Laurea Online in Scienze Pedagogiche e Neuroscienze Cognitive LM-85 - Unifortunato

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e Neuroscienze Cognitive presso Unifortunato si pone l’obiettivo di formare professionisti in grado di integrare le conoscenze delle neuroscienze cognitive con le scienze pedagogiche per creare percorsi educativi innovativi.

Gli studenti approfondiranno le metodologie di ricerca e acquisiranno competenze pratiche fondamentali per affrontare le sfide complesse nell’ambito dell’istruzione moderna, come la progettazione educativa, l’uso di tecnologie informatiche e la padronanza della lingua inglese.

Questo percorso mira a dotare i laureati di una solida base scientifica, rendendoli capaci di condurre ricerche teoriche e pratiche, gestire progetti di consulenza educativa e supervisionare interventi nei contesti scolastici.

Al centro della formazione vi è l’acquisizione di capacità di guida e coordinamento nei contesti educativi, incluse competenze normative e organizzative per supportare al meglio il sistema educativo in Italia e all’estero.

Piano di studi

Il Piano di studi per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e Neuroscienze Cognitive presso l’Unifortunato è progettato per fornire una formazione completa e contemporanea. Gli studenti devono acquisire un totale di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU), affrontando materie essenziali che includono filosofia, storia, psicologia, sociologia e antropologia. Queste discipline fondamentali si intrecciano per arricchire il contesto delle scienze pedagogiche e dell’educazione.

Un elemento distintivo del programma è l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle scienze pedagogiche, un campo in rapida evoluzione che prepara gli studenti ad affrontare le sfide educative del futuro. La conoscenza della legislazione vigente è altresì una componente cruciale del percorso, assicurando che i laureati abbiano una comprensione approfondita delle normative educative.

L’offerta didattica permette agli studenti di condurre progetti di ricerca teorica ed empirica, utilizzare strumenti tecnologici avanzati per la ricerca e progettare interventi educativi innovativi. La flessibilità didattica, potenziata dalle norme del DM 133/2021, consente un aggiornamento continuo del curriculum, garantendo così una preparazione al passo con le esigenze professionali del mondo contemporaneo.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e Neuroscienze Cognitive presso l’Unifortunato, gli studenti devono soddisfare specifici criteri di ammissione.

Fondamentalmente, è richiesta una solida preparazione nelle discipline umanistiche e sociali, fondamentali per affrontare con successo il programma formativo. La capacità di applicare conoscenze teoriche in contesti pratici risulta essenziale per la riuscita nel corso.

Inoltre, i candidati devono mostrare una preparazione personale adeguata che viene generalmente valutata attraverso un colloquio preliminare o altre forme di selezione. Questi requisiti garantiscono che gli iscritti abbiano le competenze di base necessarie per acquisire e assimilare le conoscenze avanzate offerte dal corso, includendo la progettazione educativa, la ricerca nell’ambito delle neuroscienze cognitive e altri aspetti innovativi del panorama educativo.

Una dimestichezza con l’uso delle tecnologie informatiche e una conoscenza basilare della lingua inglese sono considerati vantaggi ulteriori, anche se non strettamente obbligatori.

Questo insieme di prerequisiti assicura che gli studenti siano preparati ad affrontare un percorso dinamico e interdisciplinare che combina teorie pedagogiche tradizionali con approcci neuroscientifici contemporanei.

Prospettive occupazionali

Il profilo professionale del laureato in Scienze Pedagogiche e Neuroscienze Cognitive presso l’Unifortunato è caratterizzato da una grande versatilità e dinamicità.

Questi pedagogisti, grazie a una solida comprensione dei processi neuroscientifici, possono intervenire efficacemente in molteplici settori dell’educazione e della formazione.

Le competenze sviluppate durante il corso permettono di progettare e gestire ricerche, fornire consulenza specializzata e intervenire in contesti di criticità educativa e giuridica.

I laureati trovano ampie opportunità nel settore pubblico e privato, operando in enti locali, aziende sanitarie, cooperative e nel Terzo Settore.

Possono lavorare come consulenti pedagogici, supervisori di attività educative o ricoprire ruoli nella docenza e nella ricerca. Inoltre, la loro capacità di utilizzare le tecnologie della comunicazione e la solida preparazione in lingua inglese ampliano ulteriormente le loro prospettive di carriera.

Il corso di laurea LM-85 risponde a una domanda crescente nel settore dell’educazione e della formazione, in cui si registra un tasso di occupazione dell’86,4%.

Ogni anno, il fabbisogno di neolaureati è di circa 43.550, ben superiore all’offerta disponibile di 32.700. Dopo cinque anni dal conseguimento della laurea, i laureati in Scienze dell’Educazione e della Formazione possono aspettarsi una retribuzione media netta di circa 1.380 euro, evidenziando la validità e la concretezza delle prospettive professionali offerte dal percorso formativo.

Perché scegliere Unifortunato

Se sei in cerca di un ambiente formativo che unisca accoglienza e professionalità, l’Università Telematica Giustino Fortunato (Unifortunato) rappresenta una scelta vincente.

Quest’ateneo crea un’atmosfera stimolante in cui ogni studente si sente apprezzato. Ideale per chi desidera investire nel proprio futuro professionale, Unifortunato garantisce un percorso accademico che si distingue per la sua attenzione alla carriera dei laureati.

Grazie a collaborazioni con numerose aziende locali, l’ateneo offre molteplici opportunità di stage e percorsi lavorativi, facilitando l’accesso al mercato del lavoro.

Inoltre, caratterizzato da gruppi classe ridotti, Unifortunato permette un’interazione diretta tra studenti e docenti, assicurando un’esperienza formativa davvero personalizzata. Questo approccio non solo favorisce un migliore supporto individuale, ma rende l’apprendimento più profondo e coinvolgente.

Se la tua aspirazione è una formazione che ti permetta di acquisire competenze in diversi ambiti, oppure personalizzare il tuo cammino educativo, Unifortunato è l’università che fa per te.

Con un’offerta formativa flessibile e capace di adattarsi alle tue necessità, puoi davvero valorizzare le tue inclinazioni personali e prepararti al meglio per il futuro professionale.