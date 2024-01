Open Days IED 2024: calendario completo degli appuntamenti

Lo IED (Istituto Europeo di Design) è un’istituzione educativa privata dedicata all’insegnamento del design, della moda, delle arti visive e della comunicazione. Fondato in Italia nel 1966 da Francesco Morelli, IED si è affermato come una scuola di riferimento in questi campi, con sedi in diverse città italiane e all’estero.

L’istituto offre una varietà di corsi, tra cui lauree triennali, master e corsi di formazione continua tutti focalizzati su un approccio pratico e professionale all’insegnamento. Anche gli Open Days IED 2024 sono fedeli a questa linea: dal 22 al 27 gennaio sarà possibile recarsi presso diverse sedi dell’istituto per seguire le presentazioni e i workshop in cui approfondire i percorsi offerti, esplorare a fondo le possibilità offerte dal network IED e interagire con Advisor, docenti, studenti e alumni. E per chi ha difficoltà a spostarsi? Nessun problema: IED ha previsto anche un fitto programma di presentazioni online.

Gli Open Days sono dedicati ai corsi Undergraduate, (23-27 gennaio), sia ai corsi di Formazione Continua (22-27 gennaio). Andiamo a vedere in cosa consisteranno esattamente.

Open Days Corsi Undergraduate: attività in presenza

Milano – Workshop corsi undergraduate

27 gennaio

Fashion Workshop – dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 13.00 alle 15:30

Via Pompeo Leoni 3

Design Workshop – dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 12:30 alle 15:00

Via Bezzecca 5

Visual Arts Workshop – dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 12:30 alle 15:00

Via Amatore Sciesa 4

Communication Workshop – dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 12:30 alle 15:30

Via Amatore Sciesa 4

Cagliari – Workshop corsi undergraduate

27 gennaio- Viale Trento, 39

Workshop Moulage – Fashion Design dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14.00 alle 17.00

Workshop Allestimento Scenografico – Interior Design – dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14.00 alle 17.00

Workshop Progettazione – Product Design – dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14.00 alle 17.00

Workshop Comunicare tra Immagini e Parole – Design della Comunicazione – dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14.00 alle 17.00

Workshop Intelligenza Artificiale – Media Design – dalle 9.30 alle 12.00

Workshop Digital Mapping – Media Design – dalle 14:30 alle 17:00

Firenze – Workshop corsi undergraduate

27 gennaio – dalle 10:00 alle 13:00

Via Bufalini 6/R

Fashion Design

Fashion Stylist

Fashion Marketing

Fashion Design eng

Interior Design

Interior and Furniture Design

Comunicazione Pubblicitaria

Roma – Workshop corsi undergraduate

27 gennaio – dalle 10:00 alle 13:30

Via Alcamo 11

Fotografia

Graphic Design

Illustrazione e Animazione

CG Animation

Media Design

Video Design

Sound Design

Via Giovanni Branca 122

Design della Comunicazione

Fashion Design

Fashion Stylist and Editor

Via Casilina 47

Interior Design

Product Design

Design del Gioiello

Torino – Orientation Day Corsi Undergraduate

27 gennaio – dalle 14.00 alle 18.00

Via San Quintino, 39

Accademia Aldo Galli – Como – Workshop corsi undergraduate

23 gennaio – dalle 10:00 alle 13:00

Via Francesco Petrarca, 9

La tecnica del Moulage – Fashion e Textile Design

La casa del mago – Pittura e Linguaggi Visivi

Progettare tra analogico e digitale – Product Design

Fotografia per il restauro – Restauro

Open Days Corsi Undergraduate: attività online

Milano, Cagliari, Firenze, Torino, Roma

AREA MODA

23 gennaio – dalle 18.00 alle 19.00

AREA ARTI VISIVE

24 gennaio – dalle 18.00 alle 19.30

AREA DESIGN

25 gennaio- dalle 18.00 alle 19.00

AREA COMUNICAZIONE

26 gennaio- dalle 18 alle 19.30

Accademia Aldo Galli – Como – Presentazione online corsi triennali, quinquennale e foundation

25 gennaio – dalle 16.00 alle 17.00

Pittura e Linguaggi Visivi

Product Design

Fashion e Textile Design

Restauro

Academic Foundation Year – Italian Creativity & Design

Open Days Corsi Formazione Continua: attività in presenza

Milano

27 gennaio- 10:30 – 14.00 – Via Bezzecca, 5

Cagliari

24 gennaio- 16:30 – 17.30

Advanced Interior Design

Home Staging

Exhibit Design

Visual Merchandising

Torino

24 gennaio- 18:30 – 19:30

Workshop in Organizzazione di Eventi

Workshop in Graphic Tools

Workshop in Design del Verde

Workshop in Advanced 3D Fashion Design

Workshop in Advanced Automotive Modelling and Visualization

Firenze

27 gennaio – 15.00-17.00

Visual Merchandiser

Fashion Stylist

Home Decor

BIM Building Information Modeling

Clo3D

Marketing Internazionale del Vino

Web Communication: User Experience/SEO/Multimedia

Grafica per la Comunicazione

Open Days Corsi Formazione Continua: attività online

Milano

22 gennaio – 18:00 – 19:00

Area Arti Visive

Tecniche di Ripresa Video

After Effects

Fashion Photography

Illustrator

InDesign

Progettazione Web

Montaggio Video Digitale – Premiere

Food Photography: dallo Shooting alla post-Produzione

23 gennaio – 18:00 – 19:00

Area Moda

Social Media Strategy for Fashion Brands

Omnichannel Fashion Buyer

Cool Hunter

Sustainability in Fashion

Virtual reality for fashion

Fashion Product and Merchandising Manager

24 gennaio – 18:00 – 19:00

Area Design

Home Decor

3D Studio Max con Vray: Animazione e Rendering Fotorealistico

Rhinoceros con VRay: Modellazione Tridimensionale

Retail Experience Design

25 gennaio 18:00 – 19:00

Area Comunicazione

Music Marketing and Branding

Content Management and Copywriting

Wedding and Private Events Planner

Digital marketing and data driven creativity

Marketing and communication

Brand Reputation and Digital PR

Roma

22 gennaio

Il mondo dell’Arte nei corsi di Educazione e Curatela Museale – 18.30 -19.45

23 gennaio

La Moda attraverso i corsi di Styling e Visual Merchandising – 16.30-17.30

La Progettazione: i corsi di Design del Gioiello e CLO3D – 18.30 – 19.45

24 gennaio

La Progettazione: i corsi di Design degli Interni 2, Product Design e Unreal Engine – 18.00 -19.15

25 gennaio

La Comunicazione: i corsi di Marketing, Social Media, Eventi e Tendenze- 18.00 – 19.15

26 gennaio

Il potere dell’immagine: i corsi di Fotografia e Visual Publishing- 18.00 -19.15

Accademia Aldo Galli – Como

24 gennaio: 17.00 – 18.00

Restauro del Legno

Grafica

Art Gallery Management

Arte e Social Media

Comunicare l’arte