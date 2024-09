Apre a Torino il nuovo Polo Didattico di UnitelmaSapienza presso la sede dello IAL

Nasce a Torino il nuovo Polo Didattico di UnitelmaSapienza

Torino diventa il nuovo centro di formazione per gli studenti di UnitelmaSapienza, grazie all’apertura di un nuovo Polo Didattico presso la sede dello IAL Piemonte in Corso Vittorio Emanuele II. Con lezioni completamente telematiche e la possibilità di sostenere gli esami in presenza, l’università continua a perseguire la propria missione di prossimità e accessibilità, rivolgendosi in particolare a chi studia e lavora.

L’inaugurazione ufficiale del Polo si è tenuta questa mattina alle ore 11, durante una conferenza stampa in cui Bruno Botta, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, ha dato il via al nuovo anno accademico. Durante il suo intervento, Botta ha sottolineato l’importanza della scelta di Torino, una città ricca di cultura e fermento, e ha spiegato come la crescente domanda proveniente da studenti piemontesi abbia motivato l’apertura del Polo. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato il Rettore – è quello di supportare studenti che, pur lavorando, vogliono arricchire il loro bagaglio culturale attraverso lo studio”.

Tra gli altri interventi di rilievo, Domenico Lo Bianco, Segretario Generale UST Cisl Torino, ha evidenziato il valore della convenzione con UnitelmaSapienza per il territorio. “Questa collaborazione permette a centinaia di studenti di sostenere gli esami a Torino e contribuisce a trattenere i talenti, un aspetto cruciale per lo sviluppo locale”, ha affermato.

Anche Alessandro Scotti, Amministratore Delegato di IAL Piemonte, ha espresso soddisfazione per questa collaborazione, sottolineando il valore aggiunto che la formazione universitaria porterà all’offerta formativa di IAL, impegnata da oltre 15 anni nella formazione continua.

Durante la conferenza, moderata da Roberto Sciarrone, Responsabile comunicazione UnitelmaSapienza, sono intervenuti anche Antonello Fringuelli di Synthesis3 Srl, che ha parlato del ruolo della digitalizzazione per le imprese, e Raffaella Napoli, Responsabile Area Poli didattici UnitelmaSapienza, che ha chiuso l’evento ribadendo l’impegno dell’università a garantire un’istruzione vicina agli studenti, con 27 poli didattici in tutta Italia, offrendo supporto accademico e amministrativo.