La Unisob è una università privata italiana che ha sede a Napoli ed è l’ideale per tutte quelle persone che intendono studiare Scienze umane. L’ateneo è situato nel complesso monastico di Suor Orsola Benincasa fondato alla fine del Cinquecento da Suor Orsola Benincasa, di cui, per l’appunto, ha preso il nome. In questo approfondimento andremo parlare, nel dettaglio, dei costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli della Unisob. Non mancherà un approfondimento sui pagamenti veri e propri della retta, e inoltre sulle agevolazioni, le convenzioni e le borse di studio a disposizione.

Cominciamo, pronti alla lettura?

In questa guida:

Università Unisob: costi, prezzi e tasse

Ma quanto costa studiare alla Unisob? Prima di entrare nel dettaglio, vi diciamo che studiare all’Università Suor Orsola Benincasa ha un costo variabile compreso tra i 2.900 e i 5.000 euro all’anno. Questa somma comprende la tassa di iscrizione, i contributi universitari e tutti i servizi quali gestione della didattica, gestione amministrativa (borse di studio e agevolazioni), gestione informatica, gestione logistica (sale studio – biblioteche), gestione web e applicazioni (piattaforma e-learning – LePrE), gestione sistemi informativi.

Come spese extra invece ci sono quelle che riguardano il materiale didattico da acquistare come libri e dispense, inoltre i fuori sede devono tenere conto dei costi per mantenersi quindi per il vitto e per l’alloggio, infine chi fa il pendolare deve acquistare l’abbonamento per autobus, metro e treni, oppure per deve spendere soldi per la benzina per un mezzo proprio. Ecco inoltre ulteriori costi da tenere a mente:

Trasferimento ad altro Ateneo 600 euro

Passaggio di corso di Laurea 250 euro

Contributo alla seduta di laurea 201 euro

Mora per mancata consegna della domanda di laurea 75 euro

Duplicato pergamena 500 euro

Spedizione pergamena 50 euro

Mora per il mancato inserimento on-line e/o la mancata consegna dell’attestato ISEE 250 euro

Sanzione per rinuncia agli studi 600 euro

Mora per ritardo pagamento I rata 25 euro

Mora per ritardo pagamento II rata 25 euro

Mora per ritardo pagamento III rata 50 euro

Costi dei Corsi di laurea Unisob

Nella Unisob ci sono sei corsi di laurea breve, tre corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennali, otto corsi di laurea magistrale biennali. Come già detto in precedenza i corsi di laurea Unisob hanno un costo variabile compreso tra i 2.900 e i 5.000 euro all’anno. Non c’è una somma fissa, in quanto la retta annuale Unisob dipende dalla fascia di reddito di appartenenza: ci sono sei fasce di reddito e il costo cambia in base all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica). Con un ISEE fino a 10mila si rientra nella prima fascia, fino a 15mila nella seconda, fino a 22mila nella terza, fino a 50mila nella quarta, fino a 150mila nella quinta e oltre 150mila nella sesta.

Dopo aver trovato la fascia di appartenenza, va pagata anche la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo di 16 euro, senza dimenticare il contributo di compartecipazione agli oneri connessi alle attività amministrative dell’immatricolazione (non rimborsabile) di 700 euro (suddiviso in 350 euro su prima rata e 350 euro su seconda rata).

Ricordiamo anche che se la terza rata, se superiore a 300 euro, può essere suddivisa in cinque tranche, di importo uguale, con scadenza mensile a partire da marzo.

Costi dei Master Unisob

All’interno dell’offerta formativa Unisob sono presenti numerosi Master di primo e di secondo livello. Generalmente la durata è di un anno per un totale di 1500 ore e un raggiungimento di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). Anche in questo caso il costo è variabile grazie a convenzioni ed agevolazioni, ma varia da un minimo di 1000 ad un massimo di 1500 euro.

Costi dei Corsi Singoli Unisob

Gli studenti già laureati che intendono sostenere uno o più esami singoli possono presentare la richiesta di iscrizione e trasmetterla alla Segreteria Studenti. Gli allievi possono sostenere il singolo esame a cominciare dalla prima sessione utile e fino alla fine dell’anno accademico per il quale viene iscritto. Gli studenti che invece non sono laureati possono iscriversi a corsi singoli per conseguire fino a un massimo di 26 CFU in un anno accademico, ottenendo regolare attestazione.

Nel primo caso gli allievi devono versare 300 euro per ogni singolo corso, mentre nel secondo sono 500 euro. In entrambi i casi va pagata una imposta da bollo di 16 euro.

