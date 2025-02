Nothing Breaks Like A Heart di Damiano David: testo e significato

Nothing Breaks Like A Heart di Damiano David

Nothing Breaks Like A Heart è il nuovo brano (o, meglio, cover) di Damiano David. Prima di passare al testo e significato della canzone, un cenno merita il fatto l’ex frontman dei Måneskin, che sarà tra gli ospiti nella seconda serata di Sanremo 2025, ha reinterpretato il singolo del 2018 di Mark Ronson e Miley Cyrus per la playlist Spotify Singles dedicata a San Valentino. E disponibile sulla piattaforma dallo scorso 29 gennaio. In attesa di vederlo (ri)salire sul palco dell’Ariston, tutto quello che c’è da sapere sulla canzone.

Il testo di Nothing Breaks Like A Heart

Questo, il testo del brano.

I heard you on the phone last night

We live and die by pretty lies

You know it, we both know it

These silver bullet cigarettes

This burning house, there’s nothing left

It’s smoking, we both know it

We got all night to fall in love

But just like that, we fall apart

We’re broken, we’re broken

Mmm, but nothing, nothing, nothing gonna save us now

There’s broken silence

By thunder crashing in the dark

This broken record

Spin endless circles in the bar

This world can hurt you

It cuts you deep and leaves a scar

But days fall apart, and nothing breaks like a heart

Oh-oh-oh, nothing breaks like a heart

We’ll leave each other cold as ice

And high and dry, the desert wind

Is blowin’, is blowin’

Remember what you said to me?

We were drunk in love in Tennessee

And I hold it, we both know it

Mmm, but nothing, nothing, nothing gonna save us now

No, nothing, nothing, nothing gonna save us now

There’s broken silence

By thunder crashing in the dark

This broken record

Spin endless circles in the bar

This world can hurt you

It cuts you deep and leaves a scar

But days apart, and nothing breaks like a heart

Mmm, nothing breaks like a heart

Nothing breaks like a heart

Mmm, nothing breaks like a heart

Mmm, but nothing, nothing, nothing gonna save us now

No, nothing, nothing, nothing gonna save us now

No, nothing, nothing, nothing gonna save us now

Oh, nothing, nothing, nothing gonna save us now

Oh, there’s broken silence

By thunder crashing in the dark

Ooh, this broken record

Spin endless circles in the bar

This world can hurt you

It cuts you deep and leaves a scar

But days apart, and nothing breaks like a heart

Oh-oh-oh, nothing breaks like a heart

Nothing breaks like a heart

Nothing breaks like a heart

La traduzione in italiano

Questa, invece, la traduzione in italiano.

Ti ho sentito al telefono ieri sera

Viviamo e moriamo per belle bugie

Lo sai, lo sappiamo entrambi

Queste sigarette come proiettili d’argento

Questa casa in fiamme, non è rimasto più nulla

Sta andando in fumo, lo sappiamo entrambi

Abbiamo tutta la notte per innamorarci

Ma proprio così, ci sgretoliamo

Siamo a pezzi, siamo a pezzi

Mmm, ma niente, niente, niente potrà salvarci ora

C’è un silenzio spezzato

Dal tuono che esplode nel buio

Questo disco rotto

Gira all’infinito in un bar

Questo mondo può farti male

Ti ferisce nel profondo e ti lascia una cicatrice

Ma i giorni si sgretolano, e niente si spezza come un cuore

Oh-oh-oh, niente si spezza come un cuore

Ci lasceremo a sangue freddo

E senza speranza, come il vento del deserto

Sta soffiando, sta soffiando

Ti ricordi cosa mi hai detto?

Eravamo ubriachi d’amore in Tennessee

E io me lo tengo stretto, lo sappiamo entrambi

Mmm, ma niente, niente, niente potrà salvarci ora

No, niente, niente, niente potrà salvarci ora

C’è un silenzio spezzato

Dal tuono che esplode nel buio

Questo disco rotto

Gira all’infinito in un bar

Questo mondo può farti male

Ti ferisce nel profondo e ti lascia una cicatrice

Ma i giorni si sgretolano, e niente si spezza come un cuore

Mmm, niente si spezza come un cuore

Niente si spezza come un cuore

Mmm, niente si spezza come un cuore

Mmm, ma niente, niente, niente potrà salvarci ora

No, niente, niente, niente potrà salvarci ora

No, niente, niente, niente potrà salvarci ora

Oh, niente, niente, niente potrà salvarci ora

Oh, c’è un silenzio spezzato

Dal tuono che esplode nel buio

Ooh, questo disco rotto

Gira all’infinito in un bar

Questo mondo può farti male

Ti ferisce nel profondo e ti lascia una cicatrice

Ma i giorni si sgretolano, e niente si spezza come un cuore

Oh-oh-oh, niente si spezza come un cuore

Niente si spezza come un cuore

Niente si spezza come un cuore

Il significato di Nothing Breaks Like A Heart di Damiano David

Questa canzone parla di una storia d’amore finita male, di quelle intense ma destinate a crollare. Il testo è pieno di immagini forti, tipo la casa che va in fiamme o il disco rotto che gira all’infinito, che danno proprio l’idea di qualcosa che si è distrutto senza possibilità di essere aggiustato.

È il classico rapporto tossico, in cui ci si fa del male a vicenda ma ci si aggrappa comunque ai bei ricordi, anche se ormai è chiaro che non c’è più niente da salvare. Le “belle bugie” sono quelle illusioni che si raccontano pur di non affrontare la realtà, mentre “niente si spezza come un cuore” sottolinea quanto un amore finito possa fare male più di qualsiasi altra cosa.

Una canzone struggente e malinconica, che parla di quella sensazione di vuoto e di dolore che arriva quando una relazione si sgretola, lasciandoti solo con i ricordi e qualche cicatrice.

Leggi anche:

Foto copertina via Pagina Facebook di Damiano David