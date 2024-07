Laba Rimini: Costi e Convenzioni

Costi dei Corsi di laurea Laba Rimini

L’iscrizione ai corsi di laurea Laba Rimini prevede una quota di iscrizione e di una quota di frequenza. Il costo della quota di iscrizione è di 3.810 euro per i residenti nella provincia di Rimini in 6 rate di 635 euro, mentre 3.390 euro per i residenti fuori provincia della provincia di Rimini in 6 rate di 565 euro. La prima rata deve essere versata all’atto d’iscrizione, mentre le successive 5 rate devono essere versate entro il giorno 10 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio).

Gli studenti devono anche versare la Tassa Regionale, pari a 140 euro, inoltre l’assicurazione obbligatoria di euro 12 euro (non compresa nella retta).

Retta Laba Rimini: pagamenti e rate

Tutti i pagamenti LABA Rimini, come detto in precedenza, sono suddivisi in quota di iscrizione e quota di frequenza. Il costo della quota di iscrizione è di 3.810 euro per i residenti nella provincia di Rimini, mentre 3.390 euro per i residenti fuori provincia della provincia di Rimini. La retta annuale è suddivisa in 6 rate e la prima deve essere pagata all’atto dell’iscrizione (per la quale verrà emessa una prima fattura elettronica inviata alla mail indicata nel modulo d’iscrizione), mentre le successive 5 rate devono essere versate ogni mese a partire da gennaio entro il 10 di ogni mese (per le quali viene emessa a gennaio un’unica fattura che comprende l’importo totale delle 5 rate residue). Ricordiamo che questa fattura elettronica deve essere scaricata entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione, pena l’impossibilità di poter scaricare il documento in seguito.

Il pagamento delle quote si può effettuare con bonifico bancario, assegno bancario oppure in contanti. L’assicurazione annuale da 120 euro va pagata in contanti il giorno della prova di ingresso, invece la Tassa Regionale Diritto allo Studio da 140 euro si deve pagare attraverso bollettino postale.

Convenzioni Laba Rimini

LABA Rimini mette a disposizione dei propri studenti agevolazioni e convenzioni per avere delle spese minori oppure dei benefici su altri servizi, in maniera tale da far diminuire notevolmente i costi. ER.GO. – Ente Regionale Diritto allo studio offre agli iscritti soluzioni abitative di diversa tipologia nelle proprie residenze, che si trovano su tutto il territorio regionale. Presentare la domanda non implica che l’alloggio venga assegnato in automatico: la convocazione avviene attraverso lo scorrimento delle graduatorie previste dal bando, nei limiti dei posti disponibili. Non esiste una graduatoria unica per tutti gli studenti: sono infatti previste varie graduatorie stilate in base a criteri diversi come l’anno di iscrizione, il ciclo di studi, se si tratta di studenti dell’Unione Europea oppure no. Le convocazioni avvengono secondo i seguenti criteri:

85 per cento matricole UE di tutti i corsi di primo e secondo ciclo

6 per cento matricole Extra UE di tutti i corsi di primo e secondo ciclo

9 per cento iscritti ad anni successivi di primo e secondo ciclo e iscritti a corsi di Dottorato, Scuole di Specializzazione e SPISA

Le convocazioni cominciano nel mese di settembre, seguendo l’ordine di graduatoria, quelli che risultano idonei senza condizione e già iscritti (con carriera attiva). Da ottobre le convocazioni avvengono scorrendo le graduatorie, a seguito di eventuali rinunce dei primi convocati.

Borse di studio Laba Rimini

Inoltre ci sono borse di studio a copertura totale e parziale della retta di frequenza LABA Rimini per i diversi percorsi di studio presenti nella sua offerta formativa. ER.GO. – Ente Regionale Diritto allo studio mette a disposizione delle borse di studio con requisiti per merito e per reddito: la situazione economica si verifica attraverso la presentazione dell’ISEE, ma non quello ordinario, quello specifico ISEE specifico per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario. La domanda va presentata ogni anno accademico e gli importi sono diversificati in base alla condizione economica del nucleo familiare (la fascia ISEE di appartenenza) e alla condizione di studente in sede, pendolare o fuori sede. Chi risulta idoneo ha diritto all’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie e al rimborso della tassa regionale. Inoltre può richiedere che una parte della borsa sia convertita in prepagato ristorativo.