Retta Unisob: pagamenti e rate

In merito alla retta Unisob ricordiamo che il costo varia in base all’ISEE con fasce sono definite dall’ADiSURC – Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania. La prima e la seconda rata hanno lo stesso importo per tutti gli studenti, sempre in base al corso al quale si è iscritti. La terza rata cambia in base alla certificazione I.S.E.E. Modello Università e si articola in base fasce di contribuzione. Oltre alla retta, la fascia definisce anche il prezzo della Tassa regionale per il Diritto allo Studio:

fino a 25.499,99 euro I fascia 120 euro

da 25.500 euro a 51.000 euro II fascia 140 euro

oltre 51.000,01 euro III fascia 160 euro

Per ottenere il calcolo dell’ISEE Modello Università basta rivolgersi all’INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale), al Comune oppure al proprio commercialista. Se al momento della procedura di immatricolazione la banca dati INPS non trova certificazione valida relativa allo studente, viene in automatico generata la massima tassa per il Diritto allo studio, quindi di 160 euro. Se dovesse presentare l’ISEE più avanti ed entrare in una fascia più bassa, può chiedere il rimborso.

I pagamenti devono essere effettuati attraverso la procedura pagoPA. Basta accedere con le proprie credenziali al portale e cliccare sul relativo “codice di pagamento” e selezionare successivamente “Paga con PagoPA” per essere reindirizzati sulla piattaforma online dedicata per terminare la transazione con carta di credito, conto corrente oppure altri metodi di pagamento (come ad esempio Paypal). Grazie a questo metodo di pagamento, il sistema prenderà in carico la transazione entro pochi minuti. Alla somma dovuta potranno essere applicate eventuali commissioni, a seconda della modalità di pagamento scelta.

Gli allievi a cui manca solo la seduta di laurea, possono iscriversi al nuovo anno accademico con un contributo forfettario pari a 65o euro, oltre la tassa per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo di 16 euro. Gli studenti ancora in debito di una sola attività formativa (materia, laboratorio o tirocinio) e della prova finale possono iscriversi al nuovo accademico con una riduzione del 20 per cento sulla tassazione prevista. La riduzione non si applica alla tassa per il diritto allo studio universitario e all’imposta di bollo.

Il pagamento delle tasse può essere suddiviso in tre rate con scadenza:

I rata: entro novembre

entro novembre II rata: entro ottobre

entro ottobre III rata: entro marzo

Il mancato pagamento di una rata nei tempi stabiliti comporta l’applicazione di una mora che va pagata entro 15 giorni:

Mora ritardo pagamento I rata: 25 euro

25 euro Mora ritardo pagamento II rata: 25 euro

25 euro Mora ritardo pagamento III rata: 50 euro

Convenzioni Unisob

Gli studenti Unisob hanno a disposizione Intesa Sanpaolo per Merito e Fondo StudioSì, ovvero prestiti fino a 50.000 euro per finanziare gli studi a condizioni vantaggiose. Fondo StudioSì è rivolto solo a studenti che risiedono in otto regioni target del progetto PON, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per Merito invece è rivolto a tutti gli studenti che semplicemente sono in regola con il percorso di studi prescelto: alla fine degli studi si attiva un “periodo ponte” di 24 mesi, durante il quale gli studenti non ricevono più erogazioni ma non devono ancora restituire niente. Il Consiglio di Amministrazione di Unisob mette a disposizioni ulteriori agevolazioni per merito:

decurtazione pari a 200 euro (600 euro per il corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali) sull’ultima rata per chi si immatricola con voto di diploma pari a 60/60 o 100/100

decurtazione pari a 150 euro (600 euro per studenti del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni culturali) sull’ultima rata per chi si immatricola ai corsi di laurea magistrali biennali con voto di laurea non inferiore a 110/110, per chi si iscrive al secondo anno avendo maturato almeno 50 crediti con media ponderata di 28/30 degli esami previsti al primo anno, si iscrive al terzo anno avendo maturato almeno 105 CFU sempre con media ponderata di 28/30, si iscrive al quarto anno delle Lauree magistrali a ciclo unico avendo maturato almeno 160 CFU sempre con media ponderata di 28/30, infine si iscrive al quinto anno delle Lauree magistrali a ciclo unico avendo maturato almeno 225 CFU sempre con media ponderata di 28/30

Gli studenti idonei alla borsa di studio erogata dall’ADISURC ricevono il rimborso della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, mentre i fuori corso che accedono alla stessa borsa di studio ricevono un rimborso del 50 per cento. Infine sono esonerati dal pagamento delle tasse le persone con disabilità, che abbiano un handicap invalidante per almeno il 66 per cento. Parzialmente esonerati anche gli studenti che hanno un genitore convivente con disabilità al 100 per cento, totale inabilità al lavoro e con un reddito ISEE pari alla fascia di contribuzione medio-bassa.

Per scoprire tutte le convenzioni a disposizione (che sono in continuo aggiornamento) ed anche tutte le agevolazioni, con cui ridurre i costi complessivi dell’Unisob, vi consigliamo di compilare il form qui sotto: gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile per darvi una consulenza gratuita e per rispondere a tutte le vostre domande.