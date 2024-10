Università Unisob: tutti i master di primo e secondo livello

L’università Unisob è una realtà privata italiana che ha sede a Napoli ed è l’ideale per tutte quelle persone che intendono studiare Scienze umane. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master Unisob per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

Siamo pronti ad illustrarvi l’offerta completa dei master suddivisi per aree di studi, quali sono i corsi principali a cui è possibile iscriversi in questo ateneo privato con eventuali sbocchi lavorativi. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master Unisob, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere a disposizione degli studenti. Infine faremo una panoramica sulle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti a leggere il nostro approfondimento?

Master di primo livello Unisob

I Master Unisob di primo livello sono percorsi successivi al conseguimento della Laurea Triennale o di quella Magistrale (o Specialistica), perciò per essere ammessi gli studenti devono essere in possesso di una laurea di primo livello oppure di secondo livello.

I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU), ma in alcuni casi possono durare meno, quindi 6, 8 o 10 mesi sempre però con il conseguimento di 60 Crediti Formativi Universitari. Le lezioni si possono svolgere online, in presenza oppure in modalità blended, ovvero on lezioni sia dal vivo, sia da remoto. I corsi fanno parte delle seguenti aree di studi: DAMS, Lettere, Economia e Lingue.

Tra i corsi principali impossibile non citare Cinema e Televisione, Mestieri della scrittura e dell’editoria dall’artigianato al digitale e Traduzione professionale e mediazione linguistica per la comunicazione d’impresa. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Master di secondo livello Unisob

I Master Unisob di secondo livello sono percorsi successivi al conseguimento della Laurea Magistrale (o Specialistica). In questo caso per essere ammessi è obbligatorio avere una laurea di secondo livello.

I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU), ma in alcuni casi possono durare meno, quindi 4, 5, 6, 7, 8 o 10 mesi, in tutti questi casi sempre però con il conseguimento di 60 Crediti Formativi Universitari (solo in alcuni casi sono invece 120 CFU). Le lezioni si devono svolgere online e i corsi fanno parte delle seguenti aree di studi: Scienze della Formazione, Giurisprudenza, Lingue, Scienze della Formazione, Pubblica Amministrazione, Beni Culturali, Psicologia.

Tra i corsi principali impossibile non citare Management del turismo culturale, Psicopedagogia scolastica e prevenzione del disagio giovanile e Educazione e mediazione interculturale. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Costo dei Master Unisob

Ma quanto costa un master Unisob? Il prezzo dei Master Unisob varia da un minimo di 1.100 euro (come per il Master in Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sanitarie) ad un massimo di 4.900 euro (come per il Master in Mestieri della scrittura e dell’editoria dall’artigianato al digitale). Andiamo a vedere come funziona per i pagamenti veri e propri, se c’è la possibilità di rateizzare e soprattutto se ci sono delle agevolazioni o borse di studio a favore degli studenti.

Retta master Unisob: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master Unisob cambia in base al corso scelto, come abbiamo visto in precedenza. Generalmente i master sono a numero chiuso, quindi è previsto un test di ingresso ostativo a cui è necessario iscriversi attraverso la piattaforma di e-learning dell’università, previa iscrizione attraverso username e password.

Una volta superato il test di ingresso che riguarda le stesse materie e aree tematiche dei dipartimenti di cui vi abbiamo appena parlato, va effettuata l’immatricolazione vera e propria. Per questo motivo è necessario effettuare il primo pagamento attraverso PagoPa per cui basta cliccare sul relativo “codice di pagamento” e selezionare successivamente “Paga con PagoPA” per essere reindirizzati sulla piattaforma online per procedere con il pagamento con carta di credito, conto corrente oppure altri metodi di pagamento (come ad esempio Paypal). Grazie a questo tipo di transazione, il sistema prenderà in carico il pagamento entro pochi minuti. Alla cifra dovuta potranno essere applicate eventuali commissioni, a seconda della modalità di pagamento scelta.

Il Consiglio di Amministrazione dell’ateneo ha deliberato che per chi decidere di pagare la retta in una unica soluzione è previsto uno sconto pari al 7,5 per cento sull’importo totale.

In merito alle agevolazioni ci sono quelle per i soci ALSOB (Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa) per cui è previsto uno sconto del 15 per cento dell’intera retta, inoltre per gli studenti che sono iscritti a un corso di laurea triennale/magistrale, a un Master, TFA Sostegno presso l’ateneo, la quota di iscrizione al Master è ridotta a 1.200 euro. Questi sconti non sono cumulabili tra loro. E ancora sono previste anche agevolazioni economiche per gli studenti con disabilità che abbiano un handicap invalidante per almeno il 66 per cento. Parzialmente esonerati anche gli iscritti che hanno un genitore convivente con disabilità al 100 per cento, totale inabilità al lavoro e con un reddito ISEE pari alla fascia di contribuzione medio-bassa.

Infine gli iscritti ai Master possono fare affidamento su un sostegno economico studiato da Intesa Sanpaolo per permettere loro di incrementare le proprie competenze. “per Merito” è un finanziamento che si può ottenere semplicemente essendo in regola con i pagamenti; il tasso è fisso e viene definito al momento della sottoscrizione e non c’è bisogno di alcuna garanzia. Al termine del Master viene istituito un “periodo ponte” di 2 anni, durante il quale lo studente non riceve nulla, ma allo stesso tempo non deve restituire soldi, visto che un tempo massimo di 30 anni. Tutti gli interessi vengono riversati da Intesa Sanpaolo al Fund for Impact, il fondo nato per le categorie con problemi di accesso al credito ed allo studio.

Intesa Sanpaolo collabora anche con Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per il “Fondo StudioSì“, il finanziamento a tasso zero messo a disposizione dal Ministero dell’Università e della Ricerca per quelle persone che risiedono o studiano nel Mezzogiorno. Non c’è bisogno di alcuna garanzia, può arrivare a un massimo di 50mila euro ed essere restituito in massimo 20 anni (è destinato solo ai residenti delle seguenti regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Opinioni Master Unisob

I master Unisob hanno recensioni molto buone e davvero poche sono le opinioni negative reperibili sul web: “Un Ateneo attento alle necessità degli iscritti con una offerta didattica in grado di formare ogni studente durante i suoi anni universitari e post-università con i suoi master altamente professionalizzanti“. Questa realtà si distingue per l’alta qualità della sua didattica, l’attenzione allo sviluppo integrale degli allievi e l’impegno per l’innovazione e l’internazionalizzazione. Dai commenti che si possono trovare in Rete, Unisob è così un punto di riferimento per chi ha voglia di una educazione superiore di valore e di rilevanza internazionale.

Conclusione

I Master Unisob sono quindi consigliati, anche perché vengono utilizzate piattaforme digitali, risorse multimediali e strumenti interattivi per aiutare la flessibilità, l’accessibilità e l’efficacia dell’insegnamento e dell’apprendimento.

La nostra guida giunge al termine, ma se avete bisogno di altri dettagli sui Master Unisob oppure avete qualche domanda in merito ai corsi di cui vi abbiamo appena parlato oppure delle modalità di pagamento, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni!