del Comitato Universitario Regionale della Campania: “La Campania è protagonista con Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, di una stagione entusiasmante che vede protagonisti anche, e soprattutto, i suoi giovani. Il territorio e i suoi Atenei intendono sfruttare al meglio un’occasione di valorizzazione delle loro tradizioni e dei valori che la memoria, tenuta viva dalla cultura e dall’imprenditoria, può e deve tramandare“.

Premio di Laurea Carpenè-Malvolti per gli studenti: il tema

L’edizione di quest’anno del Premio di Laurea Carpenè-Malvolti ha come tema principale “Lo spazio della memoria come ispirazione immanente: il ruolo delle Imprese Centenarie Italiane” per aiutare a riflettere sul patrimonio culturale del quale sono depositarie le aziende italiane più longeve. Ha dichiarato Eugenio Alphandery, presidente della Unione Imprese Centenarie: “La vocazione culturale dei nostri associati trova conferma anche da questa seconda edizione del Premio di Laurea che vede il contributo di un marchio di eccellenza quale Carpenè-Malvolti 1868. Un marchio che ci accompagnerà in una delle tante iniziative promosse dalla Unione in occasione di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022“.

Premio di Laurea Carpenè-Malvolti per gli studenti: come iscriversi

Chi vuole partecipare al Premio di Laurea Carpenè-Malvolti deve registrarsi al sito ufficiale della Unione Imprese Centenarie Italiane entro e non oltre il 31 agosto e deve compilare la domanda di partecipazione, allegando i documenti richiesti. La cerimonia di consegna del Premio andrà in scena a Procida (in sede, giorno e orario da definire) nel mese di ottobre prossimo. Ha commentato Domenico Scimone: “Antonio Carpenè, fondatore dell’Impresa, ha sempre intravisto grandi potenzialità nelle nuove Generazioni ed affinché fosse garantita loro la possibilità di accedere ad un’adeguata preparazione scientifica finalizzata allo sviluppo delle specifiche competenze, già nel 1876 aveva fondato la prima Scuola Enologica d’Italia a Conegliano. Con lo stesso spirito, la stessa Impresa ancora oggi nel suo nome continua a sostenere progetti formativi di eccellenza a livello nazionale ed internazionale“.