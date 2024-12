Laurea Online in Diritto ed Economia delle Imprese L-14 - Unifortunato

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Diritto ed economia delle imprese presso l’Università Giustino Fortunato ha l’obiettivo di fornire agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline economiche che in quelle giuridiche.

Questo percorso consente di acquisire le competenze necessarie per navigare efficacemente nel mondo complesso delle aziende moderne, coprendo aspetti fondamentali come la gestione d’impresa, le strategie di investimento e il sovraindebitamento delle imprese.

Un aspetto distintivo del corso è la sua natura interdisciplinare, progettata per affrontare le sfide contemporanee che le imprese devono affrontare.

Gli studenti sono preparati a operare in contesti nazionali e internazionali, con una particolare attenzione agli sviluppi normativi e alle dinamiche economiche globali.

L’approccio didattico mira a fornire strumenti operativi pratici, rendendo i laureati pronti ad affrontare le esigenze del mercato del lavoro con competenza e professionalità.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea in Diritto ed economia delle imprese presso l’Università Giustino Fortunato è stato progettato per garantire un ampio spettro di competenze interdisciplinari. Tutti gli studenti intraprendono un cammino che fonde l’approfondimento delle normative giuridiche con l’acquisizione di solide basi economiche.

Indipendentemente dalla classe di appartenenza scelta – sia essa Scienze dei servizi giuridici (L-14) o Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18) – il piano prevede materie chiave come Diritto commerciale, Diritto delle procedure concorsuali e Diritto privato. Questi insegnamenti formano il nucleo centrale del programma e sono comuni a entrambi i curricula, assicurando una base condivisa di conoscenze e competenze.

Oltre ai corsi comuni, entrambi i percorsi si differenziano per alcune specificità nell’assegnazione dei Crediti Formativi Universitari (CFU), con la classe L-14 che si focalizza maggiormente sull’aspetto giuridico e la classe L-18 che pone accento su quello economico.

Il totale di 180 CFU per ciascun percorso è suddiviso in modo da rispettare i requisiti delle rispettive classi di laurea, garantendo un equilibrio tra formazione teorica e pratica.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea in Diritto ed economia delle imprese presso l’Università Giustino Fortunato, i candidati devono aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equipollente. Questo rappresenta il requisito fondamentale per entrambe le classi di laurea a cui il corso appartiene, ovvero Scienze dei servizi giuridici (L-14) e Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18).

Oltre al titolo di studio, è richiesta una buona padronanza della lingua italiana, insieme a solide basi di storia e cultura generale, che sono considerate essenziali per il percorso accademico intrapreso.

Non è previsto un test d’ingresso selettivo, ma piuttosto una semplice verifica delle conoscenze, volta a valutare il livello di preparazione di ciascun futuro studente.

È importante notare che, trattandosi di un corso di laurea offerto da un’università telematica, le iscrizioni sono flessibili e possono essere effettuate in qualsiasi momento dell’anno, offrendo così ai candidati una notevole libertà nella pianificazione del proprio percorso accademico.

Prospettive occupazionali

Il corso di Diritto ed economia delle imprese dell’Università Giustino Fortunato apre le porte a diverse opportunità lavorative nel settore amministrativo e finanziario. Tra le professioni a cui gli studenti possono aspirare vi sono quelle di segretario amministrativo, contabile e tecnico nell’acquisizione delle informazioni.

Altre possibilità comprendono ruoli come tecnici della gestione finanziaria, responsabili degli acquisti e della distribuzione interna, oltre a ruoli di tecnici delle vendite e delle pubbliche relazioni.

Per chi sceglie di laurearsi nella classe L-18, è possibile svolgere un tirocinio e sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro, revisore legale o esperto contabile. Anche per i laureati nella classe L-14 esiste questa possibilità, limitatamente all’esercizio della consulenza del lavoro.

Analizzando il profilo dei laureati in Scienze dei servizi giuridici, si rileva che il tasso di occupazione è pari all’83,1%, con un fabbisogno annuo di 27.550 nuove unità nel mercato del lavoro e un’offerta che arriva a 36.100. Dopo cinque anni dalla laurea, la retribuzione media si attesta intorno ai 1.650 euro mensili.

Nonostante il settore legale mantenga una domanda stabile, si osserva un surplus di laureati rispetto alle reali necessità del mercato, rendendo fondamentale una preparazione solida e diversificata che questo corso intende garantire.

Perché scegliere Unifortunato

L’Università Telematica Giustino Fortunato, conosciuta come Unifortunato, è la scelta perfetta per chi cerca un ambiente di apprendimento accogliente ma allo stesso tempo altamente professionale. Grazie a un’atmosfera stimolante e coinvolgente, offre agli studenti l’opportunità di sentirsi realmente valorizzati.

Se stai cercando di investire nel tuo futuro professionale, Unifortunato è orientata a prepararti al meglio per il mercato del lavoro. Con una rete di collaborazioni con aziende locali, fornisce stage e opportunità lavorative, facilitando il tuo ingresso nel mondo del lavoro dopo la laurea.

Per coloro che desiderano un’educazione personalizzata, l’università offre piccoli gruppi classe che favoriscono una comunicazione diretta e proficua con i docenti. Questo approccio tailor-made non solo aumenta l’efficacia dell’apprendimento, ma rende la tua esperienza educativa ancora più coinvolgente.

Se vuoi espandere le tue competenze e avere flessibilità nel tuo percorso, Unifortunato ti supporta con piani di studio su misura, garantendoti un’eccellente formazione multidisciplinare.