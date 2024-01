Open Day LIUC Castellanza 2024: alla scoperta delle lauree triennali

Il 2 febbraio 2024, l’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza aprirà le sue porte agli studenti per l’Open Day dedicato alle lauree triennali, offrendo un’opportunità unica per scoprire i corsi di laurea in Economia e Management e Ingegneria Gestionale. Questo evento, organizzato in modalità ibrida, permetterà agli studenti di ottenere informazioni dettagliate sui corsi, sulle opportunità e sui servizi offerti dall’ateneo.

L’Open Day rappresenta un’occasione significativa per i futuri studenti di entrare in contatto diretto con i docenti e ricevere approfondimenti sui piani di studio. Tra i relatori, ci saranno i professori Luigi Vena e Andrea Urbinati, che saranno accompagnati dalle testimonianze degli studenti Sarah Zaffaroni e Vincenzo Fava, offrendo così una visione reale e concreta dell’esperienza accademica alla LIUC.

Un aspetto fondamentale dell’ammissione ai corsi di laurea è il test di ammissione. Per il corso di laurea in Economia e Management, il test si terrà il 14 febbraio 2024 da remoto. Questo esame valuterà le competenze degli studenti in diverse aree: logica, comprensione del testo, elementi di matematica di base, cultura generale e attualità. Consistendo in 60 domande a risposta multipla da completare in 75 minuti, il test è un requisito obbligatorio per tutti i candidati, che, una volta superato, potranno procedere con la pre-immatricolazione.

Per accedere al corso di laurea in Ingegneria Gestionale, gli studenti sosterranno invece il test TOLC-I, il quale si svolgerà sempre da remoto secondo il calendario del CISIA. Questo test è strutturato in cinque sezioni che includono matematica, logica, scienze, comprensione verbale e conoscenza della lingua inglese. È importante sottolineare che questi test possono essere sostenuti dagli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori, offrendo loro una preziosa opportunità di valutare le proprie competenze e prepararsi per l’ingresso all’università.