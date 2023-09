La Bernstein School of Musical Theater è la prima Scuola di Musical Theater in Italia. Dal 1993 è riconosciuta dal MIBACT tra le scuole di eccellenza nell’ambito dell’Altissima Formazione. Nel 2020 è stata riconosciuta come soggetto AFAM e quindi la frequenza dei corsi del BSMT Bologna permette il rilascio del diploma accademico di primo livello riconosciuto dal MIUR.

I corsi di laurea in Teatro e Recitazione della BSMT Bologna hanno l’obiettivo di garantire una formazione di altissima qualità a tutti gli allievi, grazie ad uno spazio creativo attrezzato, al coinvolgimento di docenti altamente specializzati e all’apprendimento di tecniche di stile e disciplina necessarie per un performer contemporaneo professionista.

In questa guida:

Bernstein School of Musical Theater: caratteristiche principali e storia

La storia dell’accademia prende avvio nel 1993, quando la performer canadese Shawna Farrell decide di fondare la prima Scuola di Musical Theatre in Italia, con l’obiettivo di formare artisti nel canto, nella recitazione e nella danza, seguendo il modello anglosassone “Triple Threat Performer”, con la collaborazione della Guildford School of Acting (GSA), famosa scuola britannica. Nel 2013 la scuola ha inaugurato il primo festival italiano di Musical Theater finalizzato a mettere in contatto studenti e operatori dello spettacolo.

Ciò che caratterizza la scuola è la possibilità per gli allievi di testare nell’immediato quanto appreso in aula. La Bernstein School of Musical Theater organizza infatti 4 produzioni di musical all’anno e concerti periodici che permettono agli studenti di mettersi alla prova. Inoltre la scuola ha delle collaborazioni attive con il Teatro Comunale di Bologna e propone continuamente casting e audizioni a cui gli studenti possono partecipare, facilitandone così l’ingresso nel mondo del lavoro. Al termine dei corsi della BSMT Bologna, il neodiplomato viene affiancato da un team di professionisti per affrontare al meglio i colloqui con gli agenti e le audizioni.

Corsi di laurea BSMT Bologna: l’offerta formativa

Corsi di Laurea Offline Corso Area Ateneo Durata Recitazione Cinema e Teatro BSMT Bologna 3 Anni richiedi info

Attualmente è attivo un solo corso di laurea in Recitazione che consente di ottenere il diploma di primo livello. Sono previsti poi corsi di formazione pre-accademici pensati per dare agli studenti le basi delle Performing Arts e i cosiddetti corsi BSMToff che hanno l’obiettivo di offrire un percorso di eccellenza per gli appassionati di qualsiasi fascia d’età che vogliano approfondire il Musical Theatre.

Il corso BSMT Bologna in Recitazione permette allo studente di dedicarsi allo studio della recitazione, del canto e della danza a livello professionale. Al completamento del percorso formativo lo studente saprà padroneggiare tutti i mezzi espressivi a sua disposizione, come la voce, il corpo e la presenza scenica. Tra le materie che verranno approfondite vi sono il training fisico e vocale, l’improvvisazione, la dizione, il solfeggio, la storia del teatro, il trucco teatrale. Per formare una figura professionale il più possibile completa, il corso BSMT prevede lo studio della recitazione, del canto e della danza applicandola a diversi ambiti come il cinema, il teatro, la commedia, il musical. A completare il percorso di studio sono previsti anche laboratori e workshop con docenti di fama internazionale che affrontano argomenti specifici.

Ogni studente, con l’aiuto dei docenti, durante l’ultimo anno, lavorerà alla creazione di un portfolio utile per l’avvio della propria carriera artistica.

Facoltà BSMT Bologna: le aree didattiche

Le aree didattiche attive alla BSMT Bologna sono Recitazione, Pre – professional Training e Performer di Musical Theatre.

Il corso BSMT Bologna dell’area didattica in Recitazione mira a formare un performer che sia in grado di partecipare a produzioni professionali in spettacoli dal vivo di alto livello.

Chi si iscrive al corso BSMT Bologna dell’area didattica Pre-professional Training potrà sviluppare una propria personalità artistica, approfondendo i linguaggi dello spettacolo, i mezzi espressivi a propria disposizione e le tecniche di recitazione.

