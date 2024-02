Test di Medicina, fissate le nuove date per il quiz al 28 maggio e al 30 luglio

Ritorno al passato per il test di Medicina

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato le nuove date per il test di accesso alle facoltà di Medicina, fissando gli appuntamenti per il 28 maggio e il 30 luglio.

Inoltre, il test si svolgerà in forma cartacea come negli anni passati e avrà una durata di 100 minuti, con 60 domande a risposta multipla che comprendono cinque quesiti di logica, 23 di biologia, 15 di chimica e 13 di fisica e matematica.

La novità della banca dati

Questa decisione segna un ritorno alle modalità precedenti, abbandonando il sistema dei TOLC, criticato e successivamente annullato a seguito di un ricorso al TAR.

Un’altra delle novità più significative è l’introduzione di una “banca dati” contenente oltre 4.000 domande, accessibile agli studenti per la preparazione al test. Di queste, 60 verranno selezionate per il test effettivo, offrendo così una risorsa preziosa per gli aspiranti medici nel loro percorso di studio.

Ulteriori cambiamenti a partire dal 2025

Tuttavia, il “nuovo” test di accesso è destinato a cambiare nuovamente nel prossimo futuro. La ministra Bernini ha infatti preannunciato che, a partire dal 2025, verrà introdotto un sistema rinnovato con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il merito degli studenti. Questo cambiamento riflette l’intenzione del Ministero di ottimizzare continuamente i criteri di selezione per l’accesso alla facoltà di Medicina, in modo da garantire un’equa valutazione delle competenze e delle conoscenze degli aspiranti medici.

L’aggiornamento delle modalità di selezione e l’introduzione della banca dati rappresentano passi importanti verso un sistema di valutazione più trasparente e meritocratico. Gli studenti, ora dotati di strumenti più efficaci per la preparazione, possono affrontare il percorso di selezione con maggiore consapevolezza e preparazione.