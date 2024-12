Open Day Cattolica Roma: nuovi corsi e record di partecipazioni

Oltre 1700 studenti e tre nuovi programmi di laurea in Economia e Medicina: il successo dell’evento che guarda al futuro.

L’Open Day autunnale 2024 dell’Università Cattolica di Roma ha registrato un’affluenza senza precedenti, superando ogni aspettativa con oltre 1700 partecipanti. L’evento, che si svolto il 30 novembre 2024, ha offerto anche l’occasione per presentare tre nuovi corsi di laurea, segnando una svolta per le Facoltà di Economia e Medicina e Chirurgia.

Un evento da record con tre nuovi corsi per settori strategici

La giornata ha messo in evidenza la capacità dell’Ateneo di anticipare le esigenze del mercato del lavoro e di offrire percorsi formativi innovativi. I tre nuovi corsi di laurea presentati sono:

Healthcare Management (magistrale), un programma che forma esperti nella gestione delle strutture sanitarie.

(magistrale), un programma che forma esperti nella gestione delle strutture sanitarie. Management, Imprese e Mercati (magistrale), un corso per preparare professionisti capaci di affrontare le sfide della globalizzazione economica.

(magistrale), un corso per preparare professionisti capaci di affrontare le sfide della globalizzazione economica. Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (triennale), dedicato a chi aspira a lavorare in ambiti altamente tecnologici e specializzati nel settore cardiovascolare.

Questi programmi rispondono alla crescente domanda di competenze nei settori della salute, del management e delle tecnologie avanzate, offrendo agli studenti l’opportunità di posizionarsi in mercati in forte evoluzione.

Un’immersione interattiva nel mondo universitario

L’Open Day non si è limitato a presentare la ricca offerta formativa dell’ateneo, ma ha coinvolto i partecipanti in un’esperienza più coinvolgente. Le simulazioni di Role playing, organizzate dalla Facoltà di Economia, hanno dato agli studenti un’idea concreta delle dinamiche del mondo del lavoro, mentre la MedLab Experience della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha entusiasmato con attività pratiche che spaziano dalle manovre di primo soccorso a simulazioni in laboratorio farmaceutico, fino alla dimostrazione delle fasi del parto.

Questi momenti interattivi hanno offerto un assaggio diretto di ciò che significa studiare in un Ateneo all’avanguardia, combinando teoria e pratica per una formazione completa.

Incontri, supporto personalizzato e scoperta del campus

Un altro punto di forza dell’evento è stato il dialogo diretto con i docenti e i tutor delle varie Facoltà. Gli incontri hanno fornito dettagli preziosi sui corsi e le modalità di accesso, mentre i desk informativi hanno supportato i visitatori nella comprensione di iscrizioni e test d’ingresso.

Per completare l’esperienza, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare il campus e scoprirne le strutture moderne, dai laboratori all’avanguardia alle aule didattiche, passando per gli spazi dedicati allo studio e alla socializzazione.

Un’occasione unica per progettare il futuro

L’Open Day 2024 dell’Università Cattolica di Roma non è stato solo un evento informativo, ma un vero e proprio trampolino verso il futuro accademico e professionale. Con un’offerta formativa arricchita e un approccio interattivo, l’Ateneo ha dimostrato di saper rispondere alle sfide del presente e di preparare i giovani per i cambiamenti del domani.

I nuovi corsi di laurea e l’attenzione all’innovazione didattica hanno ribadito il ruolo centrale dell’Università Cattolica nel panorama accademico italiano, confermando il suo impegno per una formazione di qualità che guarda al futuro delle nuove generazioni con impegno e costante attenzione alle richieste del mondo contemporaneo.