L’area didattica in Performer di Musical Theatre permetterà agli studenti di approfondire materie quali danza, canto, recitazione, tecniche del musical theater, storia e analisi della performance e tecniche della performance digitale.

Master BSMT Bologna: l’offerta formativa post-laurea

Per quanto riguarda i master di BSMT Bologna, è attivo il Corso di Alta Formazione per Performer di Musical Theater che è concepito come un unico Master Internazionale in Musical Theater con docenti professionisti provenienti da New York, Toronto, Londra e Italia. L’obiettivo del master è ampliare le opportunità lavorative di chi intende lavorare nell’ambito del Musical Theatre, del cinema, del teatro, della tv e degli eventi in Italia e all’estero.

Per accedere al master di BSMT Bologna è necessario superare una prova pratica in canto, danza e recitazione e un colloquio conoscitivo e attitudinale.

Il master della BSMT Bologna non ha un costo, la partecipazione è gratuita.

Test ammissione BSMT Bologna: come funziona?

Per iscriversi al corso BSMT Bologna di Recitazione è necessario sostenere un’audizione. Lo studente che intende iscriversi dovrà:

eseguire due brani tratti da un musical, possibilmente uno in lingua italiana e uno in lingua inglese recitare a memoria un monologo in italiano tratto da un testo teatrale a scelta eseguire una coreografia sostenere una prova di solfeggio partecipare ad un colloquio motivazionale

Entro 5 giorni dall’esecuzione della prova, lo studente riceverà comunicazione dell’esito.

Costi BSMT Bologna: tasse e borse di studio BSMT Bologna

Per quanto riguarda i costi della BSMT Bologna il sito della scuola non ci è d’aiuto, in quanto non viene indicata la retta annuale dei corsi di laurea.

Maggiori informazioni invece si trovano in merito alle borse di studio: la BSMT Bologna prevede delle agevolazioni per reddito e per merito.

Per ottenere la borsa di studio della BSMT Bologna per reddito è necessario presentare l’attestazione ISEE. Nel caso in cui si rientri tra i vincitori, è possibile ottenere fino ad un massimo di 1.000 euro.

Le borse di studio per merito vengono assegnate nel caso in cui la scuola individui allievi particolarmente meritevoli.

Sede BSMT Bologna: dove si trova la Scuola

La sede di BSMT Bologna si trova in Via Paolo Nanni Costa 12/6, in un ambiente circondato dal verde, in una delle zone di Bologna in più rapida crescita culturale. Proprio qui vicino ci sono infatti l’Opifico Gollinelli e il MAST. La scuola, di oltre 2 mila metri quadri, è aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.30. All’interno gli studenti possono accedere ad aule di danza, di canto e recitazione attrezzate sia per lo studio individuale sia per le lezioni di gruppo. È presente anche una biblioteca attraverso la quale è possibile accedere a un ampio archivio di spartiti e musica.

BSMT Bologna: recensioni e opinioni degli studenti

Per quanto riguarda le recensioni su BSMT Bologna, le opinioni degli studenti e di coloro che hanno potuto collaborare con loro per la messa in scena di spettacoli sono generalmente ottime.

Una studentessa esprime così la sua soddisfazione: “Le persone sono splendide, la sede è enorme e molto funzionale, il personale gentilissimo, insegnanti molto molto capaci, disponibili e sanno far rispettare le regole, tante regole utilissime per l’ordine, una bellissima esperienza, la miglior accademia di musical training d’Italia”.

Una ex studentessa su Facebook valuta in maniera molto positiva la sua scelta di aver completato il proprio percorso di studi presso la Bernstein School of Musical Theater: “La scelta migliore che abbia mai potuto fare nella vita è stata proprio quella di aver frequentato la BSMT!! Grazie di cuore”.

Un altro ex studente racconta sulla pagina Facebook ufficiale della scuola, come la BSMT gli abbia decisamente cambiato la vita: “Facevo il ragioniere per una ditta di motocompressori. Poi arrivò la BSMT. Ora faccio otto spettacoli a settimana in un musical in Germania. Non aggiungo altro…”.