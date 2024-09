Master Campus Bio-Medico: guida completa 2024

Università Campus Bio-Medico Roma: tutti i master di primo e secondo livello

L’università Campus Bio-Medico è una università non statale nata nel 1993 con lo scopo di realizzare un progetto culturale in grado di riproporre al centro delle scienze biomediche il valore della persona. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master Campus Bio-Medico per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questo nostro approfondimento vediamo insieme qual è l’offerta completa dei master per aree di studi, quali sono i principali master che si possono trovare nell’università privata con eventuali sbocchi lavorativi. Inoltre faremo una panoramica sul costo dei Master del Campus Bio-Medico, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere presenti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Master di primo livello Campus Bio-Medico

I Master Campus Bio-Medico di primo livello sono promossi dalla UCBM Academy, in collaborazione con aziende, acceleratori d’impresa e incubatori. Questi corsi si rivolgono in particolare ai neo-laureati che hanno voglia specializzarsi su determinate tematiche. Per iscriversi è necessario avere un titolo di studio di laurea triennale.

UCBM Academy promuove la formazione dopo la laurea dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, attraverso percorsi in linea con i più attuali scenari e le più grandi necessità del mercato professionale, all’interno di programmi sviluppati con altre aziende. Si tratta di un posto, fisico e virtuale, con lo scopo della produzione e condivisione continua di conoscenza che contribuisce a produrre valore e lavoro.

Tra i corsi principali impossibile non citare Cybersecurity Management, Fisioterapia Sportiva e nelle Attività Artistiche, inoltre Management per il Coordinamento delle professioni sanitarie. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Master di secondo livello Campus Bio-Medico

I Master Bocconi di secondo livello anche in questo caso sono promossi dalla UCBM Academy, in collaborazione con aziende, acceleratori d’impresa e incubatori. Questi corsi si rivolgono a tutte quelle persone che hanno voglia specializzarsi su determinate tematiche. Per iscriversi è necessario avere un titolo di studio di laurea magistrale.

In particolare si tratta di corsi executive per promuovere processi di upskilling e reskilling e percorsi ad hoc per rispondere alle necessità del mondo produttivo generate dalla trasformazione digitale e sostenibile. Sviluppa anche attività di lifelong learning nell’ottica del costante trasferimento di conoscenza, dando vita virtuose sinergie tra mondo accademico, imprese e società.

Tra i corsi principali impossibile non citare Ecografia Clinica applicata alle scienze mediche e Neuroriabilitazione Pediatrica. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Costo dei Master Campus Bio-Medico

Ma quanto costa un master Campus Bio-Medico? Il prezzo dei Master Campus Bio-Medico varia dai 2mila ai 5mila euro in base al corso scelto e in alcuni casi è possibile rateizzare, come vedremo nei prossimi paragrafi. In realtà la durata di questi corsi poi cambia, visto che alcuni sono da 12 e altri da 16 mesi e gli studenti dovranno ottenere in ogni caso 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).

Retta master Campus Bio-Medico: pagamenti, rate, borse di studio

Il pagamento della retta del Campus Bio-Medico può essere rateizzato in tre parti. Gli studenti part time hanno diritto ad uno sconto pari al 40 per cento della tassazione prevista per il corso scelto. Chi invece è iscritto a due corsi contemporaneamente ha diritto alla diminuzione del 20 per cento sulla retta del secondo corso a cui si iscrive.

Il mancato pagamento entro i termini riportati nel bando ufficiale prevede una mora pari al 2 per cento dell’importo per pagamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di scadenza. Aumenta al 10 per cento dell’importo se si superano i 30 giorni.

Il pagamento deve essere fatto attraverso il circuito PagoPa: basta cliccare sul relativo “codice di pagamento” e selezionare successivamente “Paga con PagoPA” per essere reindirizzati sulla piattaforma online dedicata per terminare la transazione con carta di credito, conto corrente oppure altri metodi di pagamento (come ad esempio Paypal). Scegliendo questo metodo di pagamento, il sistema online PagoPa prenderà in carico la transazione entro pochi minuti, e ciò significa che il pagamento verrà confermato praticamente all’istante. La prima rata va pagata al momento dell’immatricolazione, mentre la seconda entro gennaio e la terza entro aprile.

Agevolazioni, convenzioni e borse di studio sono messe a disposizione di tutti quegli studenti che hanno necessità di uno sconto sulla retta per difficoltà economiche o per altri motivi: ad esempio gli studenti che arrivano da famiglie numerose, quindi con almeno quattro figli a carico minori di 26 anni, hanno modo di avere uno sconto del 20 per cento delle tasse annuali. Per usufruire di questo bonus gli allievi devono presentare l’apposita domanda presso la segreteria entro il mese di ottobre. Questo beneficio però non si può aggiungere ad altre detrazioni oppure borse di studio. Questo sconto non è valido per gli studenti part-time.

Invece studenti che arrivano dallo stesso nucleo familiare hanno uno sconto del 20 per cento della retta annuale a partire dal secondo fratello o dalla seconda sorella iscritta. Anche in questo caso però va presentata la domanda alla segreteria degli studenti e non è possibile cumulare questa possibilità con altre. Senza dimenticare che gli studenti disabili che hanno una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento non devono assolutamente pagare il contributo universitario e la tassa regionale.

Ci sono poi le borse di studio: i vincitori e gli idonei alla borsa di studio DiSCoLazio sono esentati dal pagamento della retta annuale e possono essere rimborsati nel caso in cui abbiano già versato un anticipo in precedenza. Lo stesso vale per i vincitori delle borse di studio del Percorso eccellenza (dei corsi di laurea in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, in Biomedical Engineering e in Ingegneria Industriale) e del Percorso adozione studente meritevole.

Opinioni Master Campus Bio-Medico

Sui master del Campus Bio-Medico riscontriamo opinioni molto buone, in quanto fanno parte di una struttura valutata come eccezionale. La maggior parte dei docenti è altamente disponibile e mette a disposizione una vasta gamma di appunti, per aiutare gli allievi nello studio.

Non mancano anche alcune recensioni negative sul Campus Bio-Medico. Nello specifico, alcuni studenti puntano il dito contro l’importo della retta definito un po’ troppo altro (anche se poi ci sono molti sconti a disposizione, come vi abbiamo mostrato in precedenza), altri invece sottolineano quanto sia difficile trovare un affitto a Roma a buon prezzo. Proprio in quest’ultimo caso però l’ateneo propone una serie di alloggi autonomi non distanti dall’area, senza dimenticare che alcuni Master si possono seguire anche in modalità blended, quindi non solo in presenza, ma anche online proprio per facilitare la frequenza dei fuori sede.

Conclusione

I Master Campus Bio-Medico sono numerosi e mettono a disposizione degli studenti delle attività sia per chi vuole proseguire gli studi con un Master di Primo Livello, sia per chi vuole continuare con un Master di secondo livello. Questi corsi non si rivolgono solo ai neo laureati, ma anche a chi ha ottenuto un titolo di studio in precedenza ed ora vuole ampliare le proprio conoscenze o semplicemente il proprio curriculum.

Se avete bisogno di ulteriori informazioni sui Master Campus Bio-Medico oppure avete qualche domanda in merito a ciò che vi abbiamo appena spiegato, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni di cui avete bisogno